HSG-CS-Kooperation «Die Freiheit der Lehre ist gefährdet»: Links-Grün kritisiert das Engagement der Credit Suisse an der HSG – bürgerliche Parteien sind dagegen erfreut Die Grossbank Credit Suisse nimmt 20 Millionen für ein Forschungszentrum an der HSG in die Hand. Das kommt nicht überall gut an. Adrian Lemmenmeier-Batinić 23.03.2021, 19.38 Uhr

Die Credit Suisse sponsert am Rosenberg den Aufbau von sieben Assistenzprofessuren. Urs Flueeler / KEYSTONE

Praxisorientierte Spitzenforschung will die HSG betreiben, nah am Puls der Wirtschaft. Zu diesem Credo passt die am Montag bekanntgegebene Zusammenarbeit mit der Grossbank Credit Suisse. Diese will 20 Millionen Franken aufwerfen, um damit hauptsächlich ein Zentrum für Innovation im Finanzbereich aufzubauen. Ähnliche Kooperationen betreibt die HSG bereits mit anderen Unternehmen. Etwa mit Bosch, BMW, Hilti oder der SBB. Jene mit der Credit Suisse aber ist die bisher grösste, wie Rektor Bernhard Ehrenzeller vor den Medien sagte.