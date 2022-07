Stettfurt: Unterwegs mit dem Bademeister

Sommerserie Vom Nichtschwimmer zum Bademeister: Seit diesem Sommer sorgt Önder Sengül für mehr Sicherheit im Freibad Stettfurt Önder Sengül arbeitet seit kurzem als Bademeister im Freibad Stettfurt. Dabei kümmert er sich um die perfekte Wasserqualität, Bienenstiche und sorgt für mehr Sicherheit – denn diese dürfe nie unterschätzt werden. Francesca Stemer Jetzt kommentieren 28.07.2022, 16.55 Uhr

Die Badi Stettfurt. Bild: Donato Caspari

Önder Sengül sitzt auf einem grünen Gartenstuhl, sein Blick schweift über die Stettfurter Badianlage. Zwei Buben springen vom Sprungturm und über Sengüls Gesicht zieht sich ein sanftes Lächeln. Er ist in Matzingen aufgewachsen und an seinen ersten Badibesuch kann er sich noch gut erinnern. Er war elf Jahre alt und erst vor kurzem in die Schweiz gezogen. An seinem ersten Schultag in der Schweiz ging die Klasse ins Freibad. «Ich sah, dass die anderen Kinder ins Wasser sprangen, ich dachte mir nicht allzu viel dabei und machte es ihnen nach», sagt der Bademeister.

Doch er unterschätze damals die Tiefe. «Ich konnte nicht schwimmen», erklärt er. Die Lehrpersonen und der damalige Bademeister holten ihn dann aus dem Wasser. «Nein, Angst hatte ich nicht», meint Sengül und ergänzt augenzwinkernd:

«Ich hatte nur etwa fünf Liter Wasser geschluckt.»

Önder Sengül arbeitet seit diesem Sommer als Bademeister in Stettfurt. Bild: Francesca Stemer

Heute sorgt er für die korrekte Wasserqualität, leistet Erste Hilfe und kümmert sich um eine gepflegte Anlage. Geplant hatte das der gelernte Polymechaniker eigentlich nicht. Doch vor knapp sieben Jahren fragte ihn sein Kollege, der damalige Bademeister, ob er in seiner Freizeit nicht in der Badi aushelfen könne. Er stimmte zu. Zuerst half er in der Küche aus, später absolvierte er das Schwimmbrevet und wurde Hilfsbademeister. Seit diesem Jahr ist er als Bademeister tätig.

Das Telefon klingelt, Sengül nimmt ab, eine Kundin möchte wissen, was sie bei einer verlorenen Saisonkarte tun kann. Er antwortet, man solle doch vorbeikommen. Er setzt sich zurück an den Gartentisch. Es ist 25 Grad warm und lockt an diesem Nachmittag nur einige Badegäste ins Freibad. Sengül kennt viele davon beim Namen, weiss Bescheid bei welchen, vor allem jüngeren Badegästen, ein besonderes Augenmerk gelegt werden muss.

Mit dem Schwimmring gekippt - Mutter am Smartphone

Sengül nickt, die Arbeit ist manchmal anstrengend. So kümmert er sich, solange es nicht regnet, von morgens um neun bis weit nach Freibadschliessung um Kundenwünsche und sorgt für Sicherheit. Er schätzt die Arbeit, auch wenn das nicht immer einfach ist.

So dürfen unter zehn Jahre alte Kinder nur mit Begleitung Erwachsener ins Freibad. Weil damit gerechnet wird, dass die Kinder mit zehn oder elf Jahren den Wasser-Sicherheitscheck absolviert haben. Dennoch dürfe man sich nicht in einer falschen Sicherheit wiegen. Zu einem ernsthaften Zwischenfall sei es aber noch nie gekommen. «Zum Glück», merkt der Bademeister an. Wenn es brenzlig wird, leistet er Erste Hilfe und alarmiert den Notarzt. Ein Fall bleibt dem Bademeister aber besonders in Erinnerung. Er erzählt von einem kleinen Mädchen, das im Schwimmring nach vorne kippte, sodass sich der Kopf unter Wasser befand und die Füsse in die Luft ragten, Sengül rettete sie und informierte die Mutter, die mit ihrem Smartphone beschäftigt war.

Wasserqualität, Bienenstiche und Urlaub

Täglich werden Wasserproben durchgeführt. Bild: Francesca Stemer

Zu Sengüls Aufgaben gehört auch das Überprüfen der Wasserqualität. Das macht er dreimal pro Tag. Zweimal manuell und einmal erfolgt der Abgleich im Maschinenraum. Nachdem die Proben beim grossen Schwimmbecken und dem Rutschbahnbecken abgeschlossen sind, widmet sich Sengül dem Babybecken. Dabei entnimmt er eine Wasserprobe, wertet sie aus und trägt das Resultat in einer Tabelle ein. Er wird kurz unterbrochen.

«Entschuldigung Önder, ich glaube, mein Sohn wurde von einer Biene gestochen», sagt eine besorgte Mutter. «Alles klar, setzen wir uns doch gleich mal hier hin», meint der Bademeister und holt einen Anti-Juckreiz-Stift und ein Spray aus seiner Hosentasche. «Das wird jetzt vermutlich etwas brennen», meint er an den jungen Badegast gewandt. Einige Sekunden später, lächelt die Mutter erleichtert, der Junge kaut kritisch auf einem Süssigkeiten-Gummiwürmchen und Sengül verstaut seine Arbeitsutensilien wieder in der Tasche. Er widmet sich wieder der Wasserprobe, dabei sagt er: «Bienenstiche gibt es oft.» Sengül trägt zufrieden den letzten Messwert in die Liste ein.

Jetzt geht es für ihn in den wohlverdienten Feierabend, denn eigentlich hätte er an diesem Donnerstagnachmittag frei gehabt. Einer der wenigen Freitage, die er als Bademeister während der Saison hat. Denn von Mai bis September ist er fast immer in der Badi. Ab Oktober geht die Badesaison zu Ende, was er dann macht, weiss Sengül noch nicht sicher, aber:

«Als Erstes sicher Ferien und dann sehe ich weiter.»

