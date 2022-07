Sirnach Auch ein Saal mit Bühne soll in die Sporthalle: IG Sport mischt sich in Sirnacher Turnhallendiskussion ein Vergangenes Jahr haben sich die Sirnacher Vereine im Abstimmungskampf um eine neue Sporthalle vornehm zurückgehalten. Das war falsch, findet nun eine Interessengemeinschaft – und mischt sich fleissig in die Diskussion ein. Olaf Kühne Jetzt kommentieren 02.07.2022, 04.40 Uhr

Die IG-Sport-Vorstandsmitglieder Peter Rüesch und Gerry Fässler zeigen ihre Pläne für die Umnutzung der Turnhalle Birkenweg. Bild: Olaf Kühne

Der Abstimmungskampf um eine neue Sporthalle in Sirnach war vergangenes Jahr eine eigenartige Angelegenheit. Schier im Alleingang versuchten Gemeindepräsident Kurt Baumann und sein Vize Samuel Mäder, den 15,5-Millionen-Kredit ins Trockene zu bringen. Dabei wussten sie insbesondere zwei umtriebige Stimmbürger gegen sich, die gegen das Vorhaben mit Flugblättern mobil gemacht hatten. Die Ortsparteien hingegen äusserten sich erst spät und nur zaghaft, die Sportvereine hielten sich gar vollständig aus der Sache heraus.

Die Vorlage erlitt im September 2021 denn auch mit 69 Prozent Nein-Stimmen Schiffbruch. Indes setzte der Gemeinderat umgehend eine neue Planungskommission ein, holte hierfür auch die Hauptopponenten ins Boot, die schliesslich sogar die Kommission nach ihrem Gusto ausdünnen durften.

Doch auch bis hierhin spielten die Sirnacher Sportvereine und überhaupt die Vereine keine Rolle in der Geschichte. «Ja, wir hätten uns früher einbringen sollen», sind sich Peter Rüesch und Gerry Fässler im Gespräch mit unserer Zeitung einig. Zusammen mit Roland Meile riefen die beiden Turner im März die IG Sport Sirnach ins Leben – mit dem Ziel, die lokalen Vereine und ihre Bedürfnisse doch noch ins Spiel zu bringen.

Visualisierung der im vergangenen September abgelehnten Sporthalle. Bild: PD

Die Organisation sei mit der Absicht entstanden, den Sirnacher Sportvereinen in der ihrer Meinung nach wichtigen Turnhallenfrage eine geeinte Stimme zu geben. «Schnell mussten wir aber erkennen, dass es kein reines ‹Sportproblem› ist», blickt Peter Rüesch zurück. «Vielmehr betrifft die kommunale Infrastruktur auch die kulturellen Vereine und überhaupt alle Nutzerinnen und Nutzer.»

Allerseits sei unbestritten, dass die Schule Bedarf für eine Zweifachhalle habe und die Gemeinde aber, um auch den Vereinsinteressen gerecht zu werden, eine Dreifachhalle brauche. Aber: «Wir müssen weiter denken als bloss in Kubaturen», sagt Peter Rüesch, der als langjähriger, inzwischen pensionierter Gemeindeschreiber und Verwaltungsleiter die Sirnacher Abläufe und Eigenheiten wie kaum ein Zweiter kennt.

Kunstradfahrerinnen bald «heimatlos»

Schliesslich seien, so Rüesch weiter, in der Gemeinde die Fragen um Mittagstisch und Randzeitenbetreuung nach wie vor nicht beantwortet, der Operette Sirnach fehlten Probelokale und die Radfahrer beispielsweise könnten ihre künftigen Veranstaltungen wegen eines neuen Hallenbodens wohl nicht mehr im Münchwilen durchführen. «Es kann doch nicht sein, dass mehrfache Weltmeister dereinst nach Flawil ausweichen müssen», sagt Rüesch bestimmt.

So war die Frage schnell beantwortet, wen man nebst den Sportvereinen ins Boot holen müsse. «Andere Kreise», nennen es Rüesch und Fässler. «Schliesslich wollen wir alle ein Projekt, das bei einer nächsten Urnenabstimmung auf breite Akzeptanz stösst.»

Was es hierfür braucht, damit beschäftigen sich derzeit nun also nicht nur die IG Sport Sirnach, sondern auch die kommunale Planungskommission. Nur sei die Kommunikation zwischen den beiden Gremien derzeit noch die sprichwörtliche Einbahnstrasse, beklagen Fässler und Rüesch unisono. Zwar verstehe man sich durchaus als Gegengewicht zur Planungskommission. «Aber wir sind nicht der Gegner von irgendjemandem», betont Gerry Fässler.

«Nur ein Konsens bringt uns weiter. Dafür müssen wir stets die Nutzerinnen und Nutzer in den Vordergrund stellen.»

