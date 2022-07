Eschlikon: Gemeinde prüft Inputs der Infoveranstaltung

Verkehr Tempo 30 in Wallenwil: «Sollten diese Massnahmen zu wenig wirken, dann werden stärkere nötig sein» Auf der Mettlenstrasse und der Stationsstrasse plant die Gemeinde Eschlikon Fahrbahnverengungen. Aktuell werden die Inputs der Infoveranstaltung von der Gemeinde geprüft. 20.07.2022, 16.00 Uhr

Die Gemeinde Eschlikon plant Tempo 30 in Wallenwil. Symbolbild: PD

An der Infoveranstaltung vom 9. Juni betreffend Einführung Tempo 30 in Wallenwil war gemäss den Eschliker Nachrichten keiner der Anwesenden gegen die flächendeckende Einführung. Es entstand jedoch eine rege Diskussion über mögliche bauliche Massnahmen in diesem Zusammenhang. Bernhard Braun, Gemeindepräsident sagt auf Anfrage: