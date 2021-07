Hochwasser: Schiffsverkehr auf Walensee fast ganz eingestellt

Hochwasser Prekäre Lage: Auf dem Walensee verkehren kaum noch Schiffe Die Hochwasserlage dürfte sich in den kommenden Stunden und Tagen zuspitzen. Deshalb ziehen die Verantwortlichen am Walensee die Notbremse: Die Längsverbindung zwischen Weesen und Walenstadt bleibt ab Donnerstag bis auf weiteres eingestellt. Nur die Notverbindungen nach Quinten ist offen.

FM1 Today 14.07.2021, 17.09 Uhr

Auf dem Walensee verkehren dieser Tage nur die nötigsten Schiffe. Bild: Urs Jaudas (2. August 2011)

«Die aktuelle Wasserlage am Walensee ist aussergewöhnlich und teilweise auch gefährlich», sagt Markus Scherrer, Technik- und Betriebsleiter des Schiffbetriebs Walensee. So etwas habe er bis jetzt nur in den Jahren 1999 und 2003 erlebt. Damals sei der Pegel gut 1,4 Meter über dem jetzigen Wasserstand gelegen.