«Ich hätte nie gedacht, dass das so ausarten kann»: FMSE-Infektionen durch Zeckenstiche steuern auf Rekordwert zu – ein Betroffener erzählt Ein Roggwiler erleidet einen Zeckenstich im Bauchnabel. Wenige Tage später liegt er Flach. Sein Arzt vermutet zunächst eine Covid-19-Infektion, erst bei weiteren Untersuchungen wird beim 23-Jährigen das FMSE-Virus festgestellt, das durch Zeckenstiche übertragen wird. Schweizweit ist die FMSE-Infektionszahl 2020 bereits doppelt so hoch wie im gesamten Vorjahr. Remo Künzler 17.07.2020, 05.00 Uhr

Ein Zeckenweibchen lauert auf einem Blatt. Bild: R. Guenter/Keystone

Keine Energie, Fieber, Kopf- und Halsschmerzen. Dass diese Symptome nicht nur auf eine Coronaerkrankung hinweisen können, diese Erfahrung machte ein Roggwiler im Juni dieses Jahres. Auslöser war zwar ein Virus, dieser wurde aber über eine Zecke übertragen. Joshua Laux sagt:

«Ich verbringe gerne Zeit im Freien und hatte auch schon des Öfteren Zeckenstiche. Dieser endete aber ganz anders.»

Nach einem Spaziergang im Roggwiler Wald habe er eine Zecke am Körper entdeckt. «Ich wusste, was zu tun war. Ich entfernte das Tierchen und kontrollierte in den darauffolgenden Tagen die Stelle äusserst gründlich», sagt Laux.

Grosse regionale Unterschiede

Laut dem Bundesamt für Gesundheit liegt Roggwil in einem Gebiet mit mittlerem Zeckenstichrisiko. Auf der Website führt das BAG eine Karte, die aufzeigt, wo die Risikogebiete liegen.

In der Ostschweiz gibt es dabei grosse Unterschiede. Da Zecken nur bis auf eine Höhe von rund 1500 Meter über Meer leben, gibt es auf dem Säntis kaum eine Stichgefahr. An anderen Orten wiederum ist das Risiko hoch.

Zwei Tage nach dem ersten Zeckenstich bemerkte Laux eine weitere Zecke, die sich im Schutz seines Bauchnabels festgesetzt hatte. Laux sagt:

«Nur fünf Tage später lag ich flach. Ich verspürte null Energie und war einfach schlapp.»

Als sich die Situation nicht besserte, meldete sich der Physikstudent für einen ärztlichen Untersuch an. Dort habe er aber vergessen, den Zeckenstich zu erwähnen. Und weiter: «Die Symptome waren wie bei einer Grippe. Der Arzt führte deshalb einen Coronaabstrich durch.» Der Test ergab ein negatives Resultat.

Entwicklung der Infektionszahlen steigt immer weiter an

Bei einem zweiten Untersuch wurden weitere Tests angeordnet und es stellte sich heraus, dass er sich mit dem Frühsommer-Meningoenzephalitis, kurz FSME-Virus, infiziert hatte. Laux ist nicht allein. Die Schweiz steuert in diesem Jahr bei FSME-Ansteckungen auf einen Rekordwert zu. Die Zahlen variieren zwar von Jahr zu Jahr stark. Doch die Entwicklung der Infektionszahlen steigt seit Beginn der Erhebung durch das BAG im Jahr 2000 immer stärker an.

Im ersten Halbjahr hat man in der Schweiz bereits 198 Fälle von FSME registriert. Zum Vergleich: Im Jahr 2019 waren es insgesamt rund halb so viele. Der bisherige Rekord lag 2018 bei rund 200 Fällen. Die gute Witterung im Frühling sei laut BAG ausschlaggebend für die hohen Ansteckungszahlen mit dem FSME-Virus. Weiter soll dies viele dazu bewogen haben, «ihre Freizeit unter Einhaltung der aufgrund der derzeitigen Coronapandemie empfohlenen Abstandsregeln im Freien zu verbringen». Der Zeckenexperte Werner Tischhauser stimmt diesen Erkenntnissen zu. Er ergänzt:

Zeckenexperte Werner Tischhauser. Bild: Frank Schwarzbach

«Einerseits nimmt die Outdooraktivität in den letzten Jahren ständig zu. Andererseits sind die klimatischen Veränderungen für die Ausbreitung von Zecken und deren Erregern günstig.»

Erst nach drei Wochen wieder wohlauf

In allen Ostschweizer Kantonen wird vom BAG eine Impfung gegen das FSME-Virus empfohlen. Schweizweit wird nur in den Kantonen Genf und Tessin zum aktuellen Zeitpunkt keine Impfung empfohlen. «Ich hätte nie gedacht, dass das so ausarten kann» Die Krankheit kann es in sich haben. Auch Laux war erstaunt über den Krankheitsverlauf:

«Zuvor war ich topfit. Ich hätte nie gedacht, dass das so ausarten kann.»

Da es bisher gegen den FSME-Virus noch kein wirksames Mittel gibt, musste der Roggwiler für weitere Tage im Bett bleiben. Erst nach drei langen Wochen war der 23-Jährige wieder wohlauf. Dennoch lässt sich Joshua Laux die Freude an Waldspaziergängen nicht nehmen. Er werde auch weiterhin die Natur geniessen.