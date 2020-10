Reportage «Ich habe das Stadion vermisst»: Wie die Fans des FC St.Gallen die Rückkehr ins Stadion nach sieben Monaten erlebten Am Sonntag fand das erste Heimspiel des FC St.Gallen seit sieben Monaten vor Grosspublikum statt. 9244 Zuschauerinnen und Zuschauer freuten sich über das 1:0 gegen Servette. An der Maskenpflicht störte sich kaum jemand – zu gross war die Freude über ein kleines Stückchen Normalität in der Coronakrise. Rossella Blattmann und Raphael Rohner 05.10.2020, 05.00 Uhr

Es ist ein Fussballsonntag, wie er im Buche steht. Die Herbstsonne strahlt auf den St.Galler Hauptbahnhof, wo am frühen Nachmittag nach und nach maskierte Männer, Frauen und Kinder in grünweissen Schals und Leibchen eintreffen. Vorfreude auf das Spiel des FC St.Gallen gegen Servette liegt in der Luft. Der Kanton St.Gallen hatte am 25. September grünes Licht für ein Spiel mit 10'000 Zuschauern und Maskenpflicht gegeben.

9244 Fussballfans mit Maske verfolgen gebannt das Heimspiel des FC St.Gallen gegen Servette.

Bild: Benjamin Manser

Kurz nach 14 Uhr rollt ein Extrabus Richtung Kybunpark davon. Der schwarz gelockte Gossauer Michael Stengeler kann es kaum erwarten. Der 24-Jährige sagt:

Michael Stengeler aus Gossau. Bild: Raphael Rohner

«Endlich wieder hoffen, sich freuen, ein Spiel des FC St.Gallen mit über tausend Fans miterleben. Der FC St.Gallen, das ist Gänsehaut pur.»

Der Luzerner Jan Zuppiger. Bild: Raphael Rohner

Es störe ihn nicht, eine Maske zu tragen. «Wenn man muss, dann muss man, hier im Bus geht es ja auch.» Die Liebe zum FC St.Gallen ist stärker als der Kantönligeist: Er komme aus dem Luzerner Hinterland, sagt Stengelers Kollege, der 23-jährige Jan Zuppiger, «doch der FCSG ist einfach der beste Klub mit den besten Fans.» Er ergänzt mit wehmütigem Blick:

«Ich habe das Stadion vermisst.»

FCSG-Fans halten sich an Maskenpflicht

Bruno Schwyter und Manuela Kamm aus Wilen-Gottshaus halten den freudigen Moment für die Ewigkeit fest. Bild: Raphael Rohner

Die Vorfreude auf den Match steigert sich je länger, desto mehr. Anderthalb Stunden vor Spielbeginn stehen Hunderte Fans vor dem Stadion, bei den Eingängen zu den Sektoren bilden sich lange Schlangen. An die Maskenpflicht scheinen sich alle zu halten, wie auch einer der 30 extra ausgebildeten Hygiene-Stewards in leuchtpinker Weste berichtet.

Für Bruno Schwyter, 40, aus Wilen-Gottshaus, kehrt heute nach der Coronapause ein Stück Normalität zurück, einzig das Maskentragen störe ihn: «Das ist ein wenig blöd, doch immerhin kann ich jetzt wieder live Fussball schauen.»

Martin und Dominic Furter aus Erlen tragen den FC St.Gallen im Herzen – und unter der Haut. Bild: Raphael Rohner

Martin Furter aus Erlen (47) und sein Sohn Dominic (17) tragen die Liebe zu den Espen auf der Haut, stolz präsentieren sie FCSG-Tätowierungen auf ihren Armen. Beide freuen sich, dass Grossveranstaltungen auch im Fussball endlich wieder erlaubt sind. Vater Martin sagt:

«Den zwölften Mann, den braucht es einfach.»

Ohne zahlreiche Fans sei ein Fussballspiel einfach nicht dasselbe.

16 Uhr, Anpfiff. Während des Spiels jubeln, klatschen und fluchen die 9244 anwesenden FC-St.Gallen-Fans, als hätte es nie ein Grossveranstaltungsverbot gegeben; beim 1:0 in der 24. Minute von Kwadwo Duah wird es besonders laut. Die Schutzmasken bleiben trotzdem über den Mündern und Nasen der Zuschauerinnen und Zuschauer.

Die Mannschaft wird fast so gefeiert, als gäbe es keine Pandemie

Andrin Monstein. Bild: Raphael Rohner

16.45 Uhr, Pause. In der Luft liegt der Duft nach Pommes frites und Schnitzelbrot. Die Besucher müssen diese sowie auch ihr kühles Bier auf dem Sitzplatz konsumieren, was sie auch tun. «Wir essen gerne am Platz», kommentiert die 36-jährige Tübacherin Sandra Weiersmüller die Verpflegungspflicht auf dem Sitzplatz. Ein erstes Fazit zum Fussball mit Maskenpflicht gibt der St.Galler Grünliberalen-Kantonsrat Andrin Monstein: «Es ist schön, aber schon nicht ganz das Gleiche.»

Nach dem Abpfiff feiern die Fans ihre Mannschaft fast so, als gäbe es keine Pandemie. Die Spieler des FC St.Gallen rennen vor den Espenblock und verabschieden sich bei den Zuschauerinnen und Zuschauern.

Bild: Raphael Rohner

Die St.Gallerin Sonja Eisenegger sagt:

«Das war so ein richtiger Gänsehaut-Moment. Es war wieder wie sonst auch immer.»

Sie hat die Haare ganz grün gefärbt und ist Fan seit 30 Jahren. «Es ist einfach toll, wieder mit seinen Freunden im Stadion sein zu können.»

Sonja Eisenegger aus St.Gallen steht die Freude – trotz Maske – ins Gesicht geschrieben. Bild: Raphael Rohnner

Ohne Choreos wenig los

Auf dem Vorplatz des Kybunparks begeben sich die Fans gut gelaunt auf dem Heimweg. Ein überglücklicher Fan sagt:

«Es tat so gut, endlich wieder Fussball im Stadion sehen zu können. Da stören einen nicht einmal die Maske oder die anderen Sicherheitsvorschriften. Das muss jetzt halt so sein.»

Im Bus zurück an den Hauptbahnhof sitzen die Fussballfans beieinander, und es wird eifrig diskutiert über die Entscheide des Schiedsrichters und wie es denn nun weitergeht mit dem Fussballschauen.

Zwei Freunde rätseln über das Ausbleiben von Choreos und Aktionen: «Viel lief ja schon nicht. Aber was soll’s, Hauptsache wir können ins Stadion. Und wer weiss, vielleicht sind ja schon bald wieder Choreos möglich wie in den guten alten Zeiten.»