Fischingen: Informationen zu Gesamterneuerungswahlen

Wahlen Rücktritte und vakante Sitze – die Gemeinde Fischingen informiert über die Gesamterneuerungswahlen Der erste Wahlgang für die Gesamterneuerungswahlen der Behördenmitglieder in Fischingen hat der Gemeinderat auf den 27. November festgelegt. Dabei gibt es einige Sitze neu zu besetzen. 21.07.2022, 16.00 Uhr

In der Gemeinde Fischingen finden die Gesamterneuerungswahlen im November statt. Bild: Nana do Carmo

Am 1. Juni 2023 beginnt die neue vierjährige Legislaturperiode. Der erste Wahlgang für die Gesamterneuerungswahlen der Behördenmitglieder in Fischingen hat der Gemeinderat auf den 27. November festgelegt. Ein allfälliger 2. Wahlgang findet gemäss dem aktuellen Newsletter der Gemeinde am 12. März 2023 statt. Neben dem Gemeindepräsidenten und dem Gemeinderat haben dabei auch die Mitglieder der Geschäftsprüfungskommission (GPK) und des Wahlbüros offiziell bekanntgegeben, ob sie sich für die neue Legislaturperiode zur Verfügung stellen oder nicht.