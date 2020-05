«Ich hatte keinerlei Kenntnis über einen Schliessungsbefehl»: Amriswiler Waschanlageninhaber will sich von Behörden nicht kriminalisieren lassen Ein Amriswiler Unternehmer hat wegen seiner Waschanlage eine Busse am Hals. Er fühlt sich ungerecht behandelt. Manuel Nagel 28.05.2020, 04.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Hans Peter Allemann vor seiner Portalautowaschanlage, «die eigentlich Corona-konform ist», wie der Unternehmer sagt. Bild: Manuel Nagel

Dicke Post hat Hans Peter Allemann vor zwei Wochen bekommen, obwohl nur vier A4-Blätter im eingeschriebenen Brief waren. Absender war die Staatsanwaltschaft Bischofszell. «Hans Peter Allemann ist der Widerhandlung gegen COVID-19-Verordnung 2 vom 13. März schuldig» steht am Ende des Briefes, zusammen mit der feinsäuberlichen Auflistung von Busse (700 Franken), Verfahrensgebühr (300), Untersuchungskosten (130) sowie Polizeikosten (150). Macht 1280 Franken, die der Amriswiler Unternehmer zu zahlen hat. «Bei schuldhafter Nichtbezahlung tritt anstelle der Busse eine Ersatzfreiheitsstrafe von 5 Tagen», wird dem Beschuldigten ausserdem unmissverständlich mitgeteilt.

Hans Peter Allemann hat nachlässig gehandelt, das weiss er selber. Aber er fühlt sich dennoch ungerecht behandelt und hat das Gefühl, dass man an ihm ein Exempel statuieren will, dass seine Argumente nicht gewürdigt wurden. Was ist geschehen?

Eintrag ins Strafregister

Allemann liess seine unbediente Autowaschanlage geöffnet, obwohl am 13. März der Bundesrat die Schliessung sämtlicher Dienstleistungsbetriebe angeordnet hatte, welche nicht der Grundversorgung dienen. Im Strafbefehl schreibt der zuständige Staatsanwalt dazu: «Hierbei hätte dem Beschuldigten bei minimalen eigenen Recherchen bewusst sein müssen, dass neben den bedienten öffentlichen Einrichtungen auch solche die unbedient sind, unter das Verbot fallen.»

Allemann sieht dieses Versäumnis auch ein, und fasst sich an die eigene Nase:

«Ja, das muss ich mir vorwerfen lassen, dass ich mich da nicht genauer erkundigt hatte.»

Eine Busse hätte der 75-Jährige ohne weiteres akzeptiert und er sagt. «Ich habe etwas falsch gemacht.»

Doch sauer stösst Allemann auf, dass er nun kriminalisiert wird. Denn nebst den 1280 Franken wird er auch noch zu einer Geldstrafe von 2800 Franken bei einer Probezeit von zwei Jahren verdonnert, «und ich bekomme einen Eintrag ins Strafregister». Das will sich Allemann nicht gefallen lassen und hat deshalb Einsprache erhoben.

Von einem Mitkonkurrenten angeschwärzt

Ungerecht behandelt fühlt sich der Betreiber der Waschanlage auch deshalb, weil er bei vier Kollegen in der Region nachgefragt hatte. «Diese hatten ihre Waschanlagen ebenfalls teilweise geöffnet», weiss Allemann. Und im Gegensatz zu ihm seien diese auch beim Autogewerbeverband und von diesem informiert worden. «Dennoch wurden diese Betriebe nur polizeilich ermahnt, die Anlagen sofort zu schliessen, aber ohne Verzeigung», betont Allemann.

Dass es beim Amriswiler zu einer Anzeige kam, verdankt er einem Mitbewerber. «In meinem Fall hat offenbar ein Konkurrent offiziell geklagt, was der Polizei keinen Handlungsspielraum mehr gab», sagt Allemann. Von den Polizisten sei er sehr anständig behandelt worden und es sei diesen sichtlich unangenehm gewesen, erzählt Allemann, als er deswegen am Ostermontag von der Polizei zu seiner Anlage bestellt wurde.

Betrieb der Anlage wegen «finanzieller Interessen»

«Somit wurde die Beurteilung dem Staatsanwalt allein überlassen», erklärt der Beschuldigte. Besonders stossend findet Hans Peter Allemann die Formulierung im Strafbefehl, dass «die Öffnung der Autowaschanlage mit der Absicht erfolgte, über den Betrieb dieser Anlage Einnahmen zu generieren und damit aufgrund finanzieller Interessen».

«Welchen Grund soll ich als Unternehmer denn sonst haben, eine Autowaschanlage zu betreiben?», fragt Allemann und schüttelt dabei ungläubig den Kopf. Allemann sagt:

«Offenbar ist dem Staatsanwalt nicht bewusst, dass ich durch unternehmerische Aktivität meinen Lebensunterhalt verdiene und meine Dienstleistung nicht gratis zur Verfügung stelle.»

Gemäss dieser Logik müsste man alle Unternehmer kriminalisieren, schlussfolgert Allemann – und will sich nun gegen diese Kriminalisierung wehren.