«Ich kann nicht einmal mehr Golf spielen»: Wegen des Corona-Virus fliegt der Thurgauer Hausi Leutenegger von Gran Canaria zurück in die Schweiz Hausi Leutenegger leidet mit den kleinen Betrieben auf Gran Canaria. Am Freitag fliegt der Thurgauer Multimillionär zurück in die Schweiz. Ida Sandl 19.03.2020, 05.00 Uhr

Hausi Leutenegger (Mitte) mit seinen Golffreunden Heinz Taufer und Walti Fleisch vor seiner Villa auf Gran Canaria. Bild: PD

Seit 40 Jahren wohnt er auf Gran Canaria. Aber so hat der Thurgauer Multimillionär Hausi Leutenegger die Insel noch nie erlebt. Restaurants und Bars geschlossen, kein Mensch auf der Strasse. Sogar zum Autofahren brauche man eine Bewilligung. Ausländer würden die Insel fluchtartig verlassen, Touristen sitzen in den Hotels fest und warten darauf, einen Flug zu ergattern. «Das ist eine grosse Katastrophe», sagt Leutenegger.

Um sich hat der 80-Jährige keine Angst

Ihm tun die vielen kleinen und mittleren Betriebe leid, welche die Krise wohl nicht oder nur knapp überstehen werden. «Es tut mir weh, die vielen jungen Unternehmer zu sehen, die mit viel Enthusiasmus etwas gestartet haben.» Er selber hat keine Angst, weder um sich noch um sein Geschäft. «Ich bin 80, aber gut in Form.» Und auch sein Unternehmen stehe auf soliden Füssen.

Trotzdem sagt Hausi Leutenegger:

«So eine Krise habe ich noch nie erlebt.»

Am Freitag fliegt er zurück in die Schweiz. Auf Gran Canaria könne er nichts mehr machen, nicht einmal Golf spielen. Auch die Golfplätze seien geschlossen.

Am liebsten ist er dann doch in der Schweiz

In so einer Ausnahmesituation fühle man sich in der Heimat am wohlsten und das sei nun mal die Schweiz. Auf Gran Canaria sei er auch nach vier Jahrzehnten ein Ausländer und werde es auch immer bleiben. Selbst einem Optimisten wie Leutenegger fällt es schwer, der Corona-Krise einen positiven Aspekt abzugewinnen. Er hoffe nur, dass es bald vorbei sei.

Sein Appell an alle Menschen im Thurgau ist aber dann doch hoffnungsvoll:

«Kopf hoch! Wir Thurgauer sind eine gute Rasse, wir stehen das durch.»