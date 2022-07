Sommerserie Rabiate Jugendliche, piepsende Technik und dabei immer auf Zack – unterwegs mit der Bademeisterin im Freibad Aadorf Marina Laukötter arbeitet seit einem Jahren für das Freibad Heidelberg Aadorf. Wobei sie täglich durchschnittlich 20'000 Schritte zurücklegt. Unsere Zeitung hat die Bademeisterin begleitet. Francesca Stemer Jetzt kommentieren 26.07.2022, 18.30 Uhr

Marina Laukötter ist Bademeisterin im Freibad Aadorf. Bild: Francesca Stemer

Bei Marina Laukötters piept's. Es ist ihr Pager. Im Wartungsraum gibt es eine Störung, die es zu beheben gilt. Vorbei an den zahlreichen Badegästen, die sich bereits kurz nach der Öffnung im Freibad Aadorf eine Abkühlung versprechen. Durch ein Metalltor, über eine schmale Betontreppe gelangt die Bademeisterin zum Herzstück der Freibadanlage. Sie wirft einen Blick auf einen Bildschirm, der ihr alle Systeme anzeigt.

Die Bademeisterin reinigt den Filter beim Messgerät. Bild: Francesca Stemer

Einer davon blinkt rot auf. Die Bademeisterin klettert über eine metallene Leiter zu den PH-Wert-Messgeräten. «Ah und hier haben wir das Problem schon», Laukötter deutet auf ein gläsernes Röhrchen, an dessen schwarzem Filter sich Blätter, Fusel und Staub geheftet haben. Kaum hat ihn die Bademeisterin gereinigt, piept ihr Pager erneut auf. Kundschaft an der Kasse wartet auf sie.

Viele Badegäste und weitergegebene Saisonkarten

Denn bis um elf Uhr die Kassenmitarbeiterin kommt, erledigt die Bademeisterin alles alleine. Es sei nicht immer ganz einfach, jedoch schlicht Gewohnheit. «Brauchen sie den Beleg?», fragt die Bademeisterin eine Kundin, «Nicht? Dann können sie gleich durch das Tor gehen. Tschüss und viel Spass.» Sie schliesst das Schiebefenster zum Kassenhäuschen und wirft einen Blick auf den Bildschirm, der über der Kasse montiert ist. Darauf sind die Kundinnen und Kunden, die entweder gerade ein Ticket gekauft haben, abgebildet oder auch diejenigen, die eine Saisonkarte gekauft haben.

Das schöne Wetter und die warmen Temperaturen locken zahlreiche Badegäste in das Aadorfer Freibad. «Dieses Jahr haben wir die spezielle Situation, dass das Freibad Frauenfeld infolge Umbaus geschlossen ist. Jetzt kommen natürlich viele Badegäste von dort zu uns», sagt Peter Ronner, Leiter Kultur- und Freizeit der Gemeinde Aadorf. Was in diesem Jahr gemäss Bademeisterin Laukötter besonders auffalle, seien Kunden, die ihre Saisonkarten weitergeben. «Weil die Gäste mit Fotos hinterlegt sind, merken wir das natürlich früher oder später.» Sie schliesst das Kassenhäuschen ab und widmet sich der nächsten Aufgabe.

20’000 Schritte täglich

Im Reinigungsroboter befinden sich zwölf Filter, diese gilt es, jeden Morgen zu reinigen. Die Filter sind vor allem gefüllt mit Sand und Laub. «Ein Grossteil des Schmutzes könnte vermieden werden, wenn sich die Badegäste vor dem Schwimmen abduschen würden», so die Bademeisterin. Doch daran halten sich trotz der aufgestellten Hinweisschilder nicht alle.

Die Filter beim Reinigungsroboter werden täglich gesäubert. Bild: Francesca Stemer

Während Laukötter die Filter reinigt, erzählt sie, dass sie selbst schon immer eine Leidenschaft für das Wasser hatte. Und dort trifft man sie in ihrer Freizeit auch am häufigsten an. Wasser habe sie schon immer fasziniert und so habe sie mit bereits 16 Jahren in Hallenbädern ausgeholfen. Später absolvierte sie in Deutschland eine Ausbildung zu Bademeisterin, bevor sie aufgrund der Stellenausschreibung in Aadorf in die Schweiz zog, wo sie jetzt seit einem Jahr arbeitet. Kaum hat sie den Reinigungsroboter verstaut, meldet sich der Pager erneut. Kundschaft wartet beim Kassenhäuschen. Sie sagt:

«Es ist besonders wichtig, immer auf Zack zu sein.»

Dabei komme sie an einem durchschnittlichen Tag auch gut und gerne schnell auf 20’000 Schritte kommen.

Nachdem sich die Kunden in Richtung Poolanlage aufmachen, trinkt Laukötter kurz einen Schluck Wasser. Neben ihr auf der Ablage befinden sich Pfefferminzblätter. «Von einer Stammkundin», erklärt sie, und ein sanftes Lächeln zieht sich über ihr Gesicht. Das seien für sie und das Team wertvolle Momente, wenn sie sehe, dass die Arbeit wertgeschätzt wird. Doch es gebe auch eine andere Seite. Denn momentan bereiten einige Badegäste Probleme.

Jugendliche sorgen für Ärger

«Eigentlich ist es hier immer sehr friedlich, doch seit kurzem treibt eine Jugendgruppe ihr Unwesen», so die Badmeisterin. So erschrecken sie kleine Kinder, bespritzen Badegäste absichtlich mit Wasser oder werfen mit Wasser durchtränktes WC-Papier in die Herrenumkleidekabine. Viele Badegäste haben bereits solche Fälle geschildert und der Bademeisterin aufgeschrieben. «Das tolerieren wir nicht», merkt Ronner an, so käme ab und zu die Securitas vorbei, und gegen die Jugendgruppe werde die Gemeinde Aadorf nun vorgehen. Ronner sagt:

«Sie werden von der Gemeinde verwarnt, und wenn das nichts bewirkt, sprechen wir ein Hausverbot aus und ziehen die Saisonkarten ein.»

Sicherheit geht vor

Nachdem Laukötter weitere Tageseintritte verkauft hat, erklärt sie, dass sie sich am Morgen auch um die Reinigung der Anlage kümmert. «Aber am liebsten mähe ich den Rasen», erklärt die 30-Jährige und fährt fort: «Mit dem Aufsitzrasenmäher macht das wirklich Spass.» Sobald die weiteren Mitarbeitenden eintreffen, kümmert sie sich jeweils um die Beckenaufsicht.

«Der Schwimmunterricht in der Schweiz ist wirklich sehr gut», merkt die Bademeisterin an. Dennoch, immer öfter sehe sie kleine Kinder, die nur mit Schwimmflügelchen im Wasser plantschen.

«Ohne Aufsicht der Eltern ist das sehr gefährlich. Kleine Kinder können innert 20 Sekunden ertrinken, ich denke, das ist vielen nicht bewusst.»

Zu einem ernsthaften Zwischenfall sei es im Freibad aber glücklicherweise noch nie gekommen. Die Bademeisterin ergänzt: «Und wir geben natürlich täglich unser Bestes, dass das auch so bleibt.»

