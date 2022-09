Wahlen Der Quereinsteiger: Beat Schwarz kandidiert für das Sirnacher Gemeindepräsidium Am 27. November wählt Sirnach einen neuen Gemeindepräsidenten. Der Balterswiler Unternehmensberater Beat Schwarz ist einer von zwei Vorschlägen der Findungskommission. Olaf Kühne Jetzt kommentieren 17.09.2022, 04.20 Uhr

Beat Schwarz hat seine Kindheit in Sirnach verbracht, heute lebt er in Balterswil. Bild: Olaf Kühne

Über Politerfahrung verfügt Beat Schwarz nicht – und er macht auch keinen Hehl daraus. Der bald 50-jährige Balterswiler hat in Sirnach seine Kandidatur für das Gemeindepräsidium eingereicht und darf sich nun, zusammen mit seinem Gegenkandidaten Stefan Mühlemann, über den Wahlvorschlag der Findungskommission freuen.

Wie seine fehlende Politerfahrung wertet Beat Schwarz auch seine Parteilosigkeit nicht als Handicap im Rennen um das Sirnacher Gemeindepräsidium. Im Gegenteil. Im Gespräch mit unserer Zeitung sagt er: «Ich sehe das sogar als meine Stärke.» Zwar sei Gemeindepräsident durchaus ein politisches Amt. «Man muss es aber nicht politisch ausüben», sagt er und erklärt, wie er das meint:

«Eine unabhängige, neutrale Sicht auf Projekte und Probleme ist förderlich, sie lässt die Freiheiten, die es braucht, um die beste Lösung zu finden.»

Diese Einstellung habe sich auf seiner bisherigen Laufbahn bewährt. Beat Schwarz wirft seinen beruflichen Hintergrund in die Waagschale, der tatsächlich nicht alltäglich ist. Aufgewachsen in Sirnach und Dussnang, folgten Kantonsschule in Frauenfeld und ein Studium der Betriebswirtschaft in St.Gallen. Nach dem Berufseinstieg bei einem Wirtschaftsprüfer landete der Hinterthurgauer alsbald bei Sony. Für den Elektronikkonzern war er unter anderem in Österreich als Finanzchef von Sony Austria tätig, später auch in europaweiten Aufgaben, bevor er 2019 in den Hinterthurgau heimkehrte, hier noch zwei Jahre für Sony tätig blieb und 2021 schliesslich den Sprung in die Selbstständigkeit wagte – als internationaler Berater für Unternehmenstransformationen.

Dabei sieht Beat Schwarz durchaus Parallelen zu seinem angestrebten Amt als Gemeindepräsident. «Sirnach hat die Schulgemeinde integriert und auf der Verwaltung das Geschäftsleitungsmodell eingeführt», sagt er. «Das waren gute und wichtige Prozesse, die aber eigentlich nie abgeschlossen sind.» Denn Veränderungen stünden der Gemeinde ins Haus, unabhängig davon, ob man sie suche oder ablehne. Beat Schwarz benennt als Beispiel das auf Münchwiler und Sirnacher Boden geplante Gewerbegebiet Wil West.

Das Projekt Wil West kommt teilweise auf Sirnacher Boden zu liegen. Bild: PD

«Wil West wird Sirnach verändern, ob einem das gefällt oder nicht», sagt er. «Es wird neue Arbeitsplätze bringen, neue Einwohner, aber auch neuen Verkehr. Wil West ist einer der Haupttreiber, wenn auch nicht der einzige.» Seine berufliche Erfahrung habe ihn gelehrt, wie sich solche Prozesse begleiten und gestalten lassen, ohne dass sich Beteiligte abgehängt fühlen. «Veränderungen darf man nie einfach durchdrücken, man muss die Menschen abholen, sie begeistern.» Das gelte für internationale Konzerne genauso wie für jede Gemeinde.

Beat Schwarz benennt ein weiteres Beispiel: «Für mich ist völlig klar, dass der Trend zur gemeindeübergreifenden Kooperation anhalten wird, dass vermehrt Leistungen für die Bürgerinnen und Bürger von mehreren Gemeinden gemeinsam erbracht werden.» Hier gelte es auch, den Verwaltungsmitarbeitenden aufzuzeigen, dass solche Veränderungen ihre Arbeit nicht nur effizienter, sondern auch interessanter machen können, dass sich ihnen neue Perspektiven eröffnen. «Effektivität und Effizienz sind die Schlagworte», sagt Beat Schwarz.

«Die richtigen Dinge tun, das ist Effektivität. Und die Dinge richtig tun, das ist Effizienz.»

