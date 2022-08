Wirtschaft Neue Frisur für Bello und Wuffi: Tuttwil hat seit neuestem einen Hundesalon In Tina’s Dog-Saloon in Tuttwil erhalten Vierbeiner von der Edelrasse bis zur Promenadenmischung eine pflegende Behandlung. Maya Heizmann Jetzt kommentieren 26.08.2022, 11.50 Uhr

Hundedame Lana lässt die Prozedur von Hundecoiffeuse Martina Appert geduldig über sich ergehen. Bild: Maya Heizmann

In Tuttwil gibt es keine Einkaufsmöglichkeiten, weder ÖV noch eine Post, auch keine Restaurants. Doch seit diesem Sommer gibt es Tina’s Dog-Saloon. Denn auch Wuffis müssen ab und zu Haare lassen. So sitzt Lana, eine schöne Strassenmischlingshündin, auf dem Trimmtisch. Die Prozedur mit der fachgerechten Behandlung von Martina Appert lässt die gutmütige Hundedame ergeben über sich ergehen. Lana kommt mit Frauchen Evelyn Blum aus Bonau bereits seit vier Jahren zur Behandlung bei Hundecoiffeuse Martina Appert.

Trimmen ist handwerkliche Kunst

«Lana ist meine italienische Prinzessin», sagt die Hundehalterin. Sie hat den fünfjährigen Mischlingshund aus einem Tierheim in Sizilien geholt. Neben ihr sitzt der zweijährige Santo, ein Galgo-Windhundmischling aus einem Tierheim aus Rumänien. Santo braucht mit seinen kurzen Haaren keine Behandlung. Doch Lana wird geschoren und die Unterwolle entfernt. Bald liegen auf dem Trimmtisch viele weisse feine Haare. «Für das Trimmen braucht es nebst handwerklicher Fertigkeit auch einen guten Umgang mit Tieren», sagt Martina Appert. Die Hundecoiffeuse bringt beide Voraussetzungen mit, sie hat Tiere gerne.

Nach einer guten Stunde ist Lana fein herausgeputzt und kann als Bildschöne mit seidigem Fell nach Hause gehen. Als nächster Kunde kommt Amy, ein Minimalteserhund, in die Praxis. Er ist zum ersten Mal zur Pflege bei Martina Appert. Sie bespricht mit den Hundehaltern Marcel Schöni und Karin Remund aus Wängi die gewünschte Behandlung. Erst muss der Vierbeiner mit einer Vorschur Haare lassen, danach geht es ab in die Dusche. Nach dieser Prozedur in der Nasszelle geht es zurück auf den Behandlungstisch. Amy lässt sich von Martina Appert das dichte Fell bürsten und trocken föhnen. Danach erhält der Hund nochmals eine Schur. Nach gut einer Stunde wird er von seinen Haltern abgeholt und gebührend bewundert.

Zu Martina Appert kommen Hunde aller Rassen. Jedoch vorwiegend Terriers, Schnauzer, Dackel und Pudel. Je nach Wunsch des Tierhalters werden nebst der Fellpflege auch Ohren, Zähne und Krallen behandelt. Doch nicht nur Wuffis besuchen den Hundesalon, ebenso kommen auch Stubentiger zur Behandlung. Den Langhaarkatzen muss sie das verfilzte Fell scheren. Martina Appert empfiehlt für langhaarige Vierbeiner eine tägliche Fellpflege. «Durchkämmen ist genügend», rät sie.

Tierliebende Familie

Nach einer Lehre als Kauffrau in Aadorf hat Martina Appert eine Weiterbildung zur Sachbearbeiterin Rechnungswesen erfolgreich abgeschlossen. Immer war sie schon vom Hundefieber befallen. Sie arbeitete erst im Hundesalon in Ettenhausen, nach dem Abriss des Hauses wurde sie in Frauenfeld fündig und eröffnete 2018 dort einen Hundesalon. Nun ist sie seit dem 1. Juli in Tuttwil tätig. Die Familie wohnt im oberen Teil des Einfamilienhauses von Erich Appert. Im Haus ihres Schwiegervaters ist nun der Hundesalon eingerichtet. Er ist nur samstags geöffnet. Lucas und Martina Appert mit ihren Kindern Lina und Noah sind sehr tierliebend. Nebst ihren zwei Hunden, dem Bordercollie Nilo und der Zwergpudeldame Lolli, besitzen sie zwei grüne Papageien und Kaninchen.

