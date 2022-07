Segelausflug für Münchwiler Behinderte dank Spenden

Münchwilen Spenden ermöglichen Bewohnern der Münchwiler Sonnenhalde einen Segelausflug auf dem Bodensee Am Tag der guten Tat sind in den Ostschweizer Coop-Filialen 56'500 Franken gesammelt worden. 6000 Franken davon haben Bewohnerinnen und Bewohner der Münchwiler Stiftung Sonnenhalde einen Ausflug auf den Bodensee ermöglicht. 12.07.2022, 16.00 Uhr

Bei Elisabeth Krofitsch, Claudia Rutz und Michael Vidale ist die Freude auf den Segelausflug gross. Bild: PD

Am Tag der guten Tat vom 21. Mai sammelten die Coop-Supermärkte der Region Ostschweiz-Ticino insgesamt 56'500 Franken für gemeinnützige Zwecke. Mit ihren Aktivitäten für die Kundschaft haben an diesem Tag allein die Coop-Läden im Raum Thurgau und St. Gallen 6000 Franken zusammengebracht: Die Mitarbeitenden haben als Dankeschön für die Einkäufe Zehntausende von Rosen verschenkt und die Beschenkten damit gleichzeitig animiert, mit einer kleinen Spende zur Sammlung für gemeinnützige Institutionen beizutragen.

Der Ertrag aus dem oben genannten Gebiet kommt nun den Klientinnen und Klienten der Stiftung Sonnenhalde in Münchwilen zu Gute. Die Freude ist riesig, sie können dank der Spende einen Segelausflug auf dem Bodensee durchführen. Sailability ermöglicht Menschen mit einer Beeinträchtigung das Segeln mit Begleitpersonen in kleinen Zweierjollen.

Zugehörigkeitsgefühl ist wichtig

«Ohne Spenden könnten wir solche besonderen Freizeitaktivitäten nicht ermöglichen», sagt Claudia Rutz, Wohngruppenleiterin und stellvertretende Bereichsleiterin Wohnen in der Sonnenhalde. Sailability kannte sie von einem Ausflug letztes Jahr. «Das war ein Highlight, deshalb möchten wir es unseren Klientinnen und Klienten nochmals ermöglichen», sagt die 55-Jährige. Alle Bewohnenden haben eine schwere Mehrfachbeeinträchtigung, oft schon seit Geburt. In ihrem Alltag brauchen sie für jeden Schritt Begleitung, sei es bei der Körperpflege, beim Ankleiden oder Essen. Trotzdem können sie in den Ateliers der Stiftung Sonnenhalde mit den geeigneten Hilfestellungen einfache und für sie sinngebende Tätigkeiten ausüben.

Freizeitaktivitäten wie das Segeln sind für sie etwas ganz Besonderes. Nebst der Freude, die das Ausbrechen aus dem Alltag bewirkt, stärkt es auch ihr Selbstwertgefühl. «Das Erlebnis von ‹Wir können das auch› gibt ihnen ein Zugehörigkeitsgefühl», sagt Claudia Rutz. (red)