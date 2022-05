Sirnacher Ebnet-Center am Wochenende vollständig eröffnet

Wirtschaft Das Ende einer 18-jährigen Planung: Das Sirnacher Ebnet-Center ist nun vollständig eröffnet Während dreier Tage eröffnete am Wochenende in Sirnach das Einkaufscenter Ebnet. Der Andrang war gross. Olaf Kühne 29.05.2022, 14.20 Uhr

Bereits am Freitagmorgen sind Parkplätze und Parkhaus gut gefüllt. Bild: Olaf Kühne

Zürcher, Appenzeller, St.Galler – und natürlich ganz viele Thurgauer. Die Nummernschilder in der bereits am Freitagmorgen gefüllten Tiefgarage zeigen, dass das neue Sirnacher Einkaufscenter Ebnet offensichtlich einem Kundenbedürfnis entspricht. Dabei spielt den Verantwortlichen nicht nur die nahe Autobahn in die Hände, sondern auch das perfekte Frühsommerwetter und der Brückentag zwischen Auffahrt und Wochenende. Wurststand, Magenbrot, Luftballons und ein geforderter Verkehrsdienst hätten denn auch gut zu einem Volksfest gepasst.