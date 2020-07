«Ich konnte nicht glauben, was ich da las»: Eine kleinwüchsige St.Gallerin erhielt eine diskriminierende Jobabsage vom Ostschweizer Kinderspital Rosanna Dede hatte in ihrem Leben schon mit vielem zu kämpfen – zuletzt mit einer diskriminierenden Jobabsage vom Kinderspital. Valentina Thurnherr 20.07.2020, 05.00 Uhr

Trotz zeitweise steinigem Weg versucht Rosanna Dede stets nach vorne zu blicken.

Nik Roth

Mit rund 1,30 Meter gehört Rosanna Dede nicht gerade zur Norm, was die Körpergrösse angeht. Die rund 35 Zentimeter, die zum Schweizer Durchschnitt fehlen, macht die 27-jährige St.Gallerin aber mit einer gehörigen Portion Ausstrahlung wett. «Dass ich nicht so bin wie alle anderen, habe ich sehr früh gemerkt», sagt Dede. «So etwas spürt man einfach.» Im Kindergarten waren ihre Gspänli noch gleich gross wie sie, in der Schule sah man aber bereits einen deutlichen Unterschied.

Im Verlauf ihrer Schulzeit sei sie aber nie gemobbt worden. «Kinder gehen viel besser mit dem Thema um», sagt Dede. «Auch heute noch.» Sie beobachte oft, wie Kinder sie anstarren und dann ihre Eltern fragen, wieso sie so klein sei. «Einige Eltern ziehen ihre Kinder weg und sagen, sie sollen still sein. Das macht es aber meist nur noch schlimmer.» Andere wiederum würden es ihren Kindern erklären. «Und damit ist das Thema meist erledigt.»

«Das war wirklich schwer zu verkraften»

Ein grosser Traum von Rosanna Dede war es immer, mit Kindern zu arbeiten. Ein Schritt in diese Richtung war eine Bewerbung beim Ostschweizer Kinderspital als medizinische Sekretärin. Sie erhielt eine Absage, und was für eine:

«Lebenslauf fehlt (schon mehrfach beworben – ist körperlich behindert)»

Diese Betreffzeile war offensichtlich nicht für ihre Augen bestimmt. «Ich konnte erst gar nicht glauben, was ich da las.» Dass sie als Erwachsene ausgerechnet von dem Spital diskriminiert wird, in dem sie als Kind einst behandelt wurde, traf sie besonders hart. «Zusammen mit einer Freundin, die ebenfalls kleinwüchsig ist, habe ich eine E-Mail geschrieben, in der ich vorschlug, sie sollen in Zukunft in ihren Stellenbeschrieben die Anforderungen genauer ausformulieren: ideale Körpergrösse, Haarlänge, Haafarbe, Augenfarbe, Herkunft, Gewicht.» Die junge Frau spielt an ihrem Armband. Die leuchtend roten Lippen haben ihr strahlendes Lächeln verloren.

«Ich habe schon bei anderen Stellenabsagen vermutet, dass es etwas mit meiner Grösse zu tun hat. Aber es so direkt zu lesen, war wirklich schwer zu verkraften.»

Dabei waren ihre bisherigen Erfahrungen im Arbeitsmarkt durchaus positiv. «Ich habe im Rahmen des geschützten Arbeitsmarktes eine KV-Lehre absolviert», sagt sie. Zwei Monate nach Lehrabschluss konnte sie beim Verein Säntisblick Herisau eine Stelle antreten. Siebeneinhalb Jahre arbeitete sie dort. Während dieser Zeit absolvierte sie zusätzlich eine Weiterbildung zur medizinischen Sekretärin an der Benedict Schule in St.Gallen. «Die Medizin hat mich schon immer fasziniert», sagt Dede strahlend.