Deshalb sei es ihm auch ein Anliegen, Probleme und Herausforderungen stets gesamtheitlich zu betrachten. «Nehmen wir den Dreitannensaal», fährt Schwarz fort, «der bedarf einer Sanierung, die auch schon länger Thema ist in der Gemeinde.» Diese Sanierung könne man nun isoliert für sich durchziehen. Oder man könne den Dreitannensaal als wichtigen Bestandteil des Sirnacher Dorfkernes betrachten – in Kombination mit der «Brückenwaage», die auch schon lange ein Politikum ist, und dem Kirchplatz und der Fischingerstrasse, die sich beide je nach Auswirkungen durch Wil West ebenfalls verändern werden. «Wenn wir alle diese Themen gesamtheitlich betrachten, kommen wir sicher eher zu einer Lösung, die Sirnach einen zukunftsträchtigen Ortskern als Begegnungszone ermöglicht», ist Beat Schwarz überzeugt.

Neue Nutzungen für Dreitannensaal

So seien für ihn in einem vorausschauend sanierten Dreitannensaal auch externe Nutzungen wie Tageskonferenzen denkbar. «Sirnach ist verkehrstechnisch hervorragend erschlossen, und solche Veranstaltungen würden den unterschiedlichsten lokalen Gewerbetreibenden neue Möglichkeiten eröffnen», sagt Schwarz, «beispielsweise in Gastronomie oder Eventtechnik.»

Der Sirnacher Dreitannensaal steht vor einer Sanierung. Bild: Olaf Kühne

Während der politische Prozess für die Sanierung des Dreitannensaals noch in der Zukunft liegt, läuft er für den Bau einer neuen Dreifachsporthalle bereits auf Hochtouren; spätestens seit der Ablehnung des Kredites vor einem Jahr an der Urne. Dass die Vorlage des Gemeinderates damals massgeblich von Bürgern ohne parteipolitischen Hintergrund versenkt wurde, wertet Beat Schwarz positiv. «Engagierte Bürger, die nicht einfach politisch motiviert etwas bekämpfen, sind wertvoll für eine Gemeinde.»

Auch das Projekt Sporthalle habe ihm gezeigt, wie wichtig der Einbezug aller Anspruchsgruppen sei. «Es braucht immer eine saubere Bedarfsanalyse, in der sich alle Beteiligten fragen: Was brauchen wir, was wollen wir, was wollen wir uns leisten und was können wir uns leisten?» Mit der neu zusammengesetzten Baukommission und den Vereinen, die sich inzwischen auch eingebracht haben, sehe er das Vorhaben nun aber auf guten Bahnen.

Wie Beat Schwarz überhaupt Sirnach gut aufgestellt sieht. «Die Gemeinde ist sehr attraktiv, ein guter Wirtschaftsstandort, sie ist das Herz des Hinterthurgaus», sagt er. «Das gilt es zu erhalten, nicht bloss zu verwalten.»

Obwohl Beat Schwarz einen Teil seiner Kindheit in Sirnach verbrachte, hier im Turnverein aktiv war, im Fussballclub tschuttete und auch in den folgenden Jahrzehnten stets persönliche Kontakte in der Gemeinde weiter pflegte, steht er nun vor der Herausforderung, seine Person und seine Kandidatur bekanntzumachen. Dass er dabei, im Gegensatz zu seinem Mitbewerber, keine Partei im Rücken weiss, macht die Sache nicht einfacher. «Vielleicht sehen die Wählerinnen und Wähler einen parteilosen Quereinsteiger ja auch als Chance für die Gemeinde», gibt er sich zuversichtlich. «Vielleicht wollen sie genau etwas Neues.»

Hofft auf Wahlempfehlungen

Ohne Parteien will Beat Schwarz dennoch nicht in den Wahlkampf ziehen. «Ich werde mich sehr gerne allen Ortsparteien persönlich vorstellen», sagt er und ergänzt augenzwinkernd: «Wenn dabei die eine oder andere Wahlempfehlung herausschaut, würde mich das natürlich freuen.»

Vor allem aber will er mit möglichst vielen Sirnacherinnen und Sirnachern sowie mit Gewerbetreibenden und Vereinen in persönlichen Kontakt treten. Einen ersten Termin hat er hierfür auch bereits ins Auge gefasst: Am Samstag, 24. September, weiht die Gemeinde bei der Bibliothek ihr Plauderbänkli ein, eine Einrichtung, die als Andenken an das heurige Jubiläumsjahr künftig an verschiedenen Standorten in der Gemeinde stehen soll. «Ich möchte diese Einweihung natürlich nicht zu einem Wahlkampfanlass machen», sagt er. «Ich stelle mich aber gerne für Fragen und einen persönlichen Austausch zur Verfügung.»

Spätestens am Podium vom 26. Oktober wird Beat Schwarz dann auch auf seinen Gegenkandidaten treffen – und wohl auch auf zahlreiche interessierte Wählerinnen und Wähler. Erhält Sirnach doch so oder so seinen ersten neuen Gemeindepräsidenten seit 24 Jahren.

