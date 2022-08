Verkehr Drei Jahre nach Petition: Eschlikon will Hauptstrasse entschärfen 360 Unterschriften haben die Eschliker Grünen einst gesammelt, um auf die verkehrsbelastete Ortsdurchfahrt aufmerksam zu machen. Was aus dieser Petition geworden ist, erfährt die Bevölkerung in vier Wochen. Olaf Kühne Jetzt kommentieren 16.08.2022, 05.20 Uhr

Im Februar 2019 haben die Eschliker Grünen ihre Petition eingereicht. In der Mitte der damalige Gemeindepräsident Hans Mäder, rechts der damalige Kantonsrat und heutige Nationalrat Kurt Egger. Bild: Olaf Kühne

Erst heisst sie Winterthurerstrasse, dann Bahnhofstrasse und ganz im Osten noch Sirnacherstrasse. Gemeint ist indes immer dasselbe: die Ortsdurchfahrt durch Eschlikon. Die rund zwei Kilometer lange Strecke macht Eschlikon nicht nur zum Prototypen eines klassischen Strassendorfes, sie ist auch seit Jahren ein Politikum.

Weil die Strasse sowohl nach Aadorf und Winterthur sowie ins dazwischen gelegene Eulachtal führt, aber via Bichelsee auch nach Turbenthal und damit ins Tösstal, beschert sie Eschlikon mit rund 12'000 Fahrzeugen täglich ein überdurchschnittliches Verkehrsaufkommen.

In der Vergangenheit war denn auch von einigermassen realistischen Ideen wie einer Umfahrung bis hin zu einem eher absurden Tunnel alles an Lösungsmöglichkeiten zu vernehmen.

Petition mit 360 Unterschriften

Im Wissen um die Komplexität der Angelegenheit haben die Eschliker Grünen vor dreieinhalb Jahren eine Petition mit 360 Unterschriften eingereicht, das Begehren aber bewusst offen formuliert. Der Gemeinderat solle «unverzüglich Massnahmen zur Verkehrsberuhigung planen, um die Lebensqualität zu verbessern», lautete das Anliegen.

Weil in der Verkehrspolitik die Mühlen bekanntlich äusserst langsam mahlen, darf man nach dreieinhalb Jahren die Forderung «unverzüglich» durchaus als erfüllt bezeichnen. Ob sich in absehbarer Zeit die Lebensqualität in Eschlikon verbessern wird, steht auf einem anderen Blatt.

Mehrere Workshops durchgeführt

Fest steht: Der Eschliker Gemeinderat hat gehandelt. Seit Einreichung der Petition hat die Behörde ein externes Planungsbüro und das kantonale Tiefbauamt ins Boot geholt und derart aufgestellt mit den Petitionären, dem Gewerbe sowie nicht zuletzt mit der Schulgemeinde eine Reihe von Workshops durchgeführt.

Was dabei herausgekommen ist, erfährt die Eschliker Bevölkerung am 10. September. An diesem Samstagmorgen wollen die Verantwortlichen während dreier Stunden (9 bis 12 Uhr) in der Wallenwiler Mehrzweckhalle ihr «Konzept Ortsdurchfahrt Eschlikon» vorstellen.

Mit 12'000 Fahrzeugen täglich ist die Eschliker Ortsdurchfahrt überdurchschnittlich belastet. Bild: Roman Scherrer

Kernanliegen der Projektgruppe sei es, schreibt der Gemeinderat in seiner Einladung, dass die Ortsdurchfahrt «nicht mehr primär als trennendes Element wahrgenommen» werde, sondern als Raum. Hierzu bedürfe es zahlreicher gestalterischer und baulicher Massnahmen wie beispielsweise ein- oder beidseitiger Radstreifen und zusätzlicher Fussgängerinseln. Im Raum stünden auch die Verschiebung von Fussgängerstreifen und der Bushaltestelle «altes Schulhaus» sowie die Errichtung einer neuen Haltestelle im Osten und schliesslich auch noch Baumpflanzungen.

Noch offen sei hingegen die Frage, ob «auf bestimmten Streckenabschnitten Tempo 30 möglich und zweckmässig wäre». Konkreter ist der Gemeinderat bezüglich der Kosten. Fünf Millionen Franken stellt er in den Raum, wovon der Bund wohl 30 Prozent berappen würde. Ist doch die Eschliker Ortsdurchfahrt eine sogenannte A-Massnahme im vierten Agglomerationsprogramm. Die übrigen Kosten würden mit einem noch offenen Schlüssel auf Gemeinde und Kanton entfallen.

Abstimmung voraussichtlich 2024

Bernhard Braun

Gemeindepräsident Bild: PD

Das Vorhaben kommt folglich an die Urne. Auf einen Termin will sich der Gemeindepräsident indes noch nicht festlegen. «Mein Wunsch wäre November 2023», sagt Bernhard Braun, der selber für die Grünen im Kantonsrat wirkt.

«Realistischer ist aber Frühling 2024.»

Wichtiger als ein baldiger Urnengang sei für ihn wie für den ganzen Gemeinderat der Einbezug der Bevölkerung. «Wir wollen die Menschen ins Boot holen», sagt Braun weiter, «damit die Abstimmung nicht endet wie 2017 in Münchwilen.»

Schliesslich erinnert Bernhard Braun auch daran, dass gemäss Erhebungen stattliche 65 Prozent des Verkehrs in Eschlikon «hausgemacht» seien. «Überhaupt dürfen wir uns keine Illusionen machen», sagt er. «Der Verkehr wird nicht abnehmen, wir können ihn nur erträglicher gestalten.»

