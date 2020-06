Fredy Fässler reagiert auf die Empörung bürgerlicher Politiker: «Ich bedaure, dass ich falsch verstanden wurde» Die Freude des St.Galler Polizeidirektors gilt den mit Demonstrationen wieder wahrgenommenen Grundrechten der Bevölkerung, nicht aber den Verstössen gegen die Coronavorschriften, wie er in einer Erklärung schreibt. Die Reaktionen auf sein Interview zum Rassismus zeigten aber auch, dass die Debatte dringlicher sei als angenommen. Marcel Elsener 16.06.2020, 19.41 Uhr

St.Galler SP-Regierungsrat und Polizeidirektor Fredy Fässler. Bild: Regina Kühne

Am Montag und Dienstag an einer Klausurtagung der St.Galler Regierung teilnehmend, sah sich SP-Regierungsrat und Polizeidirektor Fredy Fässler mit unverhofften Reaktionen auf sein Interview mit dem «Tages-Anzeiger» konfrontiert und zu einem Statement auf Twitter genötigt. Rechtsbürgerliche Politiker im Kanton und in Bundesbern empörten sich über seine Aussagen zu den politischen Kundgebungen mit Tausenden Teilnehmenden. Die Aufregung und die Forderungen von Entschuldigung und Rüge bis hin zum Rücktritt haben ihn überrascht.

Bereuen Sie Ihre Aussage und entschuldigen Sie sich?

Fredy Fässler: Ich bedaure, dass ich offensichtlich falsch verstanden wurde. Was ich «hoch erfreulich» finde, ist die Tatsache, dass die Bürgerinnen und Bürger ihre Grundrechte wieder wahrnehmen dürfen und dies auch tun. Diese sind der Grundpfeiler unserer Demokratie, aber selbstverständlich müssen auch hier die Regeln eingehalten werden.

Verstehen Sie die Empörung, beispielsweise jene des Ausserrhoder FDP-Ständerats Andrea Caroni, wonach ein Sicherheitsdirektor den «Regelbruch verhindern und nicht loben» müsse?

Ich kann verstehen, dass man aufgrund des Titels so reagiert. Doch ich wollte nicht illegales Tun bejubeln. Sondern ich zeigte mich erfreut, dass die Bevölkerung ihre politischen Rechte wieder einfordert.

Die St.Galler SVP-Fraktion empfindet ihre Aussagen als Affront gegen die Polizei.

Das Gegenteil ist der Fall. Die Polizei wird mit Vorwürfen bombardiert, sie habe nichts unternommen. Wir müssen sie entlasten. Deshalb auch mein Appell an den Bundesrat, Vorgaben für Kundgebungen zu machen, die sich umsetzen lassen.

Manche meinen, die Polizei hätte Demos wie jene in St.Gallen oder Zürich auflösen müssen.

Demos finden statt, ob wir wollen oder nicht. Selbstverständlich finde ich als Sicherheitschef die Übertretungen nicht gut. Aber Veranstaltungen mit Tausenden Leuten polizeilich aufzulösen, ist nicht möglich. Hätte die Polizei mit Wasserwerfern, Tränengas und Gummischrot einschreiten sollen, bei Demos gegen Polizeigewalt? Nein, wir müssen einen vernünftigen Umgang mit Kundgebungen finden.

Sie meinen Demos mit Auflagen wie Maskenpflicht, aber ohne Obergrenze, wie Ihr Aargauer Polizeidirektorenkollege Urs Hofmann vorschlägt?

Ja, mit Auflagen und Schutzkonzept wie überall im öffentlichen Raum. Was immer an Abstands- und Hygienevorschriften nötig ist, um die wichtigen Grundrechte der Meinungsäusserung und Demonstration in Zeiten der epidemiologischen Entspannung zu legalisieren. Sei es Maskentragpflicht, Registration der Teilnehmenden oder Ordnung mit 50er-Blöcken. Wir fahren ja wieder im Zug, also lässt sich das mit gutem Willen auch im Freien organisieren.

Abgesehen vom Sturm im Wasserglas über den Titel: Was hatten Sie für Reaktionen zum Interview?

Solche, die bezeugen, dass das Rassismus-Problem wesentlich dringlicher ist als angenommen. Wenn mir Leute vorwerfen, Rassismus gebe es «wegen Typen wie mir», ist eine Debatte wahrlich nötig. Wie im Interview gesagt habe ich nicht das Gefühl, dass wir in der Schweiz ein Volk von Rassisten sind. Aber verletzende, ausgrenzende und herabsetzende Aussagen in den Reaktionen belegen die vorhandenen rassistischen Tendenzen.

Wie kommt es eigentlich zu Ihrem Einsitz in der Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus?

Das war ein Vorschlag der Polizeidirektorenkonferenz, das Thema interessiert mich und so habe ich mich beworben. Seit 2013 vertrete ich in dieser Kommission unsere Konferenz. Es ist eine bunt gemischte Gruppe und ein Abbild der ganzen Schweiz.

Inwiefern hat der Schock des Konzerts mit 6000 Neonazis im Oktober 2016 im Toggenburg Sie und die St.Galler Polizei für das Thema sensibilisiert?

Klar, das erhöhte die Aufmerksamkeit, wenn man so will. Der unliebsame Aufmarsch mit Hitlergrüssen im Kanton St.Gallen hat uns lange beschäftigt, die Polizei war überrascht und ohnmächtig. Und Ohnmacht ist kein Zustand: Wir müssen mit solchen Ereignissen umgehen können.

Gab es einen rassistischen Vorfall, der Sie persönlich betraf?

In meiner Zeit als Anwalt kam ein Mann in mein Büro, der wegen einer heftigen Platzwunde in Spitalbehandlung war. Es war die Folge einer bahnpolizeilichen Anhaltung. Doch nicht die Polizei habe ihn geschlagen, erklärte er mir, sondern er selber habe sich die Wunde zugefügt, indem er mehrfach den Kopf an die Wand schlug – wütend wegen der Ungerechtigkeit, als Dunkelhäutiger als angeblicher Drogenhändler auf Verdacht hin kontrolliert zu werden. Obwohl unbelastet und schuldlos, verletzte er sich schwer. Der Mann zögerte dann ein Jahr, bis er Anzeige erstattete. (mel)