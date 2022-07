Eschlikon: Gemeinde wünscht sich Überwachung – SBB ist dagegen

Videokamera Vandalismus auf dem Eschliker Bahnhofareal: Gemeinde wünscht sich Videoüberwachung, doch die SBB sehen dafür keine Notwendigkeit Immer wieder muss die Gemeinde Eschlikon Sprayereien entfernen lassen oder viel Abfall rund um und auf dem Bahnhofsgelände einsammeln. Um dem Problem Abhilfe zu schaffen, setzte sich die Gemeinde mit der SBB in Verbindung. Doch dem Wunsch nach Videokameras kommt das Transportunternehmen nicht nach. Francesca Stemer Jetzt kommentieren 20.07.2022, 04.30 Uhr

Am Bahnhof Eschlikon kommt es immer wieder zu Vandalismus. Bild: PD

Vandalismus auf dem Bahnhofareal. Für die Gemeinde Eschlikon keine Seltenheit. So werden nach einem Wochenende oft verbrannte Zeitungen und viel Littering in den Warteräumen des Bahnhofs gefunden. Aber auch in der Unterführung, an Bushaltestellen oder an Gebäudewänden angrenzender Areale hinterlassen die Vandalen in Form von Sprayereien ihre Spuren.

Bernhard Braun, Gemeindepräsident Eschlikon. Bild: PD

Für die Gemeinde, aber auch die Anwohnenden ein Ärgernis. Denn um die Sprayereien zu reinigen, muss die Gemeinde stets eine externe Firma aufbieten. Wobei ein Teil der Kosten von der Bevölkerung übernommen werden muss.

Der Vandalismus beim Bahnhof und dem angrenzenden Areal geschehe wellenartig, sagt Bernhard Braun, Gemeindepräsident von Eschlikon. Um dem Problem Abhilfe zu schaffen, stellte die Gemeinde die Schweizerische Bundesbahn AG (SBB Immobilien) die Frage, ob sich diese die Installation einer Videoüberwachung in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Eschlikon vorstellen könnte.

Denn in der Gemeinde wird unter anderem die Waldhütte bereits videoüberwacht. Braun ist damit zufrieden, die Videoüberwachung wirke präventiv. Und seit diese installiert sind, sei es dort zu keinem nennenswerten Zwischenfall mehr gekommen.

Keine Kameras für den Objektschutz

Doch die Videoüberwachung am Bahnhof wird wohl vorerst nicht zu Stande kommen, denn die SBB lehnten die Anfrage der Gemeinde ab. Die Begründung: Videokameras werden nur für den Personenschutz wie beispielsweise das Schalterpersonal eingesetzt, nicht aber für den Objektschutz.

Und Videokameras rund um das Bahnhofsgelände anzubringen, das ist für die Gemeinde ein heikles Thema. «Alle angrenzenden Liegenschaftsbesitzer müssten dann informiert werden und dementsprechend einverstanden sein.» Daher möchte die Gemeinde Eschlikon das Thema momentan nicht mehr weiterverfolgen, dennoch werden die Verantwortlichen die Situation weiter beobachten. Braun sagt: «Wir möchten auch nicht aus einer Mücke einen Elefanten machen. Doch sollte die Situation wieder schlimmer werden, müssen wir uns das Ganze nochmals überlegen und das Gespräch mit den Anwohnerinnen und Anwohnern suchen.»

Generell hofft der Gemeindepräsident auch auf die Unterstützung der Anwohnerinnen und Anwohner. «Falls jemandem etwas auffällt, hoffen wir, dass die Zeuginnen und Zeugen zeitnah und selbstständig die Polizei alarmieren. Sich am Montag danach bei der Gemeinde oder der Polizei zu melden, ist leider oft zu spät.» Zumal die Gemeinde bei Schmierereien an beispielsweise Bushäuschen bereits bei der Polizei Anzeige gegen unbekannt erstattet.

Auch auf dem Parkplatzareal bei der Firma Innoplastics wüteten jüngst Vandalen. So wurden Neubepflanzungen ausgerissen. «Immerhin lies die Täterschaft die Pflanzen gleich in der Nähe des Beetes liegen. So konnten diese am nächsten Morgen wieder eingepflanzt werden», so der Gemeindepräsident. Solche Aktionen wie auch die Vandalismuswelle beim Bahnhof sorgen beim Gemeindepräsidenten für Unverständnis.

«Ich finde es sehr schade, wenn manche das Allgemeingut nicht achten und schätzen können oder einfach den Müll auf der Strasse entsorgen. Das ist schlicht respektlos.»

