Premiere: Schlager-Open-Air des Tanz-Stadls Wallenwil

Unterhaltung Trotz Wolken gute Stimmung: Schlager-Open-Air des Tanz-Stadls in Wallenwil Die Betreiber des Tanz-Stadls Wallenwil freuen sich: Das Schlager-Open-Air hat Anklang gefunden. Es fand zum ersten Mal statt. Aufgetreten sind unter anderem Jessica Ming, Markus Wolfahrt und die Musikapostel. Christoph Heer 07.08.2022, 16.55 Uhr

Schlagersängerin Jessica Ming inmitten der Gäste des Open-Airs. Bild: Christoph Heer

Schon nach zwei Stunden bilanziert Tanz-Stadl-Betreiber Markus Treagust, dass dies ein hervorragender Sonntagnachmittag ist. Während über sechs Stunden singen sich Markus Wolfahrt, Jessica Ming, Mario und Christoph, die Musikapostel, die Barbados und René Bisang – der auch als Moderator amtete – in die Herzen der Besucher. Es sind Gäste aus der Region anwesend, aber auch solche, die von weit her angereist sind. Es sind Schlagerfans, oder solche, die diesen Sonntag in gemütlicher Runde verbringen wollen. Zahlreiche Stammgäste des Tanz-Stadls lassen sich diesen Höhepunkt ebenso wenig entgehen wie einige Anwohner.