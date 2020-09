«Homeoffice und Videositzungen führen zu einer geringeren Mobilität»: Corona reisst beim öffentlichen Verkehr ein Millionenloch in die Kassen Nun naht zwar Hilfe, doch längst nicht alle Transportunternehmen in der Ostschweiz werden davon profitieren – ihnen bleibt nur der Griff zu den eisernen Reserven. Christoph Zweili 23.09.2020, 05.00 Uhr

Thurbo-Nachtzug in Weinfelden. Bild: Thurbo

Ausgedünnte Fahrpläne, Kurzarbeit, Kündigungen: Die Coronakrise hat den öffentlichen Verkehr in der Ostschweiz hart getroffen, wie die Nachfrage dieser Zeitung bei den Ostschweizer Bahn- und Busunternehmen mit den grössten Transportkapazitäten zeigt. SBB, Thurbo, Südostbahn, die Appenzeller Bahnen und die Frauenfeld-Wil-Bahn rechnen ebenso mit hohen Ertragsausfällen und Defiziten wie auch Postauto, die Verkehrsbetriebe St.Gallen und Bus Ostschweiz.

Jetzt naht Hilfe. Im Regionalen Personenverkehr sollen nun Bund, Kantone und in manchen Kantonen für den Ortsverkehr auch die Städte jene Verluste decken, die sie aus den vorhandenen Spezialreserven nicht selber finanzieren können. Im Ortsverkehr soll der Bund einen Drittel der coronabedingten Ausfälle übernehmen. So will es das dringliche Bundesgesetz über die Unterstützung des öffentlichen Verkehrs in der Covid-19-Krise, das das Bundesparlament am Freitag in der Schlussabstimmung zum 900-Millionen-Paket verabschieden wird.

Patrick Ruggli, Leiter Amt für öffentlichen Verkehr, Kanton St.Gallen. Bild: PD

Schätzungen gehen im Kanton St.Gallen von zusätzlichen Abgeltungen im laufenden Jahr in der Höhe von 19 Millionen Franken aus, die Gemeinden beteiligen sich daran hälftig mit 9,5 Millionen Franken. Aufgrund der aktuellsten Umsatzzahlen des Tarifverbunds Ostwind werde man diese Schätzung Ende Oktober wohl nach unten korrigieren können, sagt Patrick Ruggli, Leiter Amt für öffentlichen Verkehr. Für das Jahr 2021 rechnet der Kanton mit Ertragseinbussen von zehn Millionen Franken, die Hälfte der daraus resultierenden Mehrabgeltungen tragen erneut die Gemeinden.

Thurbo rechnet mit 20 Millionen Franken Defizit

Werner Fritschi, Bereichsleiter Markt bei Thurbo. Bild: PD

Bei den Bahnen fährt die SBB-Tochter Thurbo mit rund 164 Millionen Personenkilometern (Anzahl Kurskilometer multipliziert mit der durchschnittlichen Belegung des Fahrzeugs) 39 Prozent der Transportleistungen. Das Unternehmen rechnet im laufenden Jahr mit einem Defizit von 17 bis 20 Millionen Franken – Werner Fritschi, Bereichsleiter Markt, sagt:

«Vorausgesetzt, die Nachfrage erholt sich weiter, wie wir es seit Juni beobachten.»

Dies abhängig davon, ob Bund und Kantone auf weitere einschneidende Massnahmen verzichten würden. Ertragsausfälle gebe es bei den Einzelbilletten im Tarifverbund Ostwind, bei den Abonnementen – beeinflusst noch immer von der «bedeutenden Zahl von Arbeitnehmenden im Homeoffice» –, bei den nationalen Generalabonnementen und den grenzüberschreitenden Fahrten.

Teilweise sehr wenige Fahrgäste

Wie bei allen anderen Transportunternehmen ist auch bei Thurbo das Rollmaterial der grösste Kostenfaktor. Das Unternehmen hat aufgrund des ausgedünnten Fahrplans zwar Trassenkosten gespart, es hat aber einen eingeschränkten Betrieb stets aufrechterhalten, «mit teilweise sehr wenigen Fahrgästen».

Ungewiss sind für Thurbo die Auswirkungen für das Jahr 2021, da die Defizitdeckung durch das dringliche Covid-19-Bundesgesetz einmalig geplant ist. «Wir erwarten im nächsten Jahr noch keine Rückkehr zu den Reisendenzahlen und somit zu den Erträgen, wie wir sie vor Corona kannten», sagt Fritschi.

SOB: Im Nahverkehr gibt es eine Verlagerung

Traverso der Südostbahn unterwegs auf dem Sitter-Viadukt. Bild: Ralph Ribi

Thomas Küchler, SOB-Chef. Michel Canonica

Die Südostbahn fährt einen Drittel der abgeltungsberechtigten Bahntransportleistungen im Kanton St.Gallen. Die SOB rechnet mit rund 9,5 Millionen Defizit im laufenden Jahr. «Es sind weniger Fahrgäste unterwegs und die zurückgelegte Wegstrecke pro Reisenden ist eher kürzer geworden», stellt Thomas Küchler, Vorsitzender der SOB-Geschäftsleitung, fest. Die Erholung bei den Passagierfrequenzen sei bei der SOB vor allem beim Ringzug um den Kanton, der S4, deutlich sichtbar:

«Wir sind aber aktuell immer noch unter den Frequenzen vor Covid-19.»

