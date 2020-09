Kommentar HSG-Spesenaffäre: Der Jetset-Professor zieht den Kopf aus der Schlinge – ein schaler Nachgeschmack bleibt Der Weg an eine renommierte Schweizer Universität hätte für den deutschen Rechtsprofessor Peter Sester beinahe zum Karriereende geführt. Nun endet das Strafverfahren gegen ihn, der sich längst nach Brasilien verabschiedet hat, mit einem aussergerichtlichen Vergleich. Warum dieser ihn und die HSG teuer zu stehen kommt. Odilia Hiller 23.09.2020, 16.15 Uhr

Odilia Hiller Bild: Michel Canonica

80'000 Franken gehen am Ende einer unseligen Geschichte über den Tisch: vom Professor, der höher flog, als es das Spesenreglement der Universität St.Gallen verkraftete, an seine ehemalige Arbeitgeberin. Als Rückzahlung für Übernachtungen in Luxushotels, Flugreisen in der Business- oder First-Class und Diners in Spitzenrestaurants, die er sich über die Jahre regelmässig auf Kosten der Uni geleistet hatte.