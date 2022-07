Sirnach: Hundezüchterin erklärte ihre Arbeit

Tierwohl «Ich bin auch Putzkolonne für die Hunde» – Hundezüchterin gibt Einblick in ihren Alltag Martina Arens-Zörn hat eine Schwäche für Sturköpfe – genauer für Irish-Terrier. Seit elf Jahren gehört das Züchten zu ihren Herzenhobbys. Es ist eine Leidenschaft, die viel Zeit in Anspruch nimmt, aber auch aufzeigt, wie wichtig die Arbeit von Hundezüchtern ist, wenn es um das Tierwohl geht. Francesca Stemer Jetzt kommentieren 22.07.2022, 17.30 Uhr

Hundezüchterin Martina Arens-Zörn trainiert täglich mit ihren Irish-Terrier. Bilder: Francesca Stemer

Drei Hunde springen im Garten von Martina Arens-Zörn umher. «So ruhe jetzt», ruft ihre Besitzerin und bringt die drei Rabauken zurück ins Haus. Ronja, die Älteste im Bunde, macht es sich auf dem Teppich gemütlich. Die beiden jüngeren Hunde werden es ihr in einigen Minuten gleichtun. Arens-Zörn löst den Blick von ihren drei Lieblingen und erklärt, dass sie Ronja bereits seit elf Jahren hat. Sie ist ihr erster Irish-Terrier.

Martina Arens-Zörn ist Hundezüchterin.

Die Hunderasse fasziniert die Sirnacherin nicht nur wegen des eigenwilligen Charakters, sondern weil die Hunde mit ihrem Blick die Seele berühren könnten. Arens-Zörn sagt: «Vor Jahren sah ich an einem Anlass einen Irish-Terrier, ich wusste damals aber noch nicht, um welche Hunderasse es sich handelt.» Doch der kurze Blickkontakt genügte und Martina Arens-Zörn spürte eine Verbindung. Doch für die Sirnacherin blieb keine Zeit für Nachforschungen. Die Begegnung geriet beinahe in Vergessenheit, bis zu dem Augenblick, bei dem sich Arens-Zörn einen Hund kaufen wollte.

Online recherchierte sie den Namen der Hunderasse. Sie informierte sich über Charakter und Bedürfnisse des Irish-Terriers, telefonierte mit verschiedenen Züchtern und besuchte Zuchtstätten. Dass sie einige Jahre später selber züchten würde, damit rechnet sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Sie sagt:

«Ich bin da reingeschlittert.»

Das Züchten ist ihr Herzenshobby, reich werde sie davon nicht. Und das Hundezüchten werde oft romantisiert. «Viele stellen sich vor, dass ich einfach mit den Welpen kuschele und spiele. Aber ich bin auch die Putzkolonne für die Hunde», erklärt sie. Und die Betreuung der Minis benötigt viel Zeit. «Die ersten 16 Wochen sind für Hunde die prägendsten, im Idealfall sollten sie dann möglichst keine Negativerfahrungen machen müssen», so die Züchterin.

Die Irsih-Terrier von Martina Arens-Zörn.

Mindestens neun Wochen verbringen die Welpen beim Züchter. In dieser Zeit kümmert sie sich praktisch ganztägig um ihre Schützlinge und hört gegebenenfalls über das Babyfon mit. Ab der vierten Woche können dann die Welpenfamilien jede Woche mit den Hunden spielen. Dies zum einen, damit sich die Welpen gut an unterschiedliche Menschen gewöhnen, und zum anderen, damit die zukünftigen Hundebesitzer und auch die Züchterin abschliessend beurteilen können, ob der Irish-Terrier wirklich zu den Interessenten passt. Welcher Welpe dann zu welchen Kundinnen und Kunden kommt, entscheidet die Züchterin gemeinsam mit den Familien. «Ich kenne die Tiere schliesslich am besten.» So achtet sie darauf, dass beispielsweise Familien mit Kindern einen Hund bekommen, der nervenstark, aber nicht dominant ist. Vor allem aber müssen die potenziellen Interessenten sich über die Verantwortung und Arbeit bewusst sein.

