Geschichte: Auf den Spuren polnischer Soldaten im 2. Weltkrieg

Historische Geschichte 12'000 polnische Soldaten waren im Zweiten Weltkrieg in der Schweiz interniert – eine Spurensuche in der Ostschweiz Im Sommer 1940 hat eine polnische Division die Schweizer Grenze überschritten und wurde anschliessend interniert. Die polnischen Soldaten haben fünf Jahre in der Schweiz gearbeitet und gelebt. Viele sind gegangen, manche sind geblieben. Spuren haben alle hinterlassen. David Grob 15.01.2022, 05.00 Uhr

Polnische Internierte bei der Feldarbeit 1942 bei Weinfelden. Bild: Keystone, Photopress-Archiv

Juni 1940. 12'000 polnische Soldaten stehen am Grenzfluss Doubs im französischen Jura. Sie sind vom Nachschub abgeschnitten, erschöpft, haben kaum Munition, die Deutschen im Nacken, die Schweiz vor sich. Den Polen bleibt nur eine Möglichkeit: die Flucht über die Grenze. In der neutralen Schweiz lassen sie sich gemäss Haager Konvention internieren. Sprich: Sie begeben sich bis Ende des Konflikts in die Obhut eines fremden Staates.

Rund 80'000 polnische Soldaten kämpften 1940 in Frankreich gegen Nazi-Deutschland. Ein Jahr zuvor hatte Hitler Polen überfallen, die polnische Regierung verlagerte ihren Sitz nach Paris. Die Flucht in die Schweiz geschah, als die 12'000 polnischen Soldaten während des Westfeldzuges der Deutschen in die Region Belfort geschickt worden waren.

Die Spuren der polnischen Internierten sind in der Schweiz immer noch sichtbar: in der Landschaft, der Infrastruktur und in Karten. Im November 2021 hat das Schweizer Militär ein Inventar der Armee- und Kriegsdenkmäler veröffentlicht. Darin finden sich zahlreiche Gedenksteine, Tafeln und Denkmäler, die die Geschichte der internierten Polen in der Schweiz hochhalten. Auch in der Ostschweiz: eine Spurensuche in Matzingen, Pfyn, Herisau.

Von Polen in die Schweiz

Romuald Polachowski, dichter Schnurrbart, stechender Blick, Béret, steht im Polenzimmer im Ortsmuseum Matzingen, inmitten historischer Dokumente, Holzschnitzereien und Landkarten. Der Nachfahre eines polnischen Soldaten kämpft gegen das Vergessen der Geschichte der polnischen Internierten. So hat der Künstler und Bildhauer verschiedene Gedenksteine und -tafeln kreiert, historische Objekte gesammelt und den Raum im Ortsmuseum eingerichtet.

Romuald Polachowski im Polenzimmer im Ortsmuseum Matzingen. Bild: David Grob

Polachowski ist Bildhauer und gestaltete das Denkmal inmitten Matzingens, welches an die Geschichte der polnischen Internierten erinnert. Bild: Reto Martin

Mit seinen Fingern zeichnet Polachwoski in der Luft den verschlungenen Weg seines Vaters Pawels von Polen in die Schweiz nach, als ob sich eine unsichtbare Europakarte vor ihm entfaltet hätte. Die Handflächen nähern sich bedrohlich, als er den Kriegsausbruch schildert: «Von Westen kamen die Deutschen, von Osten die Russen, Polen war mittendrin.» Sein Finger bewegt sich nach rechts, nach Osten: Vater Pawel, erzählt Polachowski, sei an die Ostfront geschickt worden, in sowjetische Gefangenschaft geraten und in der Nähe von Kiew geflohen. «Er und ein Kamerad haben ihre Bewacher erwürgt.» Die Hand bewegt sich nach unten, nach Süden, und dann nach links, Westen. Der Vater und sein Kamerad flüchteten über den Balkan nach Split am Mittelmeer und gelangten über den Seeweg nach Frankreich. Hier kam Pawel Polachowski in die polnische Exilarmee. Und schliesslich in die Schweiz.

Pawel Polachowski wurde im September 1940 mit rund 3500 der polnischen Internierten im Concentrationslager Büren an der Aare untergebracht (Concentrationslager – 1940 noch kein vorbelasteter Begriff). Mittels eines zentralen Lagers sollten Kosten und Personal gespart werden – doch es kam zu Problemen: zu wenig Platz, mangelnde Hygiene, Langeweile. Die Situation eskalierte Ende 1940 in einem Aufstand, die Schweiz setzte auf dezentrale Unterbringung in über 1200 Orten in der Schweiz. Pawel Polachowski kam nach Matzingen.

