Hochschulleitung der Ostschweizer Fachhochschule ist komplett: Marion Pester als Leiterin des Departements Wirtschaft und Standortleiterin St.Gallen gewählt

Prof. Dr. Marion Pester

Marion Pester hat über 20 Jahre Berufs- und Führungserfahrung in der Privatwirtschaft – vor allem im Banken- und IT-Umfeld. Unter anderem war sie Vorsitzende der Generaldirektion einer Privatbank. Zuletzt war sie vier Jahre an der ZHAW School of Management and Law, Winterthur, tätig und hat dort als Dozentin, Studiengangleiterin und Leiterin des Instituts für Wealth & Asset Management breite Leitungs- und Leistungserfahrung im schweizerischen Hochschulwesen gesammelt. Sie vertrat zudem den Schwerpunkt Sustainable Finance im ZHAW-Komitee der weltumspannenden Organisation «Prinzipien für eine verantwortungsvolle Managementausbildung» (PRME). Ihre persönlichen Schwerpunkte in Lehre und Forschung sind Corporate Governance, Regulatorik, Strategisches Management, Leadership, Beratungsprozesse und Kooperationstheorie. Seit 2006 lebt und arbeitet die gebürtige Deutsche in der Schweiz.