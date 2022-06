Turnfest Nach zwei Jahren Zwangspause: Am Samstag findet im Hinterthurgau wieder der Tannzapfe-Cup statt Über 2000 Turnerinnen und Turner aus der ganzen Schweiz zeigen am Samstag ihr Können am traditionellen Tannzapfe-Cup in Dussnang-Oberwangen. 09.06.2022, 16.00 Uhr

Turnerinnen und Turner zeigen im Festzelt ihr Programm. Archivbild: Nana Do Carmo

Am Samstag ist es wieder so weit: Der traditionelle Tannzapfe-Cup geht nach zweijähriger Zwangspause in die nächste Runde. Bereits zum 29. Mal findet das Turnspektakel im Hinterthurgau statt. Wiederum verwandelt der organisierende Verein STV Dussnang-Oberwangen das Schulareal in ein Turn- und Festgelände und bietet den teilnehmenden Vereinen jeder Leistungsstufe eine hochstehende Wettkampfarena an.

Rund 100 Vereine zeigen während des ganzen Tages über 150 Vorführungen. Von Team Aerobic, Gymnastik, Sprung, Schulstufenbarren, Schaukelringe, Reck, über Gerätekombination und Boden bis hin zu Barrenvorführungen gibt es alles, was das Turnerherz höherschlagen lässt.

Motivation vor dem Einsatz. Archivbild: Nana Do Carmo

Ob Titelverteidiger TV Mels im Boden wiederum als Sieger nach Hause geht, die Geräteriege Eschlikon Aktive im Schulstufenbarren einmal mehr eine hervorragende Leistung erbringt und wie sich der STV Dussnang-Oberwangen in seinen Disziplinen zeigt, wird sich am 11. Juni ab 8.50 Uhr auf dem Schulareal in Dussnang-Oberwangen herausstellen.

Vereine aus der Region am Start

Das Teilnehmerfeld ist auch in diesem Jahr attraktiv, und als Zuschauer kann man sich auf attraktiven Turnsport freuen. Im nationalen Teilnehmerfeld sind wiederum mehrere Turnvereine aus der Region vertreten. Die Geräteriege Eschlikon Aktive zeigt ihre Schulstufenbarren-Vorführung um 15.10 Uhr im grossen Zelt auf dem roten Platz.

Zudem ist auch der DTV Balterswil am Start. Beispielsweise um 12.55 Uhr zeigen die Damen aus Balterswil ihre Gerätekombination. Ebenfalls turnen wird der STV Dussnang-Oberwangen. Er bestreitet die Disziplinen, Gymnastik Kleinfeld Team Aerobic, Barren und Schulstufenbarren. Zudem darf man sicherlich auch gespannt auf die Schaukelringvorführung des STV Wil oder des TSV Salto Wattwil sein.

Nach dem Turnen steigt die Party

Der Wettkampf endet nach der Rangverkündigung kurz nach 20 Uhr. Danach steigt die legendäre Cup-Party für die teilnehmenden Vereine, die Dorfbevölkerung und alle anderen Festtiger. Für Stimmung in der Hörnli-Halle sorgt eine Partyband und an der Bar ein DJ. Den genauen Zeitplan und weitere Informationen zum Tannzapfe-Cup findet man auf: www.tannzapfe-cup.ch. (red)

Die grosse Party nach dem Turnen ist fester Bestandteil des Tannzapfe-Cup. Archivbild: Nana Do Carmo