Das letzte Haus des Polendorfes

Romuald Polachowski führt an den Dorfrand zu einem länglichen Gebäude, zweigeschossig, beige Schindeln, unscheinbar. Einzig ein metallener Adler und eine Gedenktafel, angebracht von Romuald Polachowski, erinnert an die Geschichte des Hauses. Der zweigeschossige Bau ist das ehemalige Waschhaus des Interniertenlagers in Matzingen: In 18 Baracken waren hier die rund 250 polnischen Soldaten untergebracht. Etwas mehr als 900 Einwohnerinnen und Einwohner zählte Matzingen 1941.

Das ehemalige Waschhaus ist der einzige noch stehende Bau des Polendorfes. Bild: David Grob

Ein Polenadler, angebracht von Romuald Polachowski, erinnert an die Geschichte des Gebäudes. Bild: David Grob

Kontakt mit Einheimischen war den Internierten verboten. Im sogenannten «Orangen Befehl» heisst es etwa:

«Den Internierten ist die Eingehung einer Ehe nicht gestattet. Es sind daher auch alle auf solche hinzielenden Beziehungen mit Internierten untersagt.»

Was dies freilich nicht verhinderte. Romuald Polachowksi ist ein sogenanntes «Polenkind», Kind einer verbotenen Liebe. «Meine Eltern haben sich jeweils heimlich getroffen», erzählt Polachowski und lacht. Als das Paar nach Kriegsende am 8. Mai 1945 heiratete, waren die Konsequenzen gravierend. Seiner Mutter wurde das Schweizer Bürgerrecht entzogen. Die junge Familie zog erst nach Frankreich, 1948 nach Polen, wo Romuald geboren wurde. Erst 1956 konnte die Familie in die Schweiz zurückkehren. Die Polachowskis mussten sich dabei eines Kniffs bedienen: Erst reiste Mutter Agatha im Frühling anlässlich einer Beerdigung in die Schweiz – die Regel war: Eine Person musste in Polen bleiben. Im Herbst folgte Vater Pawel über Ungarn.

Die Familie liess sich in Aadorf nieder, der Vater baute sich eine Existenz als Bildhauer und Schnitzer auf. Gedenksteine im Grenzgebiet zwischen dem Thurgau und Zürich erinnern an die Geschichte der polnischen Internierten. Einige stammen von Pawel, viele von Sohn Romuald.

Das Hochzeitsbild von Agatha und Pawel Polachowski im Ortsmuseum Matzingen. Bild: David Grob

Die Ehe zwischen Pawel und Agatha Polachowski war keine Seltenheit. Historische Akten zählen 316 Ehen zwischen polnischen Internierten und Schweizerinnen. Bis Ende Mai 1946 wurden 369 polnische Väter unehelicher Kinder registriert. «Viele der internierten Polen waren gebildet und kultiviert», sagt Hansjörg Brem, Thurgauer Kantonsarchäologe. «Mehrfach wurden uns gegenüber in Gesprächen mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen die galanten Manieren der Internierten erwähnt, die beispielsweise Klavier spielen konnten.» Der ehemalige Internierte Jerzy Rucki schildert in seinem Buch «Die Schweiz im Licht, die Schweiz im Schatten» gar die Anekdote eines jungen Einheimischen, der sich Ruckis polnische Uniform auslieh, um Schweizer Frauen zu beeindrucken.

Ausgrabungen in Pfyn

In einer Senke ausserhalb von Pfyn findet sich ein weiterer Gedenkstein mit metallenem Polenadler. So legten im Herbst 1944 30 Internierte unter der Leitung des damaligen Thurgauer Kantonsarchäologen Karl Keller-Tarnuzzer die 5700 Jahre alte Pfahlbausiedlung Pfyn-Breitenloo frei. «Dank der grossen Leistung der polnischen Soldaten können wir den jungsteinzeitlichen Dorfplan und die Lebensweise der Leute von damals rekonstruieren», heisst es in der Gedenktafel.

Ein Stein, ein Adler, eine Gedenktafel: 1940 legten polnischen Internierte die Pfahlbausiedlung Pfyn-Breitenloo frei. Bild: David Grob

Der Thurgauer Kantonsarchäologe Hansjörg Brem betont den besonderen Stellenwert der Grabungen innerhalb der Arbeiten der polnischen Internierten in der Schweiz. Denn oft legten diese Strasse und Wege an, halfen bei Forstarbeiten oder verrichteten landwirtschaftliche Arbeiten.

