Münchwilen: Unterwegs mit dem Bademeister

Sommerserie «Viele würden sich am liebsten einen 24-Stunden-Betrieb wünschen»: René Nägele ist seit 30 Jahren Bademeister in Münchwilen René Nägele ist seit 30 Jahren als Bademeister beim Parkbad an der Murg in Münchwilen tätig. Dabei ist er nicht nur für die Sicherheit der Badegäste zuständig, sondern auch für die Reinigung und Pflege des Freibads. Unsere Zeitung hat den Allrounder begleitet. Francesca Stemer Jetzt kommentieren 21.07.2022, 04.10 Uhr

Das Parkbad an der Murg in Münchwilen. Bild: PD

René Nägele sperrt ein Metalltor auf. «Willkommen in der Badi Münchwilen», sagt der Bademeister und fährt augenzwinkernd fort: «Sind sie bereit, mir bei den Jätarbeiten zu helfen?» Seine Lippen heben sich zu einem Lächeln und er deutet auf den Beifahrersitz seines Geländefahrzeugs. Damit kurvt er über die ausgedehnte Wiesenanlage des Freibades Münchwilen. Bis zur Öffnung der Anlage geht es noch eine Stunde. Doch Nägeles Arbeitstag startete bereits zwei Stunden zuvor.

René Nägele reinigt die Anlage beim Kinderbecken. Bild: Francesca Stemer

Während er einen Laubbläser von der Ablagefläche nimmt, und Blätter von den Platten weht, erklärt der Bademeister, dass er das jeden Morgen so mache. Über den Spielplatz geht es weiter zum Kinderbecken, auch dieses wird von Blättern befreit. Nägele hebt ein Stück Papier auf. Auch dies gehört zu seiner täglichen Arbeit. Teilweise verbringen er und sein Team täglich 1,5 Stunden mit Abfalleinsammeln. «Natürlich würde ich mir wünschen, dass die Badegäste ihren Müll nicht einfach liegen lassen», meint der 60-jährige Bademeister, während er das Fahrzeug vor seiner Werkstatt parkiert. «Aber das hat sich eigentlich in all der Zeit, in der ich hier arbeite, nicht verändert.» Und Nägele arbeitet schon lange für das Parkbad an der Murg.

Als Bademeister ein Allrounder

Vor dreissig Jahren arbeitete er bei den technischen Diensten für das Altersheim Münchwilen. Von der Altersheimkommission erzählte ihm jemand, dass ein neuer Bademeister gesucht werde. «Ich dachte mir, warum schaue ich mir das nicht einmal an.» Und die Mischung aus Kundenkontakt und selbstständigem Arbeiten im Freien sagte ihm zu, erzählt er, während er den Bestand an Reinigungspulver auffüllt. Dieses vermischt sich mit dem Wasser und sorgt dafür, dass beispielsweise die Sonnencreme aus dem Wasser gereinigt wird. Bei einem nicht überdurchschnittlich hohen Besucheraufkommen reicht das für die nächsten 14 Tage.

Als Nächstes repariert der Bademeister eine defekte WC-Spülung. Nach einigen Minuten ist der gelernte Töff-Mechaniker zufrieden. Es funktioniert wieder so wie es sollte. Es ist kurz vor Freibad-Eröffnung und für den Bademeister wird Zeit für eine Pause.

Filteranlage per Knopfdruck und der richtige Umgang

Manuela Müller trocknet die Gartentische. Auch sie arbeitet schon lange für das Freibad Münchwilen. Und sie ist wie der Bademeister eine Allrounderin. So kümmert sie sich nicht nur um das leibliche Wohl der Gäste, sondern unterstützt Nägele auch bei der Arbeit der Beckenaufsicht. Er sagt:

«Müsste ich den ganzen Tag am Beckenrand stehen und auf die Schwimmenden achtgeben, hätte ich schlicht keine Zeit für die übrigen Arbeiten, die anfallen.»

Ab und zu können sie auch auf die Unterstützung von Aushilfen zählen. Doch generell sei das Interesse am Beruf Bademeisterin oder Bademeister eher gering.

Rene Nägele arbeitet seit 30 Jahren für das Freibad Münchwilen. Bild: Francesca Stemer

«Ich denke, was viele abschreckt, sind die langen Arbeitszeiten», sagt der Bademeister. Im Vergleich zum Start seiner Arbeit habe sich jedoch einiges verändert. Heute macht er weniger Überstunden, denn früher kam es auch vor, dass er um drei Uhr morgens noch die Filteranlage in der Badi abstellen musste. Er merkt an: «Heute kann ich das per Knopfdruck, von meinem Tablet aus erledigen.» Als einen weiteren Punkt sieht Nägele, dass viele Gäste anspruchsvoller geworden sind. «Viele würden sich am liebsten einen 24-Stunden-Betrieb wünschen.» Um diesem Kundenwunsch teilweise gerecht zu werden, hat das Freibad bei schlechtem Wetter bis am Mittag geöffnet.

Um Punkt neun Uhr kommen die ersten Badegäste, kurz darauf die erste Schulklasse. «Der Schwimm-Unterricht ist sehr wichtig», merkt der Bademeister an. Er sagt, dass viele Schülerinnen und Schüler nicht besonders gut schwimmen könnten. «Es ist sehr wichtig, dass ihnen der richtige Umgang mit dem Wasser vermittelt wird.» Denn passieren könne immer etwas.

So beispielsweise im vergangenen Jahr als ein Schüler vom Sprungturm sprang und dabei im Wasser auf einen anderen Schüler aufschlug. «Natürlich versuchen wir immer unsere Augen überall zu haben», so der Bademeister, doch das sei schlicht nicht möglich. Darum hoffe man auch, dass die Eltern auf ihre Kinder achtgeben.

«Natürlich dürfen die Kinder ab zehn Jahren alleine in die Badi kommen, dennoch wir sind kein Kinderhort, bei dem Erziehungsberechtigte ihre Kinder abgeben können.»

Nägele nimmt den letzten Schluck von seinem Kaffee. Seine Pause ist vorbei. Es wird Zeit, zurück an die Arbeit zu gehen. «Heute möchte ich noch den Rasen mähen sowie einige Spielgeräte reparieren.» Ein Lächeln zieht sich über sein Gesicht: «Ja, langweilig wird es hier bestimmt nicht.»

