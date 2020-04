Hörhauser Schreinerei ringt nach Grossbrand um Zukunft − nun soll ein Nachlassvertrag den Konkurs verhindern

In der Nacht auf den 6. November des vergangenen Jahres war in der Lager- und Produktionshalle der Schreinerei Eugster in Hörhausen ein Feuer ausgebrochen. Insgesamt standen 125 Feuerwehrleute im Einsatz. Der Sachschaden belief sich auf mehrere hunderttausend Franken, verletzt wurde bei dem Grossbrand niemand.

Nur zwei Tage nach dem Brand teilte die Kantonspolizei Thurgau mit, dass sie einen 56-jährigen Mann verhaftet habe. Er stand in dringendem Tatverdacht, den Brand in Hörhausen verursacht zu haben. Die Staatsanwaltschaft Kreuzlingen hatte daraufhin eine Strafuntersuchung geführt und für den 56-jährigen Thurgauer Untersuchungshaft beantragt.

«Nach 72 Tagen ist der Verdächtige aus der Untersuchungshaft entlassen worden», sagt Michael Städeli, Sachwalter der Hans Eugster AG. Der Mann sei nicht geständig. Die Staatsanwaltschaft habe derweil keine Hinweise gefunden, dass der Brand von Organen der Hans Eugster AG oder ihr nahestehenden Personen verursacht worden ist. «Entsprechend wird keine Untersuchung gegen die Firma geführt», sagt Städeli. (rha)