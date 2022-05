Frauenfeld: Spielspass auf der Badi-Wiese

Weltspieltag Spielspass lockt auf die grosse Badiwiese in Frauenfeld Zum zweiten Mal lädt der Frauenfelder Spielpark im Rahmen des internationalen Weltspieltags zum Spielen ein. Die Frauenfelder Kinder und Familien hatten auf der hinteren Badiwiese den «Plausch». Manuela Olgiati 26.05.2022, 16.30 Uhr

Kinder und Erwachsene hatten den Plausch an diesem Wurfspiel. Bild: Manuela Olgiati

Vor 23 Jahren in Tokyo ins Leben gerufen findet der Weltspieltag seitdem in über 30 Ländern statt, um für die Rechte auf Freizeit und Spielen aufmerksam zu machen. Kinder und Erwachsene zusammenbringen und den Spassfaktor am Spielen wecken: Bereits zum zweiten Mal lädt der Frauenfelder Spielpark im Rahmen des internationalen Weltspieltags auf der hinteren Badiwiese Kinder und Familien zum freien Spielen ein. Das Departement für Gesellschaft und Soziales und das Amt für Gesellschaft und Integration schaffen wieder Raum und Atmosphäre in der familienfreundlichen Kantonshauptstadt Frauenfeld.