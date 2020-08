«I hau dir eis a d'Schnore»: Unterwegs mit dem Tierschutzkontrolleur, dem unerwünschten Besucher Zwischen Drohgebärden und öffentlichem Druck: Die kantonalen Inspektoren treffen nicht nur in Ställen, sondern vermehrt auch in Privatwohnungen auf misshandelte und vernachlässigte Tiere. Noemi Heule 08.08.2020, 05.00 Uhr

In rund 70 Prozent der Kontrollen treffen die Beamten des Veterinäramtes auf Missstände. Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Kein Grüezi, schon gar kein Willkommen. Wenn Franz Blöchlinger beruflich irgendwo auftaucht, wartet nicht selten eine Schimpftirade auf ihn. Denn der Tierschutzkontrolleur klingelt ohne Ankündigung an Haustüren, klopft an Stallpforten. Ein Hereinspaziert braucht er ohnehin nicht, eintreten darf er von Amtes wegen. «Schofseckel», diese Begrüssung schleuderte ihm im März dieses Jahres ein Bauer in Muolen entgegen, als er seinen Hof kontrollieren wollte. Am Arsch lecken könne er ihn, fügte er mit geballter Faust an, und: «i hau dir eis a d’Schnore.»

Während Blöchlinger zusammen mit seiner Kollegin die Kontrolle dennoch fortsetzte und mehrere Mängel notierte, doppelte er nach: Er werde die Flinte holen. So ist es einem Strafbefehl zu entnehmen, den die St.Galler Staatsanwaltschaft Ende Juni ausstellte.

Tierschutzkontrolleur Franz Blöchlinger Bild: PD

Zweimal pro Woche kommt die Polizei mit

Es blieb bei den Drohgebärden. Solche hören die Beamten des St.Galler Veterinärdienstes häufig. Am Empfang oder Telefon, aber vor allem, wenn sie für Kontrollen ausrücken. Auch körperliche Angriffe kommen vor. Zur Sicherheit sind die Kontrolleure zu zweit unterwegs, für den Notfall haben sie einen Pfefferspray dabei. In besonders heiklen Fällen – rund zweimal pro Woche – stehen sie unter Polizeischutz. Dennoch wurde Blöchlinger und Kollegen auch schon tätlich angegriffen, mit Heugabeln oder Messern bedroht. Ein Bauer setzte sich kurzerhand auf den Traktor und rammte das Auto des ungebetenen Besuchs.

Franz Blöchlinger, ein hagerer Mann mit weissem Schnauz, sitzt in seinem Büro, über seinem grauen kurzen Haar hangelt sich eine Efeupflanze an die Decke empor. Auf seinem Bildschirm der Kontrast zum begrünten Büro, eine Fotogalerie des Grauens: Tierkadaver, die auf nackten Betonböden liegen, von Artgenossen gebissene Schweine, Rinder, denen ein spitzer Metalldraht durch die Nasenwand gestossen wurde, verhungerte Katzen. Es sind Beweisbilder, die er auf seinen Touren aufgenommen hat.

Einer Kuh wurde ein Metalldraht durch die Nasenwand gestossen. Bild: PD

In 70 Prozent der Kontrollen finden die Beamten Verstösse

Bei rund 70 Prozent der Kontrollen finden die Beamten Verstösse. Meist werden die Tiere nicht aktiv gequält, aber passiv vernachlässigt. Etwa, wenn auf Weiden Schattenplätze fehlen, zu wenig Platz vorhanden ist oder zu wenig Futter. Die Quote ist derart hoch, weil das Veterinäramt fast ausschliesslich Hinweisen aus der Bevölkerung nachgeht. Nicht immer führt der Fingerzeig von Nachbarn, Passanten oder Bekannten zu Missständen, etwa, wenn jemand bei zehn Grad Celsius befürchtet, dass die Rinder auf einer Weide frieren oder ein anderer den Nachbarschaftsstreit auf einem Nebenschauplatz austragen will.

Rund drei Viertel der Hinweise stellen sich aber als glaubwürdig heraus, die Beamten rücken zum unangekündigten Kontrollbesuch aus. Franz Blöchlinger sagt:

«Ich war in 21 Jahren noch nie erwünscht.»

