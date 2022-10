Kandidaten für Fischinger Gemeinderat präsentieren sich

Wahlen Eine Frau und fünf Männer: Die Kandidierenden für den Fischinger Gemeinderat präsentieren sich der Wählerschaft Am 27. November wählt Fischingen seinen Gemeinderat. Nach den angekündigten Rücktritten von Godi Siegfried und Hanspeter Lutz können die Stimmberechtigten gleich aus vier Neuen auswählen. Am Dienstagabend stellten sich alle Kandidierenden an einem gut besuchten Podium den Fragen des Moderators René Ziörjen und der Einwohnerschaft. Christoph Heer 26.10.2022, 16.15 Uhr

Gemeindepräsident René Bosshart (vorne rechts) lauscht gespannt den Ausführungen der Kandidierenden für den Gemeinderat: Robert Meier, Thomas Bürgi, Markus Hirzel, Alfons Brühwiler, Manuela Langone und Thomas Plüss. In der Mitte moderiert René Ziörjen. Bild: Christoph Heer

Fischingen, die südlichste Gemeinde im Kanton Thurgau, kommt wohl einer Wohlfühloase gleich. So zumindest ist die Meinung aller sechs Kandidierenden für die vier Sitze im Gemeinderat.

Am 90-minütigen Podium vom Dienstagabend hört man dahingehend kaum Negatives, was die Kultur, das Gewerbe, das Dorfleben oder sonstiges betrifft. Einzig der neu kandidierende Thomas Bürgi (45-jährig, SVP) erwähnt, dass man nach wie vor nicht unbedingt zufrieden sein kann, was das Bezahlen von Steuergeldern betrifft. «Wir sind eine gesunde Gemeinde, aber wir müssen uns stetig weiterentwickeln. Dazu gehören eine schlanke Gemeindeverwaltung und das Behalten eines gesunden Finanzhaushaltes. Dahingehend müssen wir aber auch unbedingt das schlechte Steuersubstrat im Auge behalten», sagt Bürgi.

Lob an das Gewerbe

Immer wieder wird herausgestrichen, dass Fischingen auf ein starkes Gewerbe zurückgreifen kann. Aber auch auf Seiten Politischer Gemeinde und Schulgemeinde scheint es so, dass nicht viel verändert werden sollte, da sind sich die Kandidierenden einig.

Gespannt warteten die Anwesenden auf den Auftritt der ebenfalls neu Kandidierenden Manuela Langone (49, parteilos). Da sie erst seit wenigen Monaten in der Gemeinde wohnhaft ist, fasst sie ihre Mitteilungen in kurzen Aussagen zusammen. Ein Lob erhält sie indes von einer Stimmbürgerin. «Ich finde es wirklich gut, dass sich auch eine Frau zur Wahl stellt, das braucht Mut», so die Anwesende.

Im Plenum wird auch die Frage gestellt, was denn passieren wird, würde sich Noch-Gemeinderat Godi Siegfried in naher Zukunft entschliessen, sein Amt des Schulpräsidenten abzugeben. Da es für diesen Fall mehrere Optionen geben wird, kann diese Frage nicht abschliessend beantwortet werden.

Das Modell Sirnach mit seiner Einheitsgemeinde oder, «einen Godi 2.0 finden», wie es der Neukandidierende Robert Meier (35, SVP) sagt, wären etwa zwei Möglichkeiten. Zudem erklärt Meier, dass er sich Sorgen um die politische nationale Ebene macht. «Politik interessiert mich schon lange, für mich also der richtige Zeitpunkt, auf kommunaler Ebene mitzuwirken.»

Auch für Thomas Bürgi scheint jetzt der Zeitpunkt ideal für einen Einstieg in ein Gemeinderatsamt. «Ich wurde schon öfters angefragt, doch jetzt habe ich die Gewissheit, dass ich das Amt mit meinem Beruf, meiner Familie und meinen Hobbys vereinbaren kann», sagt Bürgi.

Thomas Plüss (41, parteilos) macht – wie seine Mitkandidierenden – Werbung in eigener Sache. «Ich bin bereit, meine Fähigkeiten als Team- und Vereinsplayer zu beweisen», sagt er.

Und die zwei Bisherigen?

Für Alfons Brühwiler (Mitte) und Markus Hirzel (FDP) ist es ein entspannter Abend. Während Erstgenannter bei einer Wiederwahl eine zweite Legislatur in Angriff nehmen würde, wäre es für Markus Hirzel eine Bestätigung, nachdem er erst im vergangenen Mai Einsitz im Gemeinderat genommen hat. «Ich lerne nach wie vor viel Neues und es macht mir Spass», sagt Hirzel, der sich nicht mehr als Politgreenhorn sieht.

Und Brühwiler findet, dass er bei einer Wiederwahl ein spezielles Gefühl haben wird. «Dann auf einmal als Dienstältester zu politisieren? Spannend!», meint er augenzwinkernd. Betreffend Ressortverteilung betont insbesondere Alfons Brühwiler, dass sich der «neue» Gemeinderat so konstituieren wird, dass jedem dasjenige Ressort zugeteilt wird, in welchem er sein bestes Wissen miteinbringen kann.

«In erster Linie fungieren wir als gesamtheitliches Gremium», so Brühwiler. Andere greifen auf ein beruflich fundiertes Wissen zurück. Etwa Bürgi wäre prädestiniert für das Ressort Energie und Umwelt.

Wahl der RPK auch am 27. November

Nebst der Gesamterneuerungswahl des Gemeinderates geht es am 27. November in Fischingen auch um die Neubesetzung der vierköpfigen Rechnungsprüfungskommission (RPK). Hierfür stellen sich die bisherigen Beat Aebi (parteilos), Thomas Bürgi (SVP) und Manuel Schär (parteilos) zur Verfügung. Neu kandidieren für das vierköpfige Gremium Daniel Lindenmann (parteilos) und Lucia Wettstein (parteilos).