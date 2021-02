HSG-Studie Online-Vorlesungen vertiefen Ungleichheit: Die Starken profitieren, die Schwachen werden abgehängt Der Fernunterricht benachteiligt jene Studierende, deren Erfolg vom gegenseitigen Austausch im Hörsaal abhängt, wie eine aktuelle Studie der Universität St.Gallen (HSG) zeigt. Ein sensibles Lehrpersonal und eine engagierte Studentenschaft könnten im digitalen Hörsaal aber auch ganz neue Chancen schaffen. Viola Priss 05.02.2021, 05.00 Uhr

In Ruhe lernen können – nicht für alle Studenten ein Segen. Bild: Imago

Wer im vergangenen Sommer mit dem Studieren begann, kam noch kurz auf den Geschmack des Studentenlebens. So, wie es vorhergehende Akademikergenerationen kennen: strenge Klausurphasen im Wechsel mit ausgelassenen WG-Partys, Unisport und Lerngruppen. Spätestens seit November gehört der gemeinsame Kantinenkaffee und das Brainstormen vor der Vorlesung aber der Vergangenheit an.

Es war nicht der erste Umzug für Ostschweizer Studierende von der hallenden Aula in den digitalen Raum: Bereits im ersten Lockdown musste das Eigenheim als Akademie fungieren. Forscherinnen und Forscher des TechX Lab der Universität St.Gallen (HSG) der Universität Genf und der École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) haben untersucht, welche Auswirkungen das Livestreaming von Vorlesungen auf die Leistung der Studierenden zeigt, wer vom Online-Unterricht profitiert, wer benachteiligt wird und weshalb.

Eine Studie aus überfüllten Hörsälen heraus geboren

Zwei Jahre lang beobachteten Christian Hildebrand, Professor für Marketing Analytics an der Universität St.Gallen, zusammen mit seinem Team, welche Studenten wann und mit welchem Lernerfolg das Live-Streaming-Angebot der Vorlesungen in Anspruch nahmen. Aus heutiger Sicht war die 2017 aufgegleiste Studie visionär, schliesslich war ihr Ziel, die Online-Teilhabe an Präsenzveranstaltungen zu evaluieren und zu verbessern. Damals entstand die Idee, die Wirksamkeit des Livestreamings zu prüfen aus einer Notwendigkeit: Gerade in den Einführungsveranstaltungen im Grundstudium gerieten selbst grosse Hörsäle an ihre Grenzen:

Prof. Dr. Christian Hildebrand, Professor für Marketing Analytics an der Universität St.Gallen (HSG) Bild: PD

«Auf 500 Plätze kamen teilweise 600 Teilnehmer. Da war klar, wir müssen in Zukunft mehr auf alternative Formate und auf neue Technologien ausweichen.»

Unter 1500 Teilnehmenden wurden per Zufall Zugänge zur digitalen Liveübertragung der Uni-Veranstaltungen versandt, das Verhalten auf der Lernplattform über ein Jahr analysiert und mit externen Daten wie Wetter und Gesundheitsdaten des Bundes abgeglichen. Jeder, der nun wollte, konnte sich den Weg auf den Campus sparen und dem Dozenten vom Küchentisch aus Zuhören.

Was entspannt klingt, war es nur für eine Hälfte der Studenten. Diejenigen, die bereits mit einer guten bis sehr guten Matura ins Studentenleben starteten und aus bildungsstarken Haushalten kamen, empfanden das Studium aus der eigenen Wohnung heraus als deutlich effizienter und hilfreich für den eigenen Lernfortschritt, sagt Hildebrand. «Das schlug sich auch in den Leistungen nieder. Studierende mit sehr guten vorherigen Leistungen steigerten ihre Prüfungsresultate durch das Livestreaming um bis zu 25 Prozent.» Das Pendel schlug aber auch in die Gegenrichtung aus:

«Bei Studenten mit schlechteren vorherigen Leistungen kam es zu einem deutlichen Abfall der Prüfungsergebnisse um bis zu minus 18 Prozent durch die Livestreaming-Nutzung.»

Bevorzugt hätten die Teilnehmenden zwar alle den Präsenzunterricht, ob am oberen oder unteren Ende oder mittig der Leistungsskala, fasst der HSG-Professor zusammen. Doch externe Faktoren wie schlechtes Wetter oder eine Zunahme an Grippesymptomen in der Region haben zur starken Zunahme des digitalen Angebots geführt.

In der E-Uni wird der Autodidakt zum Überflieger

Schwächere Studierende sehen als grosse Herausforderung an, dass der schnelle Austausch mit Dozenten oder dem Sitznachbar fehle. Das habe auch psychologische Konsequenzen, fasst der HSG-Professor zusammen: «Man fühlt sich ausgeschlossen.»

Das Nachbesprechen unter den Mitstudenten in der Pause entfalle, was die Lernschwächeren als massgeblichen Minuspunkt der digitalen Methoden angaben. Was das nun, in Zeiten des flächendeckenden Fernunterrichts bedeute? Nicht zwangsläufig müsse es dadurch nach Ansicht des Studienleiters zu einem Auseinanderklaffen der Lerntypen kommen:

«Es entstehen gleichzeitig auch neue Möglichkeiten, diese Probleme besser anzugehen.»

Und das sollten sie dringend – nicht nur aber spätestens seit pandemiebedingtem Fernunterricht. Ein unkomplizierter Austausch am digitalen Whiteboard, Gruppenarbeiten in Break-out-Rooms zum Brainstormen in kleinen Chatgruppen, das «über die Schulter schauen» via geteiltem Computerbildschirm – Screensharing, Moderatorenrollen unter den Studierenden, die als eine Art Sprachrohr zum Dozenten fungieren. Das seien Möglichkeiten, die im digitalen Raum viel direkter, kreativer und vielfältiger genutzt werden. «Dazu braucht es aber das Engagement und die Bereitschaft, Neues auszuprobieren auf beiden Seiten», sagt Hildebrand.