Dussnang Turnen, schwitzen und flirten: Der 29. Tannzapfe-Cup war ein voller Erfolg Nach zweijähriger Pause fand am Samstag in Dussnang wieder der schweizweit beliebte Tannzapfe-Cup statt. Christoph Heer 12.06.2022, 17.15 Uhr

Der STV Dussnang – Oberwnagen (Fit & Fun) bei seiner Gymnastikaufführung auf der Bühne. Bild: PD

Für die Zuschauerinnen und Zuschauer bedeutete dies, viele turnerische Leckerbissen von A bis Z. Zeitweise war auf dem Schulareal kaum ein Durchkommen und Schattenplätze waren sowieso Mangelware. In der Luft hing ein Duftgemisch von Bier, Schweiss und Sonnencreme, wobei die Organisatoren und Helfer im Vor- und Hintergrund stets den Durch- und Überblick behielten.

Rund hundert Vereine zeigten am Samstag in Dussnang spektakuläre Turndarbierungen. Bild: PD

Rund 100 Vereine mit knapp 3000 Turnerinnen und Turnern machten am Samstag aus Dussnang das Schweizer Turner-Mekka schlechthin. In zwölf verschiedenen Disziplinen des Geräteturnens, der Gymnastik und in der Team-Aerobic zeigten die Protagonisten ihr Können und sorgten selbstredend für attraktiven Turnsport auf höchstem Niveau.

Der organisierende Verein zeigte solide Leistungen am diesjährigen Tannzapfe-Cup. Bild: PD

Zuerst der Sport, dann die Party

Zu einem richtigen Turnfest dieser Grössenordnung gehört natürlich nicht nur der turnerische Aspekt. Schon am Mittag bildeten sich Grüppchen, die sich zuprosten, Partyhits anstimmen und sich auf Flirttour begeben. Am Abend dann die bewährte Tannzapfe-Cup Party mit DJ und noch mehr Bier. Die Gründe, was denn die Besucher veranlasst, an einem Samstagnachmittag dieses Turnfest zu besuchen, zeigten ein äusserst breites Spektrum auf. «Meine Tochter turnt mit, das darf ich nicht verpassen», meint ein Vater, während eine Gruppe junger, einheimischer Mädchen angibt, wegen der Turner hier zu sein. «Es hat schon viele gutaussehende, süsse Jungs, hier», sagen sie unisono. Und ein älterer Dussnanger sagt, dass man sich dieses Spektakel im eigenen Dorf doch nicht entgehen lassen kann. «Nur schon, was die ganze Organisation betrifft, Hut ab, vor dem Geleisteten».

Der Tannzapfe-Cup bot diverse Turnleckerbissen. Bild: PD

Viel Arbeit für Samariter und Verkehrsdienst

Auch der Verkehrsdienst leistet einmal mehr ganze Arbeit, so werden Hunderte Automobilisten geduldig durch das Areal gewunken, wobei es der eine oder andere doch versucht, möglichst nahe am Geschehen zu parkieren.

Die Geräteriege Eschlikon bei ihrer Bodenvorführung. Bild: PD

Immer wieder erhielten auch die Samariter vor Ort Arbeit. Kleinere Blessuren oder gar zu heiss gewordene Köpfe wollten behandelt werden und für den Notfall stand zudem ein Rettungswagen bereit.

Der nächste Tannzapfe-Cup wird übrigens am 10. Juni 2023 stattfinden.