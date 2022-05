Wirtschaft Immobilienmakler lösen in Eschlikon Reisebüro ab Das Reisebüro ist Geschichte: Neu findet sich an der Eschliker Bahnhofstrasse 61 eine Immobilienagentur. Deren Inhaber, die Eschliker Marc Sieber und Ali Al Haar, laden am Samstag zum Tag der offenen Tür ein. Christoph Heer 31.05.2022, 16.35 Uhr

Die beiden Eschliker Marc Sieber und Ali Al Haar sind die zwei Gesichter von Casilia. Bild: Christoph Heer

Zahlreiche Automobilisten und Passanten dürften sich schon gefragt haben, was aus den geschlossenen Büroräumen des Reisebüros an der Eschliker Bahnhofstrasse geworden ist. So stehen seit einigen Tagen mit Casilia beschriftete Fahrzeuge vor der Lokalität, und wer einen Blick ins Innere wirft, der erkennt das Büro kaum mehr wieder.

Frisch und gemütlich eingerichtet, mit bequemen Sitzgelegenheiten, einem Konferenztisch und zwei Arbeitsplätzen, sind es nun Marc Sieber und Ali Al Haar, die an dieser Stätte Kunden empfangen. Die beiden Eschliker haben vor drei Jahren den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt und wollen nun mit dem neuen Standort ihren Kunden näherkommen.

Marc Sieber und Ali Al Haar haben die Firma Casilia im Jahr 2019 gemeinsam gegründet. Die beiden Fachpersonen und Geschäftsführer setzen dabei ihren Fokus hauptsächlich auf die Attribute: regional und persönlich.

Kaum zu übersehen. Die Firma Casilia Immobilien hat ihren Sitz neu an der Eschliker Bahnhofstrasse. Bild: Christoph Heer

Casilia hat sich bereits einen Namen in den Kantonen St.Gallen und Thurgau gemacht, setzt nun aber auf noch mehr Präsenz; nicht nur im Hinterthurgau. «Immobilienvermittlung und -bewertung, Vermarktung und Neubauprojekte sind unsere Hauptkompetenzen», sagt Ali Al Haar.

Casilia setzt auf die drei Vermittlungsmodelle CasaSafe, CasaSmart und CasaFlex. Insbesondere das CasaFlex sei interessant, denn hierbei könne der Kunde seine Immobilie selbstständig veräussern. «Wir stehen mit Rat und Tat bei. So würden wir die gesamte Vermarktung und Inserierung übernehmen. Oder aber, falls ein Käufer bereits gefunden wurde, erledigen wir den detaillierten Abschluss, ganz wie es der Kunde wünscht», sagt Marc Sieber.

Am kommenden Samstag, 4. Juni, wollen die beiden Eschliker ihr Unternehmen der Öffentlichkeit präsentieren. «Dann freuen wir uns, wenn möglichst viele Interessierte an unserem Tag der offenen Tür in unseren neuen Büroräumlichkeiten teilnehmen. Für das leibliche Wohl der Gäste ist gesorgt. Und natürlich sollen auch der Small Talk und das Kennenlernen nicht zu kurz kommen», verspricht Ali Al Haar.