«Die Grabungen in Pfyn wurden, wie Fotos belegen, eine eigentliche Attraktion mit Besuchen der Dorfbevölkerung und von Schulklassen.»

In dieser Baracke in Pfyn-Breitenloo waren die polnischen Internierten untergebracht. Bild: Amt für Archäologie des Kantons Thurgau

Im Hochschullager der Internierten in Sirnach, Gossau und Herisau

In verschiedenen Orten der Ostschweiz spielte sich eine weitere wesentliche Episode in der Geschichte der polnischen Internierten ab: Im Herbst 1940 entschied die Schweiz nämlich, ehemaligen Studenten unter den Internierten die Möglichkeit eines Studiums zu bieten. Für jene, die sich gemeldet hatten, begann eine Odyssee durch die Ostschweiz: Sirnach–Gossau–Herisau. Erst wurden die jungen Männer in Sirnach von Professoren der Universität St.Gallen unterrichtet, wie der ehemalige Internierte Jerzy Rucki schreibt. Rucki und die Studenten fühlten sich wohl im Thurgauer Dorf, wurden bei Gastfamilien untergebracht, der Autor schreibt rückblickend von einer «unvergesslichen Zeit».

Im Frühling 1941 wurde entschieden, die 88 Studenten erst nach Gossau zu verlegen, dann nach Herisau, wo sie anfänglich in einer ehemaligen Stickereifabrik untergebracht wurden, dann im ehemaligen Kurhaus Heinrichsbad. Ab 1943 pendelten die Studenten täglich zu den Vorlesungen nach St.Gallen.

Der Basler Historiker Georg Kreis nennt in seinem Essay «Polen zwischen Fremdbestimmung und Selbstbestimmung 1919–1989» eindrückliche Zahlen: Schweizweit nutzten rund 880 internierte Polen die Studienmöglichkeiten, 456 schlossen mit einem Diplom ab, 123 doktorierten, zwei habilitierten. Hansjörg Brem wiederum sagt: «Unter den Studenten waren viele Integrationswillige – nicht zuletzt, da viele die Entwicklung in Polen absahen und sich fürs westliche Modell entscheiden wollten.»

Die offizielle Schweiz ging aber davon aus, dass Militärinternierte nach Kriegsende in ihr Herkunftsland zurückkehren mussten. Kreis schreibt: «Das brachte einige Polen in ein besonderes Dilemma, da sie sich nicht einem kommunistischen Regime aussetzen wollten und in der freien Schweiz heimisch geworden waren.» Ab Mai 1945 verliessen wöchentlich drei Züge mit rund 200 polnischen Soldaten die Schweiz.

Die polnischen Internierten als Feigenblatt für die humanitäre Schweiz

Die Schweizer Geschichtsschreibung strich in der Nachkriegszeit von Beginn an die Aufnahme der polnischen Soldaten heraus – aber weniger der Polen wegen als vielmehr für das Selbstbild der Schweiz. Die Internierung habe die Möglichkeit geboten, die humanitäre Gastfreundschaft der Schweiz zu betonen, schreibt Historiker Georg Kreis.

Und nicht zuletzt sieht die moderne Schweizer Geschichtsforschung in den internierten Polen eine militärstrategische Bedeutung: So wird im Bonjour-Bericht von 1970 die Möglichkeit angetönt, dass sich die polnischen Soldaten im Falle eines Angriffes auf die Schweiz an der Abwehr beteiligen könnten. Jerzy Rucki beschreibt in seinem Erfahrungsbericht regelmässige militärische Übungen.

Erinnerungsstücke in Brockenhäusern

Zurück im Polenzimmer im Ortsmuseum Matzingen. Romuald Polachowski versucht, das Vergessen an die Internierten und an seine Familiengeschichte zu verhindern. Manchmal aber, da kommen Erinnerungsstücke an seine Familie auch zu ihm: Der Künstler öffnet eine Vitrine und nimmt eine hölzerne Marienstatue heraus. Er deutet auf die Inschrift am Sockel. «Polachowski» ist in Grossbuchstaben eingeritzt. Ein Werk seines Vaters, das er vor kurzem in einem Brockenhaus gefunden hat.

Romuald Polachowski mit einer Holzfigur seines Vaters.

