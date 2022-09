Wahlen «Die Situation ist ungemütlich»: Alle Parteien wollen zu den Aadorfer Gemeindewahlen antreten Die Gesamterneuerungswahlen des Gemeinderates stehen in Aadorf erst im kommenden März auf der Agenda. Indes werden höchstens drei der sieben Bisherigen wieder antreten, vielleicht auch nur zwei. Olaf Kühne Jetzt kommentieren 30.09.2022, 05.00 Uhr

Ins Aadorfer Gemeindehaus werden im Juni 2023 zahlreiche neue Köpfe einziehen. Bild: Nana Do Carmo

Der Aadorfer Gemeinderat steht vor einem grossen Umbruch. In den vergangenen sechs Monaten haben gleich vier Behördenmitglieder bekannt gegeben, dass sie nicht mehr zu den Gesamterneuerungswahlen 12. März 2023 antreten werden: Andreas Meister (Mitte), Urs Thalmann (FDP), Patrik Stacher (SVP) und Patrick Schneider (parteilos).

Zudem hat inzwischen Vizegemeindepräsident Stefan Mühlemann (SVP) seine Kandidatur für das Sirnacher Gemeindepräsidium eingereicht. Weil er den dortigen Urnengang am 27. November mit hervorragenden Wahlchancen bestreitet, steht derzeit in Aadorf einzig fest, dass die siebenköpfige Exekutive nur mit sicher zwei Bisherigen ins Rennen steigen wird: Gemeindepräsident Matthias Küng (Die Mitte) und Gemeinderätin Monika Roost-Brunner (FDP).

Umkämpfte Ersatzwahl in die Schulbehörde

Zwar kann sich Aadorf, im Gegensatz zu anderen Gemeinden, kaum je über zu wenige Kandidatinnen und Kandidaten für Behördenämter beklagen. So buhlten in den Gesamterneuerungswahlen 2019 neun Bewerberinnen und Bewerber um die sechs Gemeinderatssitze, einzig das Gemeindepräsidium war unumstritten. Und im ersten Wahlgang einer Ersatzwahl in die Schulbehörde machten sich dieses Jahr gleich drei Frauen und ein Mann einen freien Sitz streitig.

Dass nun aber wahrscheinlich gleich fünf von sechs Gemeinderäten nicht mehr antreten, stellt auch in einer Gemeinde wie Aadorf die Ortsparteien vor Herausforderungen. Lumpen lassen wollen sie sich dabei aber nicht.

Roland Gabriel

Präsident FDP Aadorf Bild: PD

Bereits hat FDP-Präsident Roland Gabriel, dessen Partei als einzige eine Bisherige auf dem Zettel haben wird, in dieser Zeitung angekündigt, dass die Aadorfer Freisinnigen nebst Monika Roost-Brunner mit sicher einem neuen Kandidaten antreten werden. Dessen Nomination steht indes noch aus, sie ist auf den 2. November angesetzt.

Gallus Müller

Präsident Die Mitte Aadorf Bild: Donato Caspari

Die Mitte-Partei wiederum wird mit Matthias Küng «ihren» Gemeindepräsidenten voraussichtlich behalten, verliert mit Andreas Meister aber einen langjährigen Gemeinderat. «Wir wollen im Minimum die bisherigen Sitze verteidigen», sagt Mitte-Präsident Gallus Müller auf Anfrage. «Wir bedauern, dass relativ kurzfristig weitere Vakanzen im Gemeinderat entstanden sind, wollen aber mittels geeigneten Kandidaturen helfen, diese gut zu ersetzen.»

Mit wie vielen und mit welchen Kandidatinnen und Kandidaten die Aadorfer Mitte antreten werde, bestimme die ordentliche Mitgliederversammlung im November, sagt Gallus Müller weiter.

Sozialdemokraten mit neuem Co-Präsidium

Schon beinahe traditionell einen schweren Stand haben in Aadorf und überhaupt im Hinterthurgau die Sozialdemokraten. Allerdings hat die Partei sowohl in der Gemeinde wie auch im Bezirk vergangenes Jahr ihre langjährige Präsidentin Barbara Müller abgesetzt und in Aadorf durch ein Co-Präsidium ersetzt. «Wir wollen wieder vermehrt lokale Ämter anstreben», sagte Co-Bezirkspräsident Serge Müller vor einem Jahr – nicht zuletzt angesichts der Tatsache, dass die Hinterthurgauer Sozialdemokraten seit Jahren in keiner Gemeindebehörde mehr vertreten sind.

Vesna Calori

Co-Präsidentin SP Aadorf Bild: PD

In Aadorf sollen dies bereits die nächsten Gesamterneuerungswahlen ändern. «Wir sind der Meinung, dass einerseits mit bis zu fünf Rücktritten aufs Mal tatsächlich Bewegung aufkommt und die SP Aadorf eine reelle Chance erhält, künftig in der Aadorfer Exekutive vertreten zu sein», sagt Co-Präsidentin Vesna Calori. «Auf der anderen Seite dürfte die neue Legislatur angesichts der aktuellen Themen keineswegs weniger herausfordernd sein.» Die Aadorfer Sozialdemokraten würden deshalb sicher eine Kandidatur einreichen. Deren Namen will die Partei ebenfalls nach der Nominationsversammlung voraussichtlich im November veröffentlichen.

Michael Haldemann

Präsident GLP Bezirk Münchwilen Bild: PD

Noch nie im Aadorfer Gemeinderat sassen die 2008 gegründeten Grünliberalen (GLP), sie sind dafür mit Parteimitglied Patrick Neuenschwander sowie mit der frisch gewählten und durch die GLP portierten Tanja Zünd bereits in der Schulbehörde vertreten.

GLP-Bezirkspräsident und Gründungsmitglied ist der Aadorfer Michael Haldemann. Er sagt namens der GLP-Ortsgruppe Aadorf: «Aktuell sind wir noch auf der Suche nach einem Kandidaten. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass wir für den Gemeinderat antreten werden.» Auch er verweist auf den November und ergänzt:

«In der Interpartei haben wir uns bereits über die bevorstehende Herausforderung mit vielleicht fünf Vakanzen ausgetauscht.»

Ueli Graf

Interimspräsident SVP Aadorf Bild: PD

«Die Situation ist ungemütlich», sagt schliesslich unumwunden Ueli Graf. Der Häuslener ist Interimspräsident der Aadorfer SVP und steht wie beschrieben vor der Ausgangslage, dass seine Partei sicher einen, vielleicht auch beide bisherigen Gemeinderäte verlieren wird. «Wir sind auf Kandidatensuche», sagt denn auch Ueli Graf und gesteht: «Ich bin dabei nicht total zuversichtlich.» Weil aber Parteipolitik auf Gemeindeebene nicht über allem stehe, hätten er und seine Partei auch kein Problem damit, allenfalls Kandidierende von anderen Parteien oder Parteilose zu unterstützen.

«Vorausgesetzt, sie sind bürgerlich!»

Auch die SVP hat ihre Nominationsversammlung auf den November angesetzt. «Danach wollen wir uns in der Interpartei abgleichen und schauen, wo wir stehen im Hinblick auf den 12. März 2023.»

Aadorf ist die grösste Gemeinde im Hinterthurgau. Bild: Olaf Kühne