Ein seitens IG gewünschtes Gespräch sei leider noch nicht zu Stande gekommen. Dabei gäbe es durchaus handfesten Gesprächsstoff. Das «Pièce de Résistance» nennt es Peter Rüesch und meint damit die bestehende Einfachturnhalle Birkenweg, einen rund 40-jährigen Bau mit dringendem Sanierungsbedarf. Das im vergangenen Jahr verworfene Projekt sah denn auch seinen Abriss vor.

«Wir wurden hellhörig, als wir von der Planungskommission vernommen haben, dass sie zwar den Erhalt der Birkenweghalle plant, sie diese aber lediglich energetisch sanieren will», sagt Peter Rüesch. Dazu wolle man eine möglichst einfache und natürlich billige Dreifachsporthalle bauen. «Bloss, was haben wir dann?», gibt Rüesch zu bedenken.

«Mehr als genug reine Turnhallenfläche, aber noch keine Infrastruktur, die auch andere Probleme lösen und den Vereinen gestatten würde, auch mal ein Turnier oder eine andere öffentliche Veranstaltung durchzuführen.»

So stellt sich auch die IG Sport Sirnach hinter den Erhalt der Birkenweghalle, im Gegensatz zur Planungskommission wollen die Vereinsvertreter den Bau aber umnutzen. Dabei sind sie über das Stadium fantasievoller Ideen aber hinaus. «Wir sind in Vorleistung gegangen und haben mit Sponsorengeldern einen Architekten beauftragt», so Rüesch. 3500 Franken habe dies gekostet, die einzelnen Vereinskassen aber mit keinem Rappen belastet.

Herausgekommen sind ziemlich detaillierte Pläne, die alle erdenklichen Nutzungen einer umgebauten Birkenweghalle darstellen. Kern der Idee ist, in etwa der halben Halle einen Zwischenboden einzuziehen. In der verbleibenden hohen Halle würde so ein Saal mit Bühne für beispielsweise Konzerte oder Aufführungen entstehen. «In Bankettbestuhlung erhielten wir so 450 Plätze, in Konzertbestuhlung sogar 580 Plätze», sagt Gerry Fässler. Zusammen mit den umgenutzten Garderoben bliebe so noch genügend Raum für beispielsweise Musikproben, Besprechungszimmer, Büro, Kindertagesstätte und Küche. Insbesondere Letzteres könne so beim Neubau einer Dreifachhalle erspart bleiben, dafür könnten die Synergien genutzt werden, welche die kompakte Lage der verschiedenen Gebäude auf dem Schulcampus Grünau bieten.

Umnutzung kostet 4,2 Millionen Franken

Auch finanziell lassen sich die IG-Vertreter bereits in dieser frühen Phase in die Karten blicken. «Wir schätzen die Kosten für eine vollständige Umnutzung der Birkenweghalle auf 4,2 Millionen Franken», sagt Rüesch. Das sei zwar viel Geld, relativiere sich aber deutlich. «Die Halle hat damals 7,7 Millionen Franken gekostet», weiss Peter Rüesch. Heute habe sie noch einen Wert von 3 Millionen Franken, in den Büchern sei sie sogar auf 1,3 Millionen abgeschrieben. «Mit der Investition würden wir also nur ihren einstigen Wert wiederherstellen», ergänzt Gerry Fässler.

Die Schulanlage Grünau in Sirnach: Hier soll dereinst auch die neue Sporthalle stehen. Bild: Olaf Kühne

«Wir sehen nur Vorteile», sind sich Rüesch und Fässler erneut einig. Sie wollen aber auch betonen, dass diese Pläne nicht in Stein gemeisselt seien. «Wir wollen Denkanstösse geben.» Nicht zuletzt deshalb sei es wünschenswert, dass sich die Planungskommission zu den Plänen, die ihnen die IG längst per E-Mail geschickt hat, äussern würde. Nur schon überhaupt eine Antwort wäre anständig, sagt Rüesch und wünscht sich, dass zwischen IG und Kommission «eine offene Kultur» entsteht.

Gänzlich ungeschoren wollen die beiden Männer auch den Gemeinderat nicht davonkommen lassen. «All unsere Gedanken betreffend die unterschiedlichsten Nutzungen wie Randzeitenbetreuung, Vereinsaktivitäten oder Schulturnen sind strategische Überlegungen, die wir eigentlich von unserer Gemeindebehörde erwarten dürften», sagt Rüesch und ergänzt: «Zumal Sirnach eine Einheitsgemeinde ist, in der die Schulkommission auch im Gemeinderat vertreten ist und damit die besten Voraussetzungen für eine gesamtheitliche Denkweise in der Kommunalpolitik hätte.»

