Hotelstreit St.Galler Kreisrichter eröffnet Konkurs gegen Firma des Gastronomen Peter Schildknecht: Sein Anwalt bestreitet, sie sei überschuldet – und legt Rekurs ein Das Kreisgericht St.Gallen hat gegen die Firma PSG Unternehmungen AG den Konkurs verhängt – wegen «Einstellung der Zahlungen». Hintergrund ist der Konflikt um das Hotel Seeburg in Luzern. Der St.Galler Gastronom Peter Schildknecht rekurriert gegen das Urteil. Nun spricht sein Anwalt. Odilia Hiller 26.03.2021, 20.02 Uhr

Das Hotel und Restaurant Seeburg in Luzern sind seit Dezember 2020 geschlossen. Der Pächter musste die Lokalitäten räumen. Bild: Dominik Wunderli

An bester Lage, südlich von Lido und Verkehrshaus, direkt am Vierwaldstättersee liegt das Luzerner Hotel Seeburg. Besonders bekannt und beliebt ist die «Sunset Bar», wo Luzernerinnen und Luzerner beim Feierabendapéro in den Sonnenuntergang blinzeln. Bis im Dezember vergangenen Jahres hat der St.Galler Gastronom Peter Schildknecht dort gewirtet und das Hotel als Pächter geführt. Bis zum bitteren Ende.