Ein eigenwilliger Charakter

«Heute tendieren wir dazu, alles sofort haben zu wollen», so die Hundezüchterin und fährt fort: «Und natürlich sollte alles auch gleich fixfertig funktionieren.» Doch bei Tieren ist das unrealistisch, und ganz besonders nicht bei Irish-Terriern. Die Tiere sind eigenwillig, schlichtweg Sturköpfe, die im Gegensatz zu vielen Hunderassen nicht auf den Menschen angewiesen sind. «Irish-Terrier brauchen den Menschen nicht, denn sie sind gezüchtet worden, um selbstständig zu arbeiten. Und dies liegt nach wie vor in ihren Genen. Umso wichtiger ist es, eine gute Bindung zu erzielen.»

Irish-Terrier können ohne Probleme Raben, Marder, Hasen oder auch Katzen fangen. Aber sie langweilen sich auch sehr schnell und tendieren dazu, sich selbst «eine Arbeit» zu suchen.

«Einmal am Tag spazieren zu gehen, das reicht nicht.»

Darum sei es wichtig, die Tiere ausreichend zu beschäftigen. Arens-Zörn unternimmt daher viel mit ihren Hunden und sie geht dabei auf die persönlichen Vorlieben ihrer Schützlinge ein. Ronja ist eine Wächterin, daher darf sie oft auf ihren Futterbeutel aufpassen oder bei einem Spaziergang einen kleinen Rucksack tragen. Arens-Zörns Hunde haben im Garten viel Freilauf, dennoch geht sie mit ihnen teilweise bis zu dreimal pro Tag mit den Hunden spazieren.

Eine Entscheidung für eine lange Zeit

«Einen Hund zu besitzen, 100 Prozent zu arbeiten und diesen dann nicht mitnehmen zu können, das funktioniert nicht. Ein Hundekauf sollte auch nie eine spontane Entscheidung sein.» Bei ihr gilt es teilweise, Wartezeiten von zirka einem Jahr in Kauf zu nehmen. Denn pro Jahr hat die Züchterin ein bis zwei Würfe mit zirka je sechs Welpen. «Natürlich, man kann heute mit einem Mausklick einen Hund kaufen», so die Züchterin, doch sie sagt, dass der Wunsch nach einem möglichst günstigen Welpen stets die Elterntiere teuer bezahlen müssen. «Es sind unwürdigste Bedingungen, unter denen die Welpen ‹produziert› werden. Jeder macht sich mitschuldig, der aus solchen ‹Fabriken› einen Welpen kauft.»

Eine ähnliche Meinung vertritt auch Elsbet Tromp. Sie ist nicht nur Präsidentin des Tierschutzverein Sirnach sondern auch selbst Hundezüchterin. So bietet der TSV für potenzielle Hundekäuferinnen und Käufer entsprechende Beratungsgespräche an, und die Präsidentin hilft, falls erwünscht, bei der Auswahl von geeigneten Tieren. Gemäss Tromp dürfen sich als Käuferin oder als Käufer nie vom Jöö-Effekt einlullen lassen. Denn die Tiere werden nicht für immer klein bleiben und bringen Arbeit und Kosten mit sich. Und dabei seien vor allem Tiere, die Online erworben und irgendwo auf einem Parkplatz abgeholt werden, nicht seriös betreut worden. Dies würde oft zu hohen Kosten beim Tierarzt führen. Tromp ergänzt:

«Ich weiss, der Jöö-Effekt zieht im ersten Moment immer. Doch man darf nicht egoistisch sein, und sollte sich überlegen, ob dem Tier wirklich ein gutes zu Hause ermöglicht werden kann.»

Wenn Menschen ihre Tiere beim TSV abgeben möchten, wird immer nach dem Grund gefragt. «Oft kommen die Leute zu uns und behaupten, sie hätten eine Allergie, damit die Abgabekosten geringer ausfallen», so Tromp. Was aber nicht immer stimme. Sie fährt fort:

«Wir sind kein Abfallkübel, den man bei Lust und Laune bestücken kann. Wir klären sorgfältig ab, welche Möglichkeiten für eine gute Neuplatzierung bestehen.»

Ein grosser Teil der züchterischen Tätigkeit ist die Zuchtplanung. Arens-Zörn beschäftigt sich sehr lange damit, die richtigen Verpaarungen zu wählen, denn das Wichtigste sei schliesslich, dass die Tiere gesund sind. «Nicht wahr, Ronja.» Arens-Zörn streicht über das karamellfarbene Fell ihres Irish-Terriers, der in der Zwischenzeit zurück im Garten ist. Ronja blinzelt treuherzig.

