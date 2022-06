Sirnach: Ukrainer finden Heimat im Hinterthurgau

Ukrainekrieg Ukrainer in Sirnach: Heimat in der Schweiz gefunden Die ukrainische Familie Myschenko konnte in Sirnach eine Wohnung beziehen. Viele Freiwillige von Unternehmen renovierten das Haus. Und etliche Personen spendeten Mobiliar und alles Notwendige zum Leben. Maya Heizmann Jetzt kommentieren 27.06.2022, 12.16 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Familie Myschenko inmitten von einigen Freiwilligen, die geholfen haben. Bild: Maya Heizmann

Insgesamt hat die Gemeinde Sirnach 46 Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen. Darunter Familie Myschenko: Vater Vitaliy (44) Mutter Svetlana (42) mit ihren vier Kindern Anna (12), Vladislav (11) Anastasiia (9) und Sofia (2).

Myschenkos besassen in ihrer Heimat eine kleine Farm für Bio-Gemüseanbau. Nach einem massiven Beschuss und einem Einschlag von drei Granaten am 5. März in ihrer Nähe beschloss die Familie aus ihrer Stadt Gulyaipole in der Region Zaparozhye im Südosten der Ukraine in Richtung Westen zu flüchten. Alles war zerstört auch ihr geliebtes Bienenhaus. Mit dem Bus gelangten sie nach Kirowograd und fanden Unterschlupf für drei Wochen in einem kleinen Haus. Danach gelangten sie für vier Tage in ein Flüchtlingslager in Moldawien. Später ging es mit dem Bus weiter nach Italien, wo sie ein kleines Haus bewohnen konnten. Viele Freiwillige unterstützten die geflüchtete Familie, dafür sind sie sehr dankbar.

Eine leere Wohnung

Maria Monteleone von der Missione Cattolica Italiano in Frauenfeld fragte Vittorio Martinelli, Präsident der Stiftung San Remigio in Sirnach und Don Giorgio Celora Missionar der italienischen Gemeinde, ob sie eine ukrainische Familie nach Sirnach holen könnte, sie erhielt von Beiden die Erlaubnis. Familie Myschenko erhielt die Wohnung an der Fischingerstrasse in Sirnach. Das Haus stammt aus dem Jahre 1862, war fast leer und diente als Sitzungszimmer der Stiftung. Die Wohnung im Untergeschoss musste teils renoviert werden.

Einige Firmen aus der Region unterstützten finanziell, wie auch tatkräftig das Vorhaben, so auch Giuseppe Vallelonga und Pasquale Russo von Russo und Partner in Münchwilen, die die Wände, Bodenbeläge und die neue Dusche einrichteten. Weiter der Hauswart Giorgio Vito, der Arbeit für Vater Vitaliy Myschenko sucht. Nach einem Aufruf von Maria Monteleone im Gottesdienst in der katholischen Kirche Sirnach spendeten viele Freiwillige Mobiliar, Kleider und alles Notwendige zum Leben.

Landschaftsgärtner

Die drei grösseren Kinder besuchen seit anfangs Woche die reguläre Schule in Sirnach. Nun gilt es für die Familie Deutsch zu lernen. Familienvater Vitaliy besitzt eine Aufenthaltsbewilligung Status S, er ist dankbar für die Hilfe der vielen Leute und über die schöne Unterkunft. Er möchte möglichst schnell eine Arbeit finden, am besten als Landschaftsgärtner. Er möchte für seine Familie sorgen und sich in das Land in dem sie leben integrieren. «Ich möchte nicht nur herumsitzen und jemandem eine Last sein», sagt er. Im Café Grüezi in Sirnach hat die Familie bereits Kontakt zu anderen ukrainischen Flüchtlingen aufgenommen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen