Adrian Dahinden will Gemeindepräsident von Rickenbach werden

Wahlen Die Idee für die Kandidatur kam ihm an Stammtisch: Warum ein Wiler Gemeindepräsident von Rickenbach werden möchte Am 25. September wählen die Rickenbacherinnen und Rickenbacher ein neues Gemeindeoberhaupt. Adrian Dahinden ist einer von zwei Kandidaten. Sollte er gewählt werden, möchte er die Dienstleistungen der Gemeinde ausbauen. Lara Wüest 06.09.2022, 16.15 Uhr

Adrian Dahinden will die Rickenbacherinnen und Rickenbacher vor allem im «Löwen Pub» von seiner Wahl überzeugen. Bild: Tobias Garcia

Meint er das ernst? Das dürften sich einige aus Rickenbach gefragt haben, als bekannt wurde, dass Adrian Dahinden der Nachfolger von Gemeindepräsident Ivan Knobel werden möchte. Dahinden lebt in Wil, in Rickenbach kennen seinen Namen vor allem die Stammgäste im «Löwen Pub», wo der 55-Jährige seit über 15 Jahren oft einkehrt.

Als er bei der Gemeindeverwaltung das Formular für seinen Wahlvorschlag einreichte, standen da weder eine Telefonnummer noch eine Mailadresse darauf. Nicht einmal Ivan Knobel oder Gemeindeschreiber Michael Binder wussten, wie der Kandidat kontaktiert werden kann.

Rund drei Wochen vor der Wahl sitzt der 55-Jährige nun auf der Terrasse des Wiler Cafés Hirschy und erzählt, warum er es durchaus ernst meint und wie er auf die Idee kam, für das Amt des Rickenbacher Gemeindeoberhauptes zu kandidieren.

Das Leben hat ein paar Spuren in seinem Gesicht hinterlassen. In der Hand brennt eine Zigarette. Sie soll seine Nerven beruhigen. Dahinden ist es nicht gewohnt, in der Öffentlichkeit zu stehen, Erfahrung in politischen Ämtern hat er keine. Trotzdem, sagt er im Verlauf des Gesprächs, rechne er sich eine kleine Chance aus.

Aus einer Stammtischidee wurde ernst

Die Idee für die Kandidatur entstand Anfang Juli am Stammtisch des Löwen. Dort erfuhr Dahinden von seinen Freunden, dass Rickenbach ein neues Gemeindeoberhaupt sucht. Und dass bloss ein Kandidat zur Wahl anritt.

Eine Wahl mit nur einem Kandidaten? Für Dahinden war sofort klar: Das geht nicht. Er sagt:

«Das wäre ja gar keine Wahl gewesen, für eine richtige Wahl braucht es mindestens zwei Kandidaten.»

Ganz ernst meinte er es zu dem Zeitpunkt noch nicht, als er in die Runde sagte, dass er ja ebenfalls kandidieren könne.

Als jedoch später Freunde auf ihn zukamen und ihn in dieser Idee bestärkten, entschied er, sein Glück in Rickenbach zu versuchen. Nicht zuletzt auch, weil der ehemalige Aussendienstmitarbeiter und Herrenkonfektionsverkäufer seit April auf Stellensuche ist und gerade viel freie Zeit zur Verfügung hat.

In die Aufgabe hineinwachsen

Einer Partei gehört Dahinden nicht an, er steht aber der Thurgauer SVP nahe. In die Aufgaben eines Gemeindeoberhauptes, da ist er sicher, kann man hineinwachsen. Er sagt: «Viele treten ein solches Amt ohne jegliche Erfahrung an.»

Ein politisches Thema, das den Wiler brennend interessiert, ist die Energiepolitik. Vor allem bezahlbare Strompreise sind ihm wichtig. Und das nicht erst seit dem Krieg in der Ukraine.

Ganz in SVP-Manier sagt Dahinden:

«Es ist eine Katastrophe, dass in der Schweiz keine Atomkraftwerke mehr gebaut werden dürfen.»

Seit das Stimmvolk vor rund fünf Jahren dem Energiegesetz zustimmte, ist der Bau von neuen Kernkraftwerken in der Schweiz verboten. Für Dahinden braucht es diese aber, um eine Stromknappheit abzuwenden. Er sagt: «Nur mit ein paar Solarzellen und Windrädern werden wir die CO 2 -Ziele nicht erreichen.»

Der Bau von neuen Kernkraftwerken: Damit erreicht Dahinden im Gespräch eine politische Flughöhe, die in Rickenbach weder in naher noch in ferner Zukunft eine Rolle spielen dürfte.

Wofür würde er sich denn als Gemeindepräsident von Rickenbach konkret einsetzen? Hat er eine Vision? «Ich würde wohl so weitermachen, wie bisher», sagt er. Und ergänzt nach kurzem Überlegen:

«Vielleicht könnte man die Dienstleistungen der Gemeinde ausbauen.»

Seine Idee: Die Gemeindeverwaltung könnte Bürgerinnen und Bürgern in einer Krise beim Ausfüllen der Steuererklärung helfen und so die Negativspirale rund um Steuerschulden durchbrechen.

Obwohl Dahinden im Gespräch ab und zu betont, dass er sich in die Themen von Rickenbach noch einarbeiten müsse, hat er zu einigen eine Meinung: Die provisorische Wilenstrasse findet er zum Beispiel misslungen. An gewissen Stellen sei diese nun nicht mehr befahrbar, sagt er.

Ein weiteres wichtiges Projekt in der Gemeinde, jenes zum Hochwasserschutz, kann Dahinden allerdings «von aussen nicht beurteilen». Trotzdem stellt er sich die Frage, ob es dieses in «diesem Ausmass» brauche. Dass die Gemeinde das Projekt nun vors Volk bringt, das war Dahinden nicht bekannt. Nach kurzem Überlegen sagt er dazu aber: «Es ist gut, wenn die Bevölkerung über einen so hohen Betrag abstimmen kann.»

Wahlkampf im Löwen

Seit 33 Jahren lebt Dahinden im Lindenhofquartier in Wil und fühlt sich eigentlich sehr wohl dort. Für Rickenbach würde er den Wohnort aber gerne aufgeben, auch weil viele seiner Freunde in der Thurgauer Gemeinde leben. Sie seien, sagt er, einer der Hauptgründe für seine Kandidatur. Er sagt:

«Ihre Unterstützung für diese Wahl zeigt mir, dass sich manche etwas anderes wünschen als einen weiteren FDP-Gemeindepräsidenten.»

Sein Kontrahent Michael Bebie gehört dem Freisinn an.

Wenn Dahinden in das Amt gewählt werden will, muss er aber noch mehr Menschen überzeugen als jene aus seinem nächsten Umfeld. Der Wiler ist sich bewusst, dass dies nicht ganz leicht werden dürfte. In der nächsten Woche will er deshalb entscheiden, ob er Flyer für die Wahl vom 25. September drucken wird. Ein Teil seines Wahlkampfes soll zudem im Restaurant Löwen stattfinden, wo ihn die Menschen «persönlich kennen lernen und mit ihm diskutieren können».