Anfang dieses Jahres verliess sie den «Säntisblick», um eine Stelle bei einem Augenarzt in St.Gallen anzutreten. Sie kündigte noch in der Probezeit, da es auf persönlicher und professioneller Ebene nicht gepasst hatte. «Da ich aber alleine eine Wohnung finanzieren muss und das RAV auf Dauer keine Lösung ist, musste ich so schnell wie möglich wieder einen Job finden», sagt Dede. Sie fand schliesslich eine vermeintlich vielversprechende Ausschreibung – beim Kinderspital.

Kinderspital entschuldigt sich mehrmals

Die zuständige Mitarbeiterin, welche die Absage an Rosanna Dede geschickt hatte, meldete sich auf deren Nachricht und entschuldigte sich. Nach einem Bericht der Gratiszeitung «20 Minuten» über den Vorfall, meldete sie sich dann erneut telefonisch. «Dieses Mal rief sie mich mit ihrem privaten Handy an und wollte zu mir nach Hause kommen, um sich persönlich zu entschuldigen.» Dede sei erst unsicher gewesen, ob sie darauf eingehen sollte.

«Ich entschied mich dann aber für ein Treffen, allerdings unter der Bedingung, dass dieses offiziell bei ihr im Büro stattfinden soll.»

Die Mitarbeiterin des Spitals habe erst noch auf den Besuch bei ihr zu Hause bestanden, dann aber zugestimmt. «Bei unserem Treffen im Kinderspital hat sie sich erneut entschuldigt und mir versichert, die Absage habe nichts mit meiner Kleinwüchsigkeit zu tun gehabt.» Trotzdem halle der Vorfall nach. «Ich bin nach wie vor sehr enttäuscht und tief verletzt.»

Guido Bucher, Direktor und Vorsitzender der Spitalleitung vom Ostschweizer Kinderspital. Benjamin Manser

Der Direktor und Vorsitzende der Spitalleitung, Guido Bucher, betont, dass die Absage nichts mit Rosanna Dedes Kleinwüchsigkeit zu tun hatte. «Die Bewerbungsunterlagen waren in besagtem Fall unvollständig. Es fehlten Lebenslauf sowie Arbeitszeugnis.» Dass in der Betreffzeile der Absage-Mail auf eine körperliche Behinderung hingewiesen wurde, führt Bucher auf ein Ereignis in 2016 zurück. «Damals hat uns der Verein CP-Eco kontaktiert und angefragt, ob sich unser Betrieb vorstellen könnte, eine leicht körperbehinderte CP-Schulabsolventin einzustellen.» Dabei habe es sich um Rosanna Dede gehandelt. Der Verein CP-Eco verfolgt den Zweck, nachhaltige Angebote an geeigneten Arbeitsstellen für körperbehinderte Menschen zu schaffen.

«Die Mitarbeiterin, welche den fraglichen Vermerk angebracht hatte, war bei diesen Gesprächen anwesend.»

Sie habe offensichtlich aufgrund dieses Zusammenhangs diese Wortwahl verwendet. Bucher unterstreicht zudem: «Bei der Beurteilung für die Anstellung zählen in erster Linie die Anforderungen an die Qualifikation. Aus den Gesprächen von 2016 ging hervor, dass man sich eine Anstellung von Frau Dede grundsätzlich hätte vorstellen können.» Zu diesem Zeitpunkt habe es aber keine freien Stellen gegeben.

Nach dem Vorgefallenen sei es der Mitarbeiterin, welche die E-Mail geschickt hatte, ein tiefes Bedürfnis gewesen sich mit Frau Dede zu treffen, um sich nach der telefonischen Entschuldigung nochmals persönlich zu entschuldigen. «Sich dabei im privaten Rahmen zu treffen, war nur ein Angebot», sagt Bucher. Beim Gespräch, dass schliesslich in einem Sitzungszimmer im Spital stattgefunden habe, sei die Angelegenheit nochmals reflektiert worden. «Wir haben Frau Dede auch mitgeteilt, welche Konsequenzen wir daraus gezogen haben.»

