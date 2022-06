Aadorf: Tanzschule qualifiziert sich für Weltmeisterschaft

Tanzen Luca's Streetdance-School Aadorf qualifiziert sich mit zwei Tanzgruppen für die Weltmeisterschaft Mit einer starken Performance erkämpften sich «We are Hip Hop!» und die Erwachsenengruppe «Elected» am 22. Swiss Hip-Hop-Contest in Wettingen die begehrten Tickets für die WM in Österreich. Wobei schon bald weitere Herausforderungen auf die Tänzerinnen und Tänzer zukommen. Christina Avanzini 23.06.2022, 04.30 Uhr

Eine Klasse für sich: Die jungen Hip-Hop-Tänzer fahren im Herbst an die WM. Bild: Christina Avanzini

Die Juniorengruppe «We are Hip Hop!» tanzt sich seit Jahren auf hohem Niveau von Erfolg zu Erfolg. Das wiederholte sich am letzten Wochenende auch am 22. Swiss Hip-Hop-Contest in Wettingen. Mit dem fantastischen zweiten Rang verpassten die jugendlichen Tänzerinnen und Tänzer den Schweizer-Meister-Titel nur gerade um Haaresbreite, wie der stolze Tanzlehrer Luca Scioscia, der für die Choreografie zuständig ist, Anfang Woche informierte. Platz drei ging an die Erwachsenengruppe «Elected». Einmal mehr gelang der schweizweit bekannten und sehr erfolgreichen Aadorfer Tanzschule also der absolute Clou.

Mit einer überzeugenden Performance und viel Präzisionsarbeit überzeugten die beiden Hip-Hop-Gruppen die gestrengen Jurymitglieder. «Der grosse Applaus und die vielen Komplimente sowie auch die Wertschätzung für unsere Choreografie und den tadellosen, hochpräzisen Auftritt machen einfach nur glücklich und zufrieden», meint Tanzlehrer Luca Scioscia. Dass sich nun mit «We are Hip Hop!» und «Elected» gleich zwei Tanzgruppen von Luca's Streetdance-School gegen eine überaus starke Schweizer Konkurrenz behaupten konnten, macht das Ganze umso eindrücklicher.

Der Schweizer Meisterschaft, welche in diesem Jahr wieder in gewohntem Rahmen, also mit Publikum, durchgeführt werden konnte, gingen drei anspruchsvolle Qualifikationsanlässe voraus. Auch diese Hürde schaffte die Aadorfer Tanzschule. Nur die Besten der Besten qualifizierten sich für die SM in Wettingen. Und die ersten Dritten der Schweizer Meisterschaft dürfen nun die Weltmeisterschaft in Österreich bestreiten.

«Brutal anspruchsvoll»

Luca Scioscia und Fabio Pagliarulo, welche gemeinsam für die Choreografie der Erwachsenengruppe «Elected» verantwortlich sind, zeigten sich Anfang Woche einfach nur sprachlos und happy. Scioscia betont:

«Die Konkurrenz war so stark wie noch nie. Dass wir gegen rund 40 Gruppen so gut abgeschnitten haben, macht unendlich stolz und glücklich.»

Mit dem zweiten Schlussrang qualifizierten sich die talentierten Tänzer im Alter von 11 bis 16 Jahren also erneut für die WM, welche im Herbst in Österreich zur Durchführung kommt. Mit von der Partie ist in diesem Jahr auch die ebenso erfolgreiche Erwachsenengruppe «Elected». Der Lohn für viele ausdauernde und anspruchsvolle Trainingseinheiten.

Freude, Leidenschaft und Talent

Schon seit 15 Jahren gibt es die erfolgreiche Luca's Streetdance-School. Für den grossen Erfolg der Aadorfer Tanzschule sind die beiden motivierten und hochqualifizierten Tanzlehrer Luca Scioscia und Fabio Pagliarulo verantwortlich. Das harte und intensive Training habe sich nun auch in diesem Jahr wieder ausbezahlt, meint Scioscia überglücklich. «Um Erfolg zu haben, muss jede kleinste Bewegung zusammenpassen. Die einzelnen Tanzschritte stärken nicht nur das Koordinationsvermögen der Tänzerinnen und Tänzer, sondern auch die Konzentrationsfähigkeit und das Selbstvertrauen der Protagonisten. Der erneute Erfolg gibt den intensiven Trainingsstunden, Bemühungen und auch vielen Entbehrungen nun wieder Recht.» Luca Scioscia weiss genau, wovon er spricht.

«Von nichts kommt nichts, die Erfolge der letzten Jahre basieren auf harter und intensiver Körperarbeit.»

Ständige Weiterbildungen sind von grosser Wichtigkeit

«Dieses Jahr ist unsere Weiterbildung in L.A. nach der Weltmeisterschaft geplant. Wir werden für mindestens einen Monat nach Amerika fliegen und uns dort in den bekanntesten Studios der Welt mit neuen Ideen und Kreationen inspirieren lassen. Wir tanzen hier mindestens vier bis sechs Stunden pro Tag. Nach der langen Einschränkung der Pandemie geniessen wir wieder alle Möglichkeiten zu performen und werden auch für Auftritte gebucht. Das macht wieder richtig Spass, da es für uns Künstler nicht gerade eine einfache Zeit war», erzählen die beiden motivierten Tanzlehrer. Auch wenn die letzten Jahre pandemiebedingt alles andere als einfach und unkompliziert waren, haben es Luca Scioscia und Fabio Pagliarulo geschafft, die Aadorfer Tanzschule nicht nur am Leben zu erhalten, sondern vielmehr von Erfolg zu Erfolg zu führen.

Eine aussergewöhnliche Leistung in einer schwierigen Zeitphase. Dazu gehört neben viel Talent und Ausdauer auch viel Mut und Vertrauen in die jungen Tänzerinnen und Tänzer, welche sehr viel Freizeit für das tänzerische Abenteuer opfern und mit viel Freude, Leidenschaft und Talent schweizweit von sich reden lassen.

Sponsorengelder für die WM-Teilnahme

Nach dem Erfolg ist vor dem Erfolg, so beginnt schon bald die umfangreiche und anspruchsvolle Organisation für die WM-Teilnahme respektive die Reise nach Österreich. «Ohne Sponsorengelder wird es schwierig, hier sind wir noch auf der ‹optimistischen› Suche nach neuen Sponsoren», sagt Luca Scioscia zuversichtlich.