Weil der Behördenbesuch ohnehin Zündstoff birgt, sind auf den Kontrollgängen keine Journalisten oder Fotografen zugelassen. Grundsätzlich gelte, wer die Kontrolleure abwehre, habe in der Regel etwas zu verbergen, sagt Blöchlinger. Nebst den Überraschungsbesuchen in Verdachtsfällen werden Nutztierhalter routinemässig kontrolliert. Diese Grundkontrollen, die das Gesetz alle vier Jahre vorschreibt, werden jedoch an private Organisationen delegiert. Ein Fünftel davon muss unangemeldet erfolgen. Die Quote der Beanstandungen ist bei allen Grundkontrollen mit 26 Prozent weit tiefer als bei denjenigen durch das Amt.

Verbale Attacken sind schwierig zu beweisen

Bei gravierenden Missständen übernimmt das Amt die Nachkontrolle. So wie im März in Muolen, als der Bauer die Kantonsmitarbeiter zum Teufel wünschte. Der Bauer, der bereits aktenkundig war, wird wegen versuchter Gewalt und Drohung gegen Behörden zu einer bedingten Geldstrafe von 900 Franken verurteilt. Zudem muss er eine Busse bezahlen, weil er gegen das Tierschutzgesetz verstiess, indem er den Kälbern etwa kein Wasser zur Verfügung stellte. «Drohungen erleben wir oft», sagt Blöchlinger. Dennoch verzichteten die Kontrolleure nicht selten auf eine Anzeige, weil es schwierig sei, die verbalen Attacken zu beweisen. Angst hat Blöchlinger dennoch selten.

«Respekt habe ich allerdings immer, wenn ich beruflich eine Türklingel betätige.»

Renitente Bauern setzen Direktzahlungen aufs Spiel

Albert Fritsche, Leiter des Amtes für Verbraucherschutz und Veterinärwesen Bild: Ralph Ribi

Franz Blöchlinger ist nach einem Agronomie-Studium seit 1999 beim Veterinärdienst als Kontrolleur tätig. Zu jener Zeit reagierten die Kantone nach und nach auf das nationale Tierschutzgesetz von 1981 und bauten den Vollzug aus. Seither hat sich vieles verändert. Renitente Bauern gibt es zwar nach wie vor, ihre Zahl ist aber weniger geworden.

«Schweizer Bauern positionieren sich mit Qualitätsstandards gegen die ausländische Konkurrenz», sagt Albert Fritsche, Leiter des Amtes für Verbraucherschutz und Veterinärwesens. Schlagzeilen wegen Tierquälerei will die grosse Mehrheit deshalb nicht riskieren, erklärt er sich das wachsende Verständnis für den Tierschutz seitens der Bauern. Zudem sind die staatlichen Direktzahlungen mit einem tadellosen Leumund verknüpft.

Jeder Besuch, eine Momentaufnahme

Gestiegen ist im Gegenzug der öffentliche Druck. Tierschutzorganisationen gelangen mit Vorwürfen direkt an die Medien, so geschehen im Juni dieses Jahres, als Aktivisten in Schweineställen heimlich Missstände filmten und die Aufnahmen dem «Tagesanzeiger» und dem «Kassensturz» zukommen liessen. Zwei von fünf Ställen befanden sich im Kanton St. Gallen. «Tritt ein Missstand ins öffentliche Scheinwerferlicht, steigt der Druck auf den Tierhalter», sagt Albert Fritsche. In vielen Fällen erschwere die Medienpräsenz aber eine Lösungsfindung. Und werfe ein Schlaglicht auf das Amt. Etwa im Fall Buchs, wo ein Pferd im April eingeschläfert werden musste, weil es derart abgemagert war. Noch im Januar waren die Beamten vor Ort, stellten aber keine groben Mängel fest. Die Kontrolle sei eine Momentaufnahme.

«Tragische Einzelfälle können wir nicht verhindern.»

Tierschutzorganisationen stellen St.Gallen ein gutes Zeugnis aus

Die Stiftung Tier im Recht, die im Juni die Videos aus den Schweineställen im Rheintal und Linthgebiet veröffentlichte, stellt dem Kanton St. Gallen insgesamt ein gutes Zeugnis aus. Seit 2003 wertet die Organisation landesweit sämtliche Tierrechtsfälle aus. St.Gallen verzeichnete im vergangenen Jahr im kantonalen Vergleich die viertmeisten Fälle, wie die Organisation auf Anfrage mitteilt. Eine hohe Zahl an Tierschutzstrafverfahren wertet die Stiftung positiv, weil Straftaten an Tieren häufiger untersucht und sanktioniert würden.