Die Gruppenleiterinnen des Sekretariats, die in Bewerbungsverfahren involviert sind, seien aufgrund des Vorfalls im Umgang mit Bewerbungsunterlagen sensibilisiert und geschult worden. «Ausserdem wurde der Ablauf des Bewerbungsprozederes grundlegend überarbeitet», sagt Bucher.

Die Pubertät war die schwierigste Phase

Bei Rosanna Dedes Geburt wusste niemand, nicht einmal die Ärzte, dass sie kleinwüchsig ist. «Meine Grossmutter war es, die merkte, dass etwas nicht stimmte», sagt Dede. Sie wurde schliesslich zur Untersuchung ins Ostschweizer Kinderspital gebracht. Dort stellten die Ärzte fest, dass Dede Achondroplasie hat, die häufigste Form des genetisch bedingten Kleinwuchses.

Achondroplasie Die Achondroplasie ist die häufigste Form des genetisch bedingten Kleinwuchses. Sie tritt mit einer Häufigkeit von 1 auf 20 000 Geburten auf und gehört damit zu den Seltenen Krankheiten. Die Achondroplasie ist das Resultat einer Punktmutation, welche zu einer Störung der Knorpelbildung führt. Dabei wird die Knochenwachstumszone verfrüht verknöchert, was zur Einschränkung des Längenwachstums vor allem der Arme und Beine führt. Die Körpergrösse liegt meist zwischen 1,20 und 1,48 Metern. (vat)

«Körperlich habe ich heute keine Beschwerden. Ich kann wie alle anderen Vollzeit arbeiten.» Das war nicht immer so: Mit 13 Jahren unterzog sie sich einer äusserst schmerzhaften Operation, zur Korrektur ihrer O-Beine. «Eigentlich sollte gleichzeitig noch eine zweite Operation durchgeführt werden, um Arme und Beine zu strecken.» Leider seien Komplikationen aufgetreten, die das unmöglich machten. Im Nachhinein ist Dede froh, dass es nie zur zweiten OP kam. «Die eine die ich hatte, war schon extrem schmerzhaft.» An beiden Beinen wurden Ringe mit Schrauben befestigt.

«Über Monate hinweg musste mein Vater diese so verstellen, dass die Beine gerader wurden. Das waren Höllenschmerzen.»

Sie streicht sich einige blonde Haarsträhnen aus dem Gesicht. Dabei glitzern ihre sorgfältig manikürten Nägel in der Sonne.

Die körperlichen Beschwerden sind verschwunden, doch psychisch hat sie heute ab und zu noch mit ihrer Kleinwüchsigkeit zu kämpfen. «Es gibt Tage, an denen ich emotional in ein Loch falle.» Die schwierigste Phase in ihrem Leben sei allerdings die Pubertät gewesen. «In dieser Zeit findet jeder heraus, wer er eigentlich ist. Und im Gegensatz zu allen anderen musste ich mich damit auseinandersetzen, dass ich eben nicht so bin wie alle anderen.» Sie habe vor allem lernen müssen mit neugierigen Blicken von Fremden umzugehen.

Auch was Beziehungen angehe, hinkte sie ihren Gspänli hinterher. «Während alle anderen ihre ersten Erfahrungen sammelten, passierte bei mir gar nichts», sagt Dede. Für sie sei es heute noch schwierig, jemanden zu finden der sie so nehme wie sie ist und nicht einfach einen Fetisch ausleben wolle. «Vor solchen Leuten hat mich meine Mutter schon früh gewarnt. Ich habe sie damals nicht wirklich ernst genommen und diese Erfahrung dann leider selber machen müssen.» Trotz dieser Schwierigkeiten wünscht sich Dede eines Tages eine eigene Familie.

«Allerdings muss ich ehrlich sagen, wäre ich schwanger und wüsste, dass mein Kind kleinwüchsig ist – ich weiss nicht, ob ich es behalten würde. Einfach weil ich aus eigener Erfahrung weiss, wie schwierig so ein Leben ist.»