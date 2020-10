Glosse Hühnermist für Deutschland «ResTZucker»: Nach der Abstimmung über die Bilateralen I können die Thurgauer Hühnermistproduzenten aufatmen. Der Zugang zum europäischen Markt bleibt gesichert. David Angst 03.10.2020, 11.00 Uhr

David Angst

Kaum ist die Abstimmung über die Personenfreizügigkeit (inkl. Bilaterale I) vorbei, beginnt die Diskussion über das Rahmenabkommen. Man kann ja davon halten, was man will, aber in einem hat die Industrie- und Handelskammer schon Recht: Der Thurgau ist ein Exportkanton und soll es bleiben. Wir exportieren Maschinen, Eisenbahnen, Anti-Corona-Wunderpillen und – Hühnermist.