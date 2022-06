Balterswi: Gregor Imhof ist Schwinger am NOS Balterswil

Sport Wettkampf vor der Haustüre: Schwinger Gregor Imhof vertritt Balterswil am Nordostschweizer Schwingfest Gregor Imhof ist der einzige Balterswiler Schwinger, der am 26. Juni am NOS (Nordostschweizer Schwingfest) in Balterswil teilnimmt. Für Imhof ist es praktisch ein Wettkampf vor der Haustüre. Im Interview verrät der 21-Jährige unter anderem, wie er mit dem Druck umgeht. Francesca Stemer Jetzt kommentieren 10.06.2022, 04.50 Uhr

Gregor Imhof im Schwinger-Stübli in Balterswil. Bild: Ralph Ribi

Was bedeutet Ihnen das Schwingen?

Gregor Imhof: Sehr viel. Es ist eine Leidenschaft, die mich schon mehr als die Hälfte meines Lebens begleitet.

Wie sind Sie zum ersten Mal mit dem Sport in Kontakt gekommen?

Als ich zehn Jahre alt war, schaute ich mir zusammen mit meinem Vater ein Eidgenössisches Schwingfest im Fernsehen an. Zuvor hatte ich mich nie gross mit dem Sport beschäftigt. Als ich den Teilnehmenden zusah, dachte ich mir, dass es ziemlich brutal, aber gleichzeitig auch faszinierend aussieht. Später begleiteten meine Kollegen und ich meinen Vater an ein Schwingfest. Danach waren wir alle Feuer und Flamme und meldeten uns beim Hinterthurgauer Schwingklub an.

Was sagten Ihre Eltern damals dazu?

Sie meinten, ich hätte sowieso zu viel Kraft und Energie, von daher sollte ich es doch ausprobieren. Erst später erzählte mir mein Vater, dass auch er lange den Sport ausübte. Ich denke, er wollte, dass ich die Leidenschaft, wenn überhaupt, möglichst selbstständig entdecke.

Wie sieht Ihr Training aus?

Ich trainiere bis zu dreimal pro Woche. Dabei trainieren wir das Schwingen an sich, lernen neue Schwünge oder machen Cross-Fit. Das Training verändert sich aber eigentlich nicht.

Schwinger Gregor Imhof in Balterswil. Bild: Ralph Ribi

Auch nicht vor einem Wettkampftag?

Nein. Ich schätze es, den gleichen Rhythmus beibehalten zu können. Ich gehe vor einem Wettkampf ganz normal ins Training. Und je nachdem kann ich dann auch gleich einen wertvollen Tipp am Wettkampftag umsetzen.

Sind Sie an Wettkämpfen nervös?

Sobald ich auf dem Platz stehe, legt sich die Nervosität. Der ganze Tumult macht mich nervöser.

Das Publikum?

Nein, mehr wenn ich mich konzentrieren sollte und dann beispielsweise Musik gespielt wird. Aber daran muss ich mich wohl einfach noch gewöhnen.

Am 26. Juni ist es für Sie als einzigen Balterswiler-Schwinger praktisch ein Heimspiel. Steigert das den Druck?

Ganz ehrlich, am Anfang habe ich niemandem erzählt, dass ich mich für das NOS Balterswil nominiert habe. Aber hier bleiben solche Geheimnisse nicht lange geheim. Wenn ich in Balterswil unterwegs bin, wird mir schon jetzt viel Glück gewünscht. Das freut mich natürlich, aber steigert auch den Druck. Am liebsten würde ich die fertige Arena auch erst am Wettkampftag sehen.

Gregor Imhof an einem Wettkampf. Bild: PD

Sie wohnen gleich in der Nähe.

Vielleicht sollte ich mir für die nächsten Wochen ein Hotelzimmer mieten? Spass beiseite, ich sage mir, es kommt, wie es kommt.

Was würden Sie gerne erreichen?

Ich würde gerne alle Gänge, ohne Verletzungen, bestreiten.

Wenn Sie könnten, würden Sie auch gerne vom Schwingsport leben?

Ich denke, jede Person, die diese Sportart ausübt, würde das gerne. Jedoch bin ich hier auch zwiegespalten. Schwingen ist ein Nationalsport und dabei sollte einzig der Sport im Zentrum stehen. Generell könnte ich diesem Druck dann vermutlich nicht standhalten. Von daher, für mich stimmt es so, wie es momentan ist. Und ich hoffe, dass ich auch in Zukunft, solange es geht, an Wettkämpfen teilnehmen oder in irgendeiner Art und Weise meinem Hobby nachgehen kann.

Infobox: Gregor Imhof ist 21 Jahre alt, arbeitet als Servicemechaniker und wohnt in Balterswil. Seine Leidenschaft für das Schwingen entdeckte er, als er zehn Jahre alt war. Seitdem trainiert er wöchentlich mit dem Hinterthurgauer Schwingverein. Diesem verdanke Imhof viel, er sagt: «Ohne die Unterstützung und Kameradschaft wäre ich nie soweit gekommen.» Nebst dem Schwingen schlägt sein Herz auch für Traktoren und er ist Mitglied beim TV Balterswil. (fra)

Interview mit Schwinger Gregor Imhof. Bild: Ralph Ribi

