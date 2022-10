Wahlen Zwei Kandidierende für das Lommiser Gemeindepräsidium Für die Gesamterneuerungswahlen des Lommiser Gemeinderates führt die Findungskommission vor dem Wahlsonntag vom 27. November ein Podiumsgespräch durch. Dabei werden sich unter anderem Thomas Engel und Regina Schmid für das Gemeindepräsidium vorstellen. 05.10.2022, 16.00 Uhr

Die Gemeinde Lommis hat zwei Kandidierende für das Gemeindepräsidium gefunden. Bild: Olaf Kühne

In der Gemeinde Lommis gibt es nun doch eine Kampfwahl. Denn entgegen des Berichts von dieser Woche in dieser Zeitung kandidiert nicht nur Thomas Engel sondern neu auch Regina Schmid, Schätzungsexpertin und Präsidentin der Evangelischen Kirchgemeinde Lommis, für das Gemeindepräsidium in Lommis. Das teilte die Findungskommission der Gemeinde auf ihrer Webseite mit.