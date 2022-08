Sirnacherin erhält Suyana-Stipendium

Studium Als eine von zwei Personen in der Schweiz: Diese Sirnacherin erhält Suyana-Exzellenzstipendium für ihre hervorragenden Leistungen Die 19-jährige Sirnacherin Erlinda Shabani hat ein Suyana-Exzellenzstipendium erhalten, das nur an Studierende mit hervorragenden Leistungen vergeben wird. Im Interview erzählt sie, wie sie sich selbst motiviert, was sie mit der frei gewordenen Zeit macht und warum sie künftig unbedingt Jugendliche unterrichten will. Viola Stäheli Jetzt kommentieren 02.08.2022, 11.30 Uhr

Erlinda Shabani erhält ein Suyana-Stipendium. Bild: Tobias Garcia

Erlinda Shabani, wie stellen Sie es an, dass Sie immer gut über der Note 5 liegen?

Ich lerne viel. Aber ich glaube, das alleine macht es nicht aus. Es ist wichtig, die Balance zwischen Lernen und Freizeit zu finden und sich selbst nicht zu sehr unter Druck zu setzen.

Was ist denn Ihre Motivation für das viele Lernen?

Das hat mit meiner Familiengeschichte zu tun. Mein Vater ist mit 14 Jahren von Nordmazedonien in die Schweiz gekommen und musste hart arbeiten, damit mein Bruder, meine Schwester und ich die Ausbildungsmöglichkeiten erhalten, die uns nun offenstehen. Ich will ihm etwas für seine Mühen zurückgeben und durch meine Leistungen zeigen, dass ich etwas aus diesen Möglichkeiten mache und sich die harte Arbeit meines Vaters gelohnt hat. Ausserdem ist mir sehr bewusst, dass nicht alle die Möglichkeiten haben, die mir offenstehen – dieses Wissen hilft, wenn ich einmal gar keine Lust aufs Lernen habe.

Ab September werden Sie monatlich Stipendien für mindestens ein Jahr erhalten. Wie wirkt sich das auf Ihr Leben aus?

Im September starte ich in das zweite Jahr des Bachelor-Masterstudiengangs Sekundarstufe 1 an der Pädagogischen Hochschule (PH) St.Gallen. Bisher habe ich nebst meinem Studium als studentische Mitarbeiterin am Institut für Fachdidaktik und Sprachen der PH St.Gallen, als Nachhilfelehrerin im privaten Umfeld und an der Kasse in einem Supermarkt gearbeitet. Der finanzielle Zustupf ist eine grosse Entlastung für mich und ich werde mein Arbeitspensum reduzieren.

Exzellenzstipendien für Studierende mit ausgezeichneten Leistungen In Zusammenarbeit mit der Stiftung Suyana vergibt die Schweizerische Studienstiftung jährlich Exzellenzstipendien an Studierende, die ausserordentliche akademische Resultate erzielen, zugleich über zu wenig Mittel zur Studienfinanzierung verfügen und andere Unterstützungsmöglichkeiten bereits ausgeschöpft sind. Die Stipendien werden monatlich für ein Jahr ausbezahlt, sind aber bis auf zehn Semester verlängerbar. Dieses Jahr haben zwei junge Frauen die Suyana-Exzellenzstipendien erhalten, eine davon ist die 19-jährige Sirnacherin Erlinda Shabani. (vst)

Was machen Sie mit der dadurch frei werdenden Zeit?

Ich möchte mich sozial mehr engagieren und vor allem Leuten helfen, die mit Deutsch Probleme haben. Bereits jetzt helfe ich in meinem familiären Umfeld und im erweiterten Bekanntenkreis, beispielsweise beim Schreiben von Bewerbungen oder dem Ausfüllen von Steuererklärungen. Zudem will ich vermehrt Nachhilfe geben, die bei mir ohnehin bisher immer kostenlos gewesen ist.

Also haben Sie nicht vor, einfach mal ein bisschen weniger zu machen?

Ich kann das irgendwie nicht so gut. (lacht) Wenn ich sehe, dass Leute Hilfe brauchen und ich insbesondere dank meiner Sprachkenntnisse helfen kann, dann muss ich das tun. Meine Eltern waren einst auch sehr froh, dass sie Unterstützung erhalten haben.

Welche Sprachen sprechen Sie denn?

Ich spreche Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Albanisch. Albanisch ist meine Muttersprache.

Erlinda Shabani studiert an der PH St.Gallen. Bild: Tobias Garcia

Dann werden Sie künftig wohl vor allem Sprachen unterrichten?

Ich werde in den Fächern Deutsch, Englisch, Italienisch, Geografie, Geschichte sowie WAH den Abschluss machen. WAH ist die Abkürzung für Wirtschaft, Arbeit und Haushalt. Mein Lieblingsfach ist aber keine Sprache, sondern Geschichte. Mich fasziniert es immer wieder, wie vergangene Ereignisse weitreichende Auswirkungen auf die Gegenwart haben.

Warum haben Sie sich entschieden, in der Zukunft Lehrerin sein zu wollen?

Ich habe schon immer die Interaktion mit Menschen geschätzt und in einer Klasse mit 20 Schülern hat man das ständig. In meiner Zeit an der Kantonsschule Wil habe ich mir vorgenommen, dass ich gerade Jugendlichen zeigen will, dass man alles schaffen kann, wenn man es will. Natürlich gehört Leistung in der Schule irgendwie dazu, aber mir ist es wichtiger, diese Einstellung zu vermitteln und vielleicht sogar die Freude an der Schule wecken zu können.

Und warum liegen Ihnen Jugendliche so am Herzen?

Jugendliche befinden sich in einem Lebensabschnitt, in dem vieles passiert. Ich finde es spannend, sie in dieser Phase ihres Lebens begleiten zu können. Bei ihnen kann man viel bewirken.

