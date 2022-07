Lommis, Stettfurt,Thundorf: Gemeinsame Netzgesellschaft ab 2023

Wirtschaft Nach Zustimmungen aus Lommis, Stettfurt und Thundorf: Gemeinsame Netzgesellschaft geht 2023 an den Start Nachdem die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von Lommis, Stettfurt und Thundorf jüngst der Gründung einer gemeinsamen Netzgesellschaft zugestimmt haben, geben die drei Gemeinden den weiteren Fahrplan bekannt. Olaf Kühne 13.07.2022, 17.05 Uhr

Die Stromversorgung der Gemeinden Lommis, Stettfurt und Thundorf erfolgt ab 2023 durch eine gemeinsame Aktiengesellschaft. Symbolbild: Benjamin Manser

Es geht weiter vorwärts! Erst in diesem Frühling haben die Gemeinderäte von Lommis, Stettfurt und Thundorf beschlossen, die Stromversorgung ihrer drei Gemeinde künftig über eine gemeinsam betriebene Netzgesellschaft zu organisieren. Die Idee der LST Energie AG hatte Formen angenommen.

Bereits im Juni unterstützen dann auch die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der drei Nachbargemeinden das Unterfangen: An ihren jeweiligen Gemeindeversammlungen stimmten sie der Gründung einer solchen Gesellschaft grossmehrheitlich zu.

«Die drei Gemeinderäte freut dieses deutliche Resultat sehr und sie schätzen dieses Vertrauen in ihre Arbeit», schreiben die beteiligten Gemeinden nun in einer gemeinsamen Mitteilung. Die zukunftsorientierte Entwicklung der drei Elektrizitätswerke basiere so auf einem eindeutigen Votum der Bevölkerung in den drei Kommunen.

Selbe Regeln in allen drei Gemeinden

Mit der Unterstützung des Vorhaben gehen in den drei Gemeinden auch je zwei identische neue Reglemente einher. «Zum einen ist die Erschliessung mit Elektrizität im zukünftigen Netzgebiet ab 2023 gleich geregelt», steht weiter in der Mitteilung. So sei sichergestellt, dass alle Personen in diesem Gebiet gleich behandelt würden. Zudem übernehme dieses Reglement die in der Stromwirtschaft verwendete Terminologie.

Ebenfalls neu ist in allen drei Gemeinden ein Sondernutzungsreglement. Es ist die rechtliche Grundlage für die Konzessionsabgaben der Netzbetreiberin an die drei Gemeinden. «Diese gesetzliche Grundlage fehlt in vielen Gemeinden, weshalb im Rahmen dieses Projekts auch dies korrekt geregelt worden ist», schreiben die Gemeinden hierzu.

Längst an der Arbeit ist zudem ein sogenannter Steuerungsausschuss. Er soll gewährleisten, «dass die LST Energie AG ab dem 1. Januar 2023 operativ tätig ist und die Rolle der Netzbetreiberin auf dem Gebiet der drei Gemeinden ausführt».

Kein eigenes Personal

Markus Bürgi

Gemeindepräsident Stettfurt Bild: Samuel Koch

Die Aktiengesellschaft soll nun demnächst gegründet werden. Fest steht jetzt schon, dass sie kein eigenes Personal beschäftigen wird. Vielmehr wird sie ein externes Unternehmen mit der Betriebsführung beauftragen. Hier wurde bereits die öffentliche Ausschreibung publiziert. «Es war uns wichtig, dass wir diesen Schritt noch vor den Sommerferien vollziehen können», sagt der Stettfurter Gemeindepräsident Markus Bürgi auf Anfrage unserer Zeitung. «Denn unser Zeitplan ist doch recht ambitioniert, und so konnten wir ein wichtige Etappe abschliessen.» Schliesslich gebe es in den verbleibenden vier, fünf Monaten mit der Firmengründung und weiteren Schritten noch reichlich Arbeit, um pünktlich am 1. Januar starten zu können. Laut Bürgi wird die neue AG ihren Firmensitz in Stettfurt haben, an der Adresse der Gemeindeverwaltung.

«Da die erste Vertragsdauer auf drei Jahre festgesetzt worden ist, unterliegt diese Ausschreibung den Bestimmungen des öffentlichen Beschaffungswesens», führt die Mitteilung aus. «Es wird ein offenes Verfahren durchgeführt. Offerteingaben sind bis zum 26. August möglich.»

Die drei Gemeinden werden die nun zu gründende LST Energie AG in einem ersten Schritt mit Bareinlagen von je 40'000 Franken alimentieren. Erst in einem zweiten Schritt, im kommenden Jahr, werden sie ihre jeweiligen sogenannten Sacheinlagen in Form von beispielsweise Leitungen und Anlagen der Aktiengesellschaft übertragen. Dies, weil hierfür erst die jeweiligen Rechnungsabschlüsse des laufenden Jahres vorliegen müssen.

Vorerst gilt es indes, auch noch den Verwaltungsrat der AG zu besetzen. Hier werden je eine Gemeindevertretung sowie weitere Personen Einsitz nehmen.