Das gute Abschneiden erklärt sie sich mit spezialisierten Staatsanwälten, die sich mit 140 Stellenprozenten um Strafverfahren im Tierschutz kümmern. «Diese spezialisierte Staatsanwaltschaft ist schweizweit einzigartig und begrüssenswert.» Allerdings spricht die Stiftung von einer hohen Pendenzlast der involvierten Stellen. Dies auch, weil oft alle Rechtsmittel ausgeschöpft würden und die Komplexität der Fälle zunehme. Sie wünscht sich deshalb, dass der Kanton die Ressourcen weiter ausbaut.

Illegal importiert, spontan zugelegt

Landwirtschaftsbetriebe machen aber nunmehr rund die Hälfte des Arbeitsaufwandes des Veterinäramtes aus. «Die Arbeit hat sich in Richtung Heimtiere verschoben», sagt Amtsleiter Fritsche. 2019 kontrollierte das Amt 189 Privathaushalte, in 125 Fällen stellte es Mängel fest, 54 davon resultierten in einer Anzeige. Zum Vergleich: Im gleichen Zeitraum fanden 243 Kontrollen auf Bauernhöfen statt, 175 wurden beanstandet, 28 zur Anzeige gebracht.

Das geläufige Bild des Beamten, der in Gummistiefeln und Overall dunkle Stallecken ins Visier nimmt, stimmt deshalb nur bedingt. In jedem zweiten Fall steht er vor einer Wohnungstür. Dahinter warte oft die Verwahrlosung nicht nur von Tieren, sondern auch von Menschen, sagt Franz Blöchlinger und zeigt Bilder von Messiwohnungen, in denen eine Meute Hunde zwischen Kot und Abfallbergen lebt. Die Tiere, manchmal illegal importiert, oft spontan zugelegt, wachsen den Haltern über den Kopf, sagt Blöchlinger, der selbst – aus Zeitgründen, wie er sagt – keine Tiere hält.

In einem Privathaushalt präsentierte sich Franz Blöchlinger diese Szenerie. Bild: PD

Kontrollen von Privatpersonen seien für die Beamten umständlicher als jene von Nutztierhaltern. Mal sind die Bewohner nicht zu Hause, mal machen sie schlicht nicht auf oder schlagen die Tür sogleich zu. Manchmal vergeblich. Denn die Tierschutzkontrolleure haben Befugnisse, die nicht einmal die Polizei geniesst. Einen Durchsuchungsbefehl brauchen sie nicht, um sich Zutritt zu verschaffen. In Ausnahmefällen – etwa wenn sie ein leidendes Tier im Innern vermuten – brechen sie mit Hilfe der Polizei gewaltsam ein.

Der Beamte, ein mutmasslicher Einbrecher

Der Fokus auf Heimtiere ist nicht die einzige Verschiebung im Tierschutz in den letzten Jahren. Auch der Widerstand hat sich verschoben – auf den juristischen Weg. Blöchlinger und seine Kollegen haben zwar die Vollmacht, ohne Einladung in Stallungen, Wohnungen, ja in Schlafzimmer einzudringen und notfalls einzubrechen. Dieses brachiale Vorgehen muss allerdings im Verhältnis zum vermuteten Missstand stehen – eine juristische Gratwanderung. Immer wieder werden sie wegen Hausfriedensbruchs angeklagt. Im Vergangenen musste sich Blöchlinger deswegen vor Gericht verantworten, das ihn aber entlastete. Ein nächster Gerichtstermin steht an.

Diese Vorladungen, die sich an ihn als Privatperson richten, seien belastend, sagt Franz Blöchlinger. Dass er in zwei Jahrzehnten kaum eine nette Begrüssung, geschweige denn ein Dankeschön gehört hat, nimmt er hingegen gelassen. Er mache seine Arbeit schliesslich nicht für Freundlichkeiten, sondern zum Wohl der Tiere.