Kandidaten für Sirnacher Gemeindepräsidium bestreiten Podium

Wahlen Duell auf Augenhöhe: Die Kandidaten für das Sirnacher Gemeindepräsidium bestreiten ihr einziges Podium Am 27. November wollen Stefan Mühlemann und Beat Schwarz zum Sirnacher Gemeindepräsidenten gewählt werden. Am Mittwochabend füllten der Guntershauser und der Balterswiler den Dreitannensaal. Olaf Kühne Jetzt kommentieren 27.10.2022, 17.26 Uhr

Moderator Hans Schwyn stellte Beat Schwarz und Stefan Mühlemann auch einfache Fragen, die sich mit Antwort 1 oder 2 beantworten liessen. Bild: Olaf Kühne

Sirnacher Wählerinnen und Wähler dürfen sich freuen. Wenn sie am

27. November einen neuen Gemeindepräsidenten bestimmen, haben sie die Wahl zwischen zwei valablen Kandidaten. Dies sah nicht nur die Findungskommission so, dies zeigte am Mittwochabend auch das Podium im Dreitannensaal.

Wenn kommendes Jahr der amtierende Sirnacher Gemeindepräsident Kurt Baumann in Rente geht, wird er stattliche 24 Jahre im Amt gewesen sein. Entsprechend wichtig nimmt man in der zweitgrössten Hinterthurgauer Gemeinde die Wahl seines Nachfolgers. Und entsprechend gross ist offensichtlich auch das Interesse an dieser Wahl. So war denn der Dreitannensaal am Mittwoch fast bis auf den letzten Platz gefüllt, knapp 200 Interessierte waren gekommen.

Und sie erlebten zwei Kandidaten auf Augenhöhe. Indes sind ihre Gemeinsamkeiten schnell abgehandelt: beide Männer, beide 50, adretter Kleidungsstil, eloquentes Auftreten. In ihrem Werdegang unterscheiden sie sich hingegen grundlegend. Stefan Mühlemann ist seit 20 Jahren in der SVP, seit zwölf Jahren in Aadorf Gemeinderat, seit acht Jahren zudem Vizegemeindepräsident. Beat Schwarz ist parteilos und verfügt über keinerlei Politerfahrung.

Indes verstanden es beide, just diese Umstände für sich in die Waagschale zu werfen. «Ich weiss, wie das ‹Unternehmen› Gemeinde funktioniert», sagte Stefan Mühlemann selbstbewusst. Ebenso selbstsicher sagte Beat Schwarz: «Ich bin völlig neutral und unvoreingenommen. Ich habe keine Partei im Nacken, die mir auch noch sagt, was ich zu tun habe.»

Mühlemann: «Ein linker SVPler»

Mühlemanns Parteizugehörigkeit war denn auch wiederholt Thema an diesem Abend. Sodass er sich schliesslich nach einer entsprechenden Publikumsfrage veranlasst sah zu sagen: «Trotz meinem Zürcher Dialekt gehöre ich nicht zur Stahlhelmfraktion. Für harte SVPler bin ich wohl ein linker SVPler.» Derweil konnte sich der parteilose Schwarz damit begnügen, sich «in der bürgerlichen Mitte» zu verorten.

Überhaupt stand im Dreitannensaal einzig Stefan Mühlemann wiederholt im Gegenwind, musste sich unter anderem betont kritische Fragen zu seinen zahlreichen Mandaten anhören. Dass er die allermeisten davon von Amtes wegen als Aadorfer Gemeinderat bekleidet, so in den Betriebskommisionen der Kläranlagen von Aadorf und Matzingen, drohte dabei fast unterzugehen. Denn auch sein Präsidium des Thurgauer Hauseigentümerverbandes wurde thematisiert. Wie denn sein Engagement zur Abschaffung der Liegenschaftensteuer im Kantonsrat mit seiner Aussage zusammenpasse, sich für die Gemeinden engagieren zu wollen, wollte aus der «Mitte-Fraktion» August Eisenbart wissen. «Ja, dazu stehe ich, ich halte sie für eine unfaire Steuer», lautete Mühlemanns Antwort.

Marco Meuri, einst FDP-Kandidat für den Gemeinderat und Fasnachtspräsident, bezog sich ebenfalls auf Mühlemanns Mandate und fragte, welche Hüte er im Falle seiner Wahl weitertragen werde. «Im Kantonsrat werde ich sicher bleiben, das ist wichtig, gar ein Muss», sagte Mühlemann – womit er die Frage eines weiteren Bürgers provozierte, was das denn der Gemeinde Sirnach bringe. Dies wiederum bot Mühlemann die Gelegenheit, mit konkreten Geschäften zu punkten. So habe er im Kantonsrat mitgewirkt zu verhindern, dass der Kanton einen Teil seines Strassennetzes den Gemeinden abschiebe.

Politerfahrung aus japanischem Konzern

Für Beat Schwarz verlief der Abend gemütlicher. Der Balterswiler warb mit seinen leitenden Funktionen als Finanzfachmann in internationalen Konzernen, verwies darauf, dass er bis zum Alter von acht Jahren in Sirnach gelebt hatte, bezeichnete sich wiederholt als Ur-Sirnacher und Sirnach als seine Heimatgemeinde. «Ich habe in einem japanischen Konzern gearbeitet. Dort geht es auch sehr politisch zu und her», konterte er die ausgewiesene Politerfahrung seines Gegenkandidaten. Im internationalen Management habe er gelernt, dass man Menschen mitreissen und begeistern müsse, diesen Führungsstil wolle er auch als Sirnachs Gemeindepräsident pflegen – und: «Die Finanzen unter Kontrolle zu haben, ist auch in einer Gemeinde nicht verkehrt.»

Beat Schwarz und Stefan Mühlemann offenbarten aber auch inhaltliche Einigkeit. So wollte Cornelia Scheiwiller, Kulturchefin des Klosters Fischingen, wissen, ob sie den durch den Förderverein Thurkultur geforderten zweiten Kulturfranken unterstützen, was beide mit einem spontanen Ja quittierten. Und Regio-Wil-Geschäftsführerin Anne Rombach forderte erfolgreich ein Bekenntnis zu Wil West ein.

So zeigte denn der Mittwochabend im Dreitannensaal, dass das Rennen um das Sirnacher Gemeindepräsidium längst nicht entschieden ist. Punkten und sich ein Profil verschaffen konnten beide Kandidaten.

Podium mit weiteren Kandidaten am 5. November

Sodass den Moderatoren Hans Schwyn und Andreas Schmidt schliesslich nur noch der Hinweis auf ein weiteres Sirnacher Podium blieb. Am

5. November (9 Uhr, Mehrzweckhalle Egg) werden sich die Kandidierenden für Gemeinderat, Schulkommission und GRPK präsentieren. Man darf aber davon ausgehen, dass dann auch Beat Schwarz und Stefan Mühlemann anwesend sein werden.

