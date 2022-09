Wängi Popcorn, Fischknusperli und Bierwurst am Wängemer Herbstmarkt Auf einem Bummel durch den Herbstmarkt im Dorfkern konnten die Besucherinnen und Besucher sich über die Angebote und Produkte der 37 Geschäfte, Vereine und Private informieren. Maya Heizmann 19.09.2022, 11.40 Uhr

Elias und Oskar freuen sich über ihr Popcorn. Bild: Maya Heizmann

Bereits zum 30-mal reihten sich auf der teilweise gesperrten Wängemer Dorfstrasse Stände an Stände. Der Männerchor Sängerbund Wängi lud am Samstag die Besucher zum gemütlichen Marktbummel ein. In der kleinen Budenstadt stiess man auf Neues und auf Altbewährtes.