Swiss Skills «Meine Entscheidung war goldrichtig»: Noah Koch aus Wallenwil ist Sieger der Lüftungsanlagenbauer an den Swiss Skills Der 19-jährige Noah Koch aus Wallenwil hat die Berufsmeisterschaften als Lüftungsanlagenbauer gewonnen. Die Teilnahme ist eine wertvolle Erfahrung für den jungen Gebäudetechniker. Anja Kündig Jetzt kommentieren 19.09.2022, 14.00 Uhr

Noah Koch, Lüftungsanlagenbauer aus Wallenwil, auf dem ersten Platz zwischen Patrick Reiff und Tommaso Cherillo an der Siegerehrung der Swiss Skills 2022 in Bern. Bild: Stefan Wermuth

An die Werkzeuge, fertig, los: Jüngst haben in Bern die Berufsmeisterschaften Swiss Skills stattgefunden. Dort massen sich junge Berufsleute auf ihrem jeweiligen Fachgebiet. Der Lüftungsanlagenbauer Noah Koch hat ebenfalls an den Swiss Skills teilgenommen – dies mit Erfolg. Der 19-Jährige aus Wallenwil hat nicht nur sein Können unter Beweis gestellt, sondern auch die Goldmedaille abgeräumt.

«Die Teilnahme war für mich eine wertvolle Erfahrung und hat mir bestätigt, dass ich mich für den richtigen Beruf entschieden habe», sagt Koch. Der Gebäudetechniker hat im Sommer seine Ausbildung als Lüftungsanlagenbauer bei der Bouygues Energies & Services InTec Schweiz AG in Winterthur mit einem Notendurchschnitt von 5,5 abgeschlossen. Kurz darauf erhielt er die Einladung für die Swiss Skills. «Der Übungstag mit meinem ÜK-Leiter und generell der Austausch mit Kollegen haben mir bei der Vorbereitung sehr geholfen», erzählt Koch, der in seiner Freizeit gerne Motorrad fährt.

An den Swiss Skills konnten die Zuschauerinnen und Zuschauer einen Einblick in insgesamt 150 verschiedene Berufe erhaschen. «Das Arbeiten unter Stress und mit Publikum war gewöhnungsbedürftig, aber gleichzeitig genial», sagt Koch schmunzelnd und ergänzt:

«Die Bewunderung der Zuschauerinnen und Zuschauer zu spüren, war der Wahnsinn.»

Der Sieg sei für ihn nicht nur eine Art Bestätigung, sondern auch eine Wertschätzung für den Aufwand und die Arbeit, die er in seine Ausbildung investiert habe. «Der Sieg bedeutet mir sehr viel», meint Koch strahlend.

Teilnahme an den World Skills nicht möglich

Mit dem Sieg der Berufsmeisterschaft hätte Koch die Qualifikation für die World Skills eigentlich auf sicher, aber der Beruf des Lüftungsanlagenbauers ist international nicht anerkannt. Koch sagt:

«Es ist schade, ich hätte mich gerne auch international gemessen.»

Über seine Zukunftspläne verrät Koch, dass er vorerst die Zweitlehre als Gebäudetechnikplaner Lüftung bei der Concept-G AG in Winterthur absolvieren will. Danach folgt für ihn der Schweizer Militärdienst. «Wenn ich mit dem Militär fertig bin, will ich entweder an die Fachhochschule oder an die Universität», erklärt Koch.

