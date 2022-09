Gold und Silber ab der SM für Geräteriege Eschlikon

Schicksal Zwei Monate nach dem Grossbrand in Rebstein: Wie sich ein Familienbetrieb, der alles verloren hat, wieder aufrappelt

Das Firmengebäude stand in Vollbrand, die Produktionsmaschinen fielen den Flammen zum Opfer: Jetzt läuft der Betrieb der Firma ITS Metall in Form AG in Rebstein wieder. Doch die Teuerung bereitet Geschäftsleiter Bernard Wasler Sorgen.