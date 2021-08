Hohentannen: Feuerwehrkommandant spricht über den Grosseinsatz

Hohentannen «Am Morgen waren noch Einsatzkräfte dran, das brennende Heu auseinanderzureissen»: Feuerwehrkommandant spricht über den Grosseinsatz beim Brand in Hohentannen Michael Germann ist Feuerwehrkommandant bei der Feuerwehr Felsenholz in Zihlschlacht. Gemeinsam mit den Feuerwehren Bischofszell und Erlen hat er den Löscheinsatz beim Brand einer Scheune in Hohentannen geleitet. Alain Rutishauser 13.08.2021, 12.07 Uhr

Die Einsatzleiter der Feuerwehr Felsenholz und der Feuerwehr Bischofszell koordinieren den Löscheinsatz. Bild: Manuel Nagel (12. August, Kaltenbrunnen)

Michael Germann ist Feuerwehrkommandant der Feuerwehr Felsenholz. Bild: PD

Wie lief der Löscheinsatz am Donnerstagabend ab? Was waren Ihre Aufgaben?

Da der Bauer im Voraus Entwarnung gab, dass bereits alle Tiere aus der Scheune draussen sind, ging es für uns primär noch darum, die anliegenden Gebäude zu schützen. Die Einsatzleiter der Feuerwehren koordinieren den Einsatz, sagen, wo der Schlauch hinzielen muss oder wo es wie viele Leute braucht. Neben der Feuerwehr Felsenholz waren auch Bischofszell und Erlen mit einem Löschfahrzeug und zusätzlichen Schläuchen im Einsatz. Ausserdem hat ein Bagger nach und nach gefährliche Teile der Scheune abgerissen, sodass wir ohne Gefahr weiterlöschen konnten.

Wie viele Einsatzkräfte waren denn bei der Löschaktion dabei?

Von der Feuerwehr Felsenholz waren bestimmt 70 Leute im Einsatz. Zusammen mit den anderen Feuerwehren und der Polizei schätze ich mal, dass um die 90 Einsatzkräfte an den Löscharbeiten beteiligt waren.

Wann war der Löscheinsatz grösstenteils zu Ende?

Gegen zwei Uhr in der Nacht wurde ein grosser Teil der Einsatzkräfte abgezogen. Danach war Schichtbetrieb, einerseits wurden um 3:30 Uhr Einsatzkräfte abgelöst und dann nochmals um 6 Uhr, als viele zur Arbeit mussten. Auch am Morgen waren noch Einsatzkräfte mit dem Bagger dran, das brennende Heu auseinanderzureissen, um es löschen zu können. Am Stück kriegst du das Feuer nicht gelöscht.

Gab es in letzter Zeit vergleichbare Einsätze für die Feuerwehr Felsenholz?

In den letzten zwei Jahren definitiv nicht. Ein ähnlich schwerer Brand passierte im Weiler Kistenmühle, doch das ist schon bald sechs Jahre her.