Man habe im laufenden Budget 4,5 Millionen Franken eingespart und das zu erwartende Defizit um diesen Betrag gedrückt. Küchler hofft, dass die Abgeltungen durch die öffentliche Hand den realen Nachfrage- und Einnahmeverhältnissen angepasst werden «und wir die Chance bekommen, die 2020 in der Bilanz aufgelaufenen Covid-19-Verluste sukzessive wieder abbauen zu können». Im Mittel- und Langstreckenbereich werde sich die Lage nach der Coronakrise wieder normalisieren, im Nahbereich (ein bis drei Kilometer) prognostiziert Küchler bei gutem Wetter eine gewisse Verlagerung vom öffentlichen Verkehr zum E-Bike.

AB verzeichnen einen Viertel weniger Passagiere

«Tango» der Appenzeller Bahnen unterwegs auf der Linie Trogen-St.Gallen-Appenzell. Bild: Appenzeller Bahnen

Die Appenzeller Bahnen rechnen mit einem Umsatzeinbruch von rund 25 Prozent bis Ende Jahr aufgrund der vom Bund verordneten Covid-19-Massnahmen – die Einzelfahrausweise seien stärker betroffen als die Abonnemente. Ein Teil der Einnahmenausfälle sei durch die temporäre Angebotsreduktion während des Lockdowns kompensiert worden, aber auch durch Sparmassnahmen wie Zeitabbau, das Hinauszögern von Projekten und das Verschieben von nicht sicherheitsrelevanten Unterhaltsarbeiten.

Das Covid-19-Gesetz stütze die Eigenkapitalbasis, «weit mehr Sorgen bereitet den Appenzeller Bahnen und der Frauenfeld-Wil-Bahn aber das Jahr 2021», heisst es auf Anfrage. Man rechne mit einer gewissen Stagnation bei der Nachfrage:

«Homeoffice und Videositzungen führen zu einer geringeren Mobilität.»

Umgekehrt gebe es mehr Freizeitreisende, die das Appenzellerland besuchten.

Postauto rechnet mit 40-Millionen-Defizit

Postauto geht nicht davon aus, Bundesgelder übers dringliche Bundesgesetz zu erhalten. Bild: Urs Bucher

Postauto rechnet schweizweit mit Gesamtausfällen von rund 40 Millionen Franken bis Ende Jahr. Regionale Auswertungen zur Ostschweiz, wo das Unternehmen rund 36 Prozent der Transportleistungen der Busunternehmen fährt, gibt es nicht. Besonders spürbar seien die Ausfälle bei den Einzelbilletten und Tageskarten während des Lockdowns gewesen. Bei den Jahresabonnementen zeige sich die Wirkung hingegen erst verzögert, weil viele Abos auch während des Lockdowns im Umlauf gewesen seien.

Postauto geht nicht davon aus, Bundesgelder übers dringliche Bundesgesetz zu erhalten:

«Unsere Spezialreserve ist gross genug, wir werden unser Defizit wohl damit ausgleichen.»

Während des Lockdowns habe Postauto zum Teil nur noch zehn Prozent der üblichen Fahrgäste befördert. «Jetzt sind es wieder 85 Prozent an Werktagen und bis zu 70 Prozent an den Wochenenden.»

VBSG: «Wir werden Reserven auflösen müssen»

VBSG-Bus hält vor der Kantonsschule. Bild: Ralph Ribi

Ralf Eigenmann, VBSG-Unternehmensleiter. Bild: Urs Bucher

Die Verkehrsbetriebe St.Gallen (VBSG) erbringen mit rund 66 Millionen Personenkilometern die zweitgrösste Transportleistung auf der Strasse im Kanton St.Gallen. Im Juni hatte das Unternehmen die Ausfälle auf rund neun Millionen Franken geschätzt. «Wir haben kaum Kosten sparen können, weil wir den Betrieb trotz Corona aufrechterhalten mussten und aufgrund der Abstandsregeln auf wichtigen Linien teilweise unsere Kurse sogar verstärken mussten», sagt Unternehmensleiter Ralf Eigenmann.

Man werde nun Reserven auflösen müssen, um das Defizit zu decken. Da die Ausfälle aber ausserordentlich hoch sein werden, stelle sich die Frage, ob es mittelfristig nicht etwas gefährlich wäre, gleich alle Reserven aufzubrauchen.

«Wir würden uns danach auf dünnem Eis bewegen.»

Man müsse davon ausgehen, dass die Erträge auch 2021 und 2022 noch nicht im bisherigen Ausmass seien.

Bus Ostschweiz verzeichnet Ausfälle bei Einzelbilletten

RTB Rheintal Bus ist eine Marke von Bus Ostschweiz mit einem Einzugsgebiet vom Walen- bis zum Bodensee sowie im Grossraum Wil. Bild: Bus Ostschweiz

Hans Koller, Leiter Markt, Bus Ostschweiz. Bild: PD

Das Unternehmen Bus Ostschweiz (BOS) das 16 Prozent der Transportleistungen im öffentlichen Verkehr auf der Strasse erbringt, spricht von «substanziellen Ausfällen» im Zusammenhang mit der Coronapandemie. Die Ausfälle zeigten sich vor allem bei den Einzelbilletten, einzig bei den Monatsabonnementen für Schüler sei der Rückgang weniger gross. Hans Koller, Leiter Markt, sagt:

«Dies hat vermutlich damit zu tun, dass ein grosser Teil des Lockdowns in die verschiedenen Schulferien fiel.»

Nahezu komplett eingebrochen seien die Bestellungen von Extrafahrten und Shuttles.

Bus Ostschweiz sei ein finanziell gesundes Unternehmen, das in der Vergangenheit stets haushälterisch mit den Mitteln umgegangen sei «und das daher auch über entsprechende zweckgebundene Spezialreserven verfügt». Es sei daher noch unklar, «ob und wie viele Mittel wir aus dem dringlichen Covid-19-Gesetz erhalten werden».