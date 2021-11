Die HSG und China: Bericht entlastet Universität St.Gallen

HSG und China «Der Einfluss Chinas existierte lediglich in den Vorstellungen des Doktoranden und der Professorin»: Untersuchungsbericht entlastet HSG von Vorwürfen Der im August publik gewordene Fall eines Doktoranden, den eine Professorin angeblich wegen seiner Chinakritik fallen gelassen hatte, unterstellte der HSG vorauseilenden Gehorsam gegenüber Peking. Daraufhin setzte die Universität St.Gallen zwei Arbeitsgruppen ein, um allfällige chinesische Einflussnahmen auf ihre Forschung und Lehre zu überprüfen. Beide Untersuchungsberichte entkräften den Verdacht: Es gebe keine solche Aktivitäten oder Abhängigkeiten. Marcel Elsener 19.11.2021, 14.20 Uhr

Die HSG steht gemäss den Ergebnissen einer Untersuchung nicht unter dem Einfluss der Volksrepublik Chinas. Benjamin Manser

Reicht der lange Arm Pekings bis in die Universität St.Gallen? Diese Frage stellte sich im August, allein die Titel der NZZ, die den Fall um einen ehemaligen HSG-Doktoranden publik machte, besagen viel: «Kein Doktortitel wegen eines Tweets: So weit reicht Chinas Einfluss auf Schweizer Hochschulen», stand über der Doppelseite am 3. August. «Die HSG und China als Lehrstück – wo die Angst regiert, stirbt die Freiheit», hiess es tags darauf über einem Kommentar. In Hunderten Reaktionen schnödete und schimpfte ein Grossteil des Publikums über die St.Galler Wirtschaftsuniversität, die vor der chinesischen Regierung einknicke.

Angeblich. Oder eben keineswegs, wie die beiden Arbeitsgruppen unter Beteiligung externer Fachleute nun in ihren Berichten feststellen. «Keine Einflussnahme chinesischer Akteure» lässt die HSG in ihrer Medienmitteilung vom Freitagmittag verlauten. Die eine Gruppe erstellte unter der Leitung von Professor Ulrich Schmid, Prorektor Aussenbeziehungen der HSG, eine Bestandesaufnahme der Gesamtbeziehungen der Universität St.Gallen zur Volksrepublik China. Die andere Gruppe, geleitet von Professor Michael Lackner, Sinologe an der Universität Erlangen-Nürnberg, überprüfte die Vorkommnisse Einzelfall.

Vorwürfe im Einzelfall entkräftet

Sprich, die Arbeitsgruppe mit Lackner an der Spitze und vier HSG-Mitarbeitenden befasste sich mit dem Fall des ehemaligen Doktoranden, der nach seinem Austritt und einem unterbrochenen Doktorat an einer chinesischen Universität (Wuhan) an die HSG zurückkehren wollte, um sein Doktoratsstudium fortzusetzen. Nach chinakritischen Tweets und einem emotional aufgeladenen E-Mail-Wechsel mit seiner ehemaligen Betreuerin teilte ihm diese mit, dass sowohl sie als auch die Co-Betreuerin künftig nicht mehr zur Verfügung stünden. Der ehemalige Doktorand vermutete dahinter eine Einflussnahme durch chinesische Akteure.

In seinem Abschlussbericht hält Professor Lackner laut der Mitteilung fest, dass im vorliegenden Fall «überhaupt kein Einfluss Chinas ersichtlich ist» und ein solcher «lediglich in den Vorstellungen des Doktoranden und der Professorin» zu existieren scheint. Auch sei «nicht ein chinakritischer Tweet Auslöser für die Beendigung des informellen Betreuungsverhältnisses gewesen, sondern die harsche Reaktion des Doktoranden auf eine spätere E-Mail der Betreuerin», heisst es weiter.

Ein weiterer Faktor sei die Tatsache gewesen, dass sich der Doktorand trotz Exmatrikulation weiterhin öffentlich sowie gegenüber Dritten als Doktorand der HSG ausgab. Laut Aussage der Professorin habe er ihr gegenüber bereits früher erklärt, er habe kein Interesse mehr an einem Doktorat an der HSG und bedürfe ihrer Hilfe nicht weiter. Zwar konnten diese im Verlauf eines Skype-Gesprächs gemachten Aussagen nicht verifiziert werden, doch habe der Doktorand dieser Darstellung nicht widersprochen.

HSG entschuldigt sich für Sperrung des E-Mail-Kontos

Mit der Löschung des E-Mail-Accounts des Doktoranden habe die HSG aber die Vorschriften verletzt, hält der Bericht fest. Auslöser war die Meldung eines Professors einer anderen Universität, der eine merkwürdige, fehlerhafte E-Mail des Doktoranden erhalten hatte und daraufhin gegenüber der Professorin den Verdacht äusserte, diese könnte gefälscht sein. Daraufhin wurde das PhD-Office – spricht das Büro zum HSG-Doktoratsstudium – informiert, der E-Mail-Account sei möglicherweise gehackt worden. Über mehrere Schritte führte dies schliesslich dazu, dass die IT-Abteilung der HSG den Account vorsorglich sperrte. Ordnungsgemäss wäre er jedoch erst einige Wochen später automatisch aufgehoben worden (nach Ablauf der damals üblichen Karenzfrist von zwei Semestern nach Exmatrikulation sowie nach Vorwarnung des Betroffenen). Die Universitätsleitung stellt fest:

«Hier handelt es sich um menschliches Versagen, wofür wir uns beim ehemaligen Doktoranden entschuldigen.»

Man habe Massnahmen ergriffen, «damit sich ein solcher Fehler nicht mehr ereignen kann».

Arbeitsgruppenleiter Lackner empfiehlt der HSG, Doktorierende künftig besser auf einen Aufenthalt in China vorzubereiten. Zudem solle sie ihre Praxis der temporären Exmatrikulation bei Forschungsaufenthalten im Ausland überdenken. Das Rektorat nehme die Empfehlungen ernst und kläre mögliche Massnahmen, schreibt die HSG.

Reger Austausch, aber keine Abhängigkeiten zu China

Der von Ulrich Schmid geleiteten zweiten Arbeitsgruppe gehörten unter anderem die Sinologin Andrea Riemenschnitter (Uni Zürich) und der Chinaexperte Ralph Weber (Uni Basel) sowie ein Vertreter des Dachverbandes Swissuniversities an. Sie untersuchte die Beziehungen zu China im Studierendenaustausch, in der Aus- und Weiterbildung sowie Projekte der wissenschaftlichen Zusammenarbeit, dies auch hinsichtlich von Geldflüssen chinesischer Akteure an die HSG und ihre Institute. Dabei seien «keinerlei Auffälligkeiten» festgestellt worden, heisst es in der Medienmitteilung.

Die HSG habe keine Spenden oder Sponsoringgelder chinesischen Ursprungs erhalten und es gebe keine finanziellen Beteiligungen chinesischer Akteure an Forschungsprojekten. Die grössten Beträge, die chinesischen Organisationen verrechnet wurden, beliefen sich auf knapp 13'000 Franken für eine Studienreise einer chinesischen Hochschule in die Ostschweiz sowie 3500 Franken für einen im Auftrag erstellten Bericht über das MBA-Programm einer Partneruniversität. Insgesamt hat die HSG 15 Partneruniversitäten in der Volksrepublik China, wobei die Verträge einzig den Studierendenaustausch betreffen. Seit der ersten Partnerschaft im Jahr 2002 haben 353 HSG-Studierende ein Austauschsemester in China absolviert und es kamen 350 chinesische Austauschstudierende nach St.Gallen.

Brisanter sind die «Hinweise von engen Beziehungen einer chinesischen Studierendenvereinigung (CSSA St.Gallen) zur Chinesischen Botschaft in Bern», die der Bericht beleuchtet. Allerdings sei die Vereinigung «nicht an der Universität registriert und damit nicht als offizielle studentische Vereinigung anerkannt». Die HSG habe erst durch die Untersuchungen der Arbeitsgruppe von diesen Beziehungen erhalten, heisst es.

Stärkere Sensibilisierung empfohlen

Die Arbeitsgruppe führte Interviews mit elf Angehörigen der HSG, die im Kontakt mit der Volksrepublik China stehen. Diese seien zu ihren Aktivitäten und Kontakten «sowie zu potenziellen Angriffsflächen, möglichen unlauteren Angeboten oder Druckversuchen» befragt worden. Zwar habe niemand «Versuche der Einflussnahme erlebt», doch hätten die Interviews offenbart, «dass sich nicht alle Angehörigen der HSG potenziell problematischer politischer oder militärischer Affiliationen chinesischer Kooperationspartner bewusst sind». Folglich empfiehlt die Arbeitsgruppe, Forschende besser dafür zu sensibilisieren.

Gefahren wie unkontrollierter Wissenstransfer oder Selbstzensur werde die HSG in ihren Gremien in den kommenden Monaten reflektieren, wie sie mitteilt. Zudem werde sie «die Zusammenarbeit mit Swissuniversities intensivieren, um das Thema gesamtschweizerisch stärker